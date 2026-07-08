«Real» Jud Bellingemga yangi shartnoma tayyorlamoqda...

·98·Sport
«Real» Jud Bellingemga yangi shartnoma tayyorlamoqda...

Madridning «Real» klubi yarimhimoyachi Jud Bellingem bilan amaldagi kelishuvni uzaytirishni rejalashtirmoqda.

TEAMtalk nashri ma’lumotiga ko‘ra, madridliklar angliyalik futbolchiga yangi, uzoq muddatli shartnoma taklif qilish niyatida. Uning maoshi ham sezilarli darajada oshirilishi mumkin.

Bellingemning o‘yini rahbariyatni ishontirdi

Manbaga ko‘ra, «Real» rahbariyati Bellingemning o‘tgan mavsumdagi barqaror o‘yinlari va jahon chempionatidagi chiqishidan mamnun.

Shu bois klub uni jamoaning kelajakdagi asosiy figuralaridan biri sifatida ko‘rmoqda va shartnomani yanada yaxshilashga tayyor.

Maoshi 24,3 million yevrogacha oshishi mumkin

Aytilishicha, madridliklar Bellingemning yillik maoshini 18,2 million yevrodan 24,3 million yevrogacha oshirishga tayyor.

Agar kelishuv amalga oshsa, 23 yoshli futbolchi «Real» tarkibida eng ko‘p maosh oladigan o‘yinchilardan biriga aylanishi mumkin.

O‘tgan mavsumdagi natijalari

Bellingem o‘tgan mavsumda barcha musobaqalarni hisobga olganda 40 ta o‘yinda maydonga tushdi.

Ushbu bahslarda yarimhimoyachi:

  • 8 ta gol urdi;

  • 5 ta golli uzatma amalga oshirdi.

Bu ko‘rsatkichlar uning nafaqat markazdagi faolligi, balki hujumdagi samaradorligini ham ko‘rsatib berdi.

Amaldagi shartnoma 2029 yilgacha

Hozirda Jud Bellingemning «Real» bilan shartnomasi 2029 yilning o‘rtalarigacha amal qiladi.

Shunga qaramay, Madrid klubi uni yanada uzoq muddatga saqlab qolish va jamoadagi maqomini mustahkamlash niyatida. Bellingem atrofidagi bu harakatlar «Real» kelajak loyihasini aynan u kabi yosh yulduzlar asosida qurmoqchi ekanini ko‘rsatmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Husanovga raqobatni yutqazgan "Manchester Siti" iqtidori klubdan ketmoqdaHusanovga raqobatni yutqazgan "Manchester Siti" iqtidori klubdan ketmoqdaBugun, 19:26Braziliya JCH-2026 dan keyin vatanga bir futbolchi bilan qaytdiBraziliya JCH-2026 dan keyin vatanga bir futbolchi bilan qaytdiBugun, 18:29Voysex Shensni daxshatli tan jarohati haqida: Har bir seyvdan soʻng ogʻriq sezamanVoysex Shensni daxshatli tan jarohati haqida: Har bir seyvdan soʻng ogʻriq sezamanBugun, 18:13Joze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Mbappe va Bellingham yangi davrga tayyorJoze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Mbappe va Bellingham yangi davrga tayyorBugun, 17:30Alvaro Arbeloa Angliyada: Fulxem Real Madridning uch nafar iqtidorli futbolchisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiAlvaro Arbeloa Angliyada: Fulxem Real Madridning uch nafar iqtidorli futbolchisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 17:18«Dinamo» gvineyalik vingerni o‘z safiga qo‘shib oldi«Dinamo» gvineyalik vingerni o‘z safiga qo‘shib oldiBugun, 17:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi