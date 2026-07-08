«Real» Jud Bellingemga yangi shartnoma tayyorlamoqda...
Madridning «Real» klubi yarimhimoyachi Jud Bellingem bilan amaldagi kelishuvni uzaytirishni rejalashtirmoqda.
TEAMtalk nashri ma’lumotiga ko‘ra, madridliklar angliyalik futbolchiga yangi, uzoq muddatli shartnoma taklif qilish niyatida. Uning maoshi ham sezilarli darajada oshirilishi mumkin.
Bellingemning o‘yini rahbariyatni ishontirdi
Manbaga ko‘ra, «Real» rahbariyati Bellingemning o‘tgan mavsumdagi barqaror o‘yinlari va jahon chempionatidagi chiqishidan mamnun.
Shu bois klub uni jamoaning kelajakdagi asosiy figuralaridan biri sifatida ko‘rmoqda va shartnomani yanada yaxshilashga tayyor.
Maoshi 24,3 million yevrogacha oshishi mumkin
Aytilishicha, madridliklar Bellingemning yillik maoshini 18,2 million yevrodan 24,3 million yevrogacha oshirishga tayyor.
Agar kelishuv amalga oshsa, 23 yoshli futbolchi «Real» tarkibida eng ko‘p maosh oladigan o‘yinchilardan biriga aylanishi mumkin.
O‘tgan mavsumdagi natijalari
Bellingem o‘tgan mavsumda barcha musobaqalarni hisobga olganda 40 ta o‘yinda maydonga tushdi.
Ushbu bahslarda yarimhimoyachi:
8 ta gol urdi;
5 ta golli uzatma amalga oshirdi.
Bu ko‘rsatkichlar uning nafaqat markazdagi faolligi, balki hujumdagi samaradorligini ham ko‘rsatib berdi.
Amaldagi shartnoma 2029 yilgacha
Hozirda Jud Bellingemning «Real» bilan shartnomasi 2029 yilning o‘rtalarigacha amal qiladi.
Shunga qaramay, Madrid klubi uni yanada uzoq muddatga saqlab qolish va jamoadagi maqomini mustahkamlash niyatida. Bellingem atrofidagi bu harakatlar «Real» kelajak loyihasini aynan u kabi yosh yulduzlar asosida qurmoqchi ekanini ko‘rsatmoqda.
…