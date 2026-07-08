6,90 kilogramm! Farg‘onada gigant chaqaloq dunyoga keldi

·0·O‘zbekiston
6,90 kilogramm! Farg‘onada gigant chaqaloq dunyoga keldi

Farg‘ona viloyatidagi tug‘ruq komplekslaridan birida vazni 6,90 kilogramm bo‘lgan gigant chaqaloq dunyoga keldi. Noyob holat shifokorlar va yaqinlari uchun ham kutilmagan voqeaga aylandi. Chaqaloq kesar kesish amaliyoti orqali sog‘-omon dunyoga kelgan.

Ma’lum qilinishicha, chaqaloqning onasi Mavluda Xo‘jayeva uchun bu to‘rtinchi farzand hisoblanadi. Uning bunga qadar uch nafar qiz farzandi dunyoga kelgan bo‘lib, ularning vazni tug‘ilgan paytda 3 kilogramm, 3,5 kilogramm va 4,8 kilogrammni tashkil etgan.

Onaning so‘zlariga ko‘ra, bu safar chaqaloqning bunchalik katta vaznda tug‘ilishini hech kim kutmagan.

«Ikki nafar katta qizim 3 kilogramm va 3 kilogrammu 450 gramm vaznda tug‘ilgan edi. Kenja qizim esa 4 kilogrammu 800 gramm bo‘lgan. Bu farzandim esa yanada katta tug‘ildi. Rostini aytsam, shuncha vaznli chaqaloq dunyoga keladi, deb o‘ylamagan edik. Hozircha ismini nima qo‘yish haqida o‘ylayapmiz. Bu borada otasi bilan maslahatlashib, bir qarorga kelamiz», — deydi ona.

Shifokorlarning ma’lum qilishicha, chaqaloqning sog‘lig‘i yaxshi, ahvoli barqaror. Ona va bola doimiy tibbiy nazorat ostida bo‘lib turibdi. Mutaxassislar so‘zlariga ko‘ra, agar barchasi reja asosida davom etsa, ular 4–5 kun ichida uyiga javob berilishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Soliq keshbeki bekor bo‘ladimi? O‘zbekistonda yangi taklif muhokamadaSoliq keshbeki bekor bo‘ladimi? O‘zbekistonda yangi taklif muhokamadaBugun, 19:46O‘zbekistonda 1 kilogramm palov tayyorlash qancha turadi?O‘zbekistonda 1 kilogramm palov tayyorlash qancha turadi?Bugun, 17:06O‘zgidromet: 9 iyulda havo 43 darajagacha qiziydiO‘zgidromet: 9 iyulda havo 43 darajagacha qiziydiBugun, 16:58Jarima maydonchasidan avtomobilni olish tartibi keskin o‘zgaradiJarima maydonchasidan avtomobilni olish tartibi keskin o‘zgaradiBugun, 13:29Oltin arzonlashdi: O‘zbekiston zaxirasi keskin kamaydiOltin arzonlashdi: O‘zbekiston zaxirasi keskin kamaydiBugun, 13:26Tilla soxtami yoki haqiqiy? Endi buni telefon aytib beradiTilla soxtami yoki haqiqiy? Endi buni telefon aytib beradiBugun, 13:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?