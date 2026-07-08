Soliq keshbeki bekor bo‘ladimi? O‘zbekistonda yangi taklif muhokamada

·0·O‘zbekiston
Soliq keshbeki bekor bo‘ladimi? O‘zbekistonda yangi taklif muhokamada

O‘zbekistonda xaridlar uchun berilayotgan 1 foizlik soliq keshbekini bekor qilish taklifi ilgari surildi. Bu haqda Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish va fiskal tahlillar instituti tomonidan e’lon qilingan tahliliy materialda ma’lum qilindi.

Mutaxassislar qayd etishicha, so‘nggi yillarda soliq keshbeklarini moliyalashtirish uchun davlat budjeti xarajatlari izchil oshib bormoqda. Agar 2022 yilda ushbu maqsad uchun 820 milliard so‘m yo‘naltirilgan bo‘lsa, 2026 yil yakunlariga borib bu ko‘rsatkich 1,8 trillion so‘mga yetishi mumkin.

Tahlil mualliflarining fikricha, bunday o‘sish davlat budjetiga tushayotgan yuklamani sezilarli darajada oshirmoqda. Shu bois amaldagi ommaviy keshbek tizimining iqtisodiy samaradorligini qayta ko‘rib chiqish vaqti kelgani ta’kidlanmoqda.

Qayd etilishicha, umumiy keshbek tizimi o‘rniga aholining ehtiyojmand qatlamlarini manzilli qo‘llab-quvvatlash maqsadga muvofiq. Xususan, ijtimoiy reyestrga kiritilgan fuqarolar uchun ijtimoiy ahamiyatga ega mahsulotlar xaridida QQSning bir qismini qaytarish mexanizmini saqlab qolish taklif etilgan.

Tahlilda keltirilishicha, davlat tomonidan ajratilayotgan keshbek mablag‘larining katta qismi yirik savdo tarmoqlarida amalga oshirilgan xaridlarga to‘g‘ri kelmoqda. Natijada budjet, aslida, keshbek bo‘lmagan taqdirda ham amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan xaridlarni moliyalashtirmoqda.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yil may oyida iste’molchilarga 146,6 milliard so‘m soliq keshbeki to‘langan. Shundan 15,7 milliard so‘mi eng yirik o‘nta savdo tarmog‘i hissasiga to‘g‘ri kelgan.

Mutaxassislar fikricha, soliq intizomini doimiy pulli rag‘bat bilan emas, balki raqamlashtirish, shaffoflik va qonunbuzarliklarning muqarrar aniqlanishi orqali ta’minlash samaraliroq bo‘ladi.

Shu munosabat bilan umumiy keshbek tizimi o‘rniga chek talab qilish xavfi yuqori bo‘lgan sohalarda davlat lotereyalarini tashkil etish taklif qilinmoqda. Bunday lotereyalarda avtomobillar, turistik yo‘llanmalar va qiymati 5 million so‘mdan yuqori bo‘lgan qimmatbaho sovg‘alar o‘ynalishi mumkin.

Institut hisob-kitoblariga ko‘ra, mazkur lotereya tizimini tashkil etish uchun taxminan 100 milliard so‘m yetarli bo‘ladi. Bu esa davlat budjeti xarajatlarini amaldagi keshbek tizimiga nisbatan qariyb 20 barobarga qisqartirish imkonini berishi mumkin.

Ayni paytda bu taklif tahlilchilar tomonidan ilgari surilgan bo‘lib, uni amalga joriy etish bo‘yicha hali yakuniy qaror qabul qilinmagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda 1 kilogramm palov tayyorlash qancha turadi?O‘zbekistonda 1 kilogramm palov tayyorlash qancha turadi?Bugun, 17:06O‘zgidromet: 9 iyulda havo 43 darajagacha qiziydiO‘zgidromet: 9 iyulda havo 43 darajagacha qiziydiBugun, 16:58Jarima maydonchasidan avtomobilni olish tartibi keskin o‘zgaradiJarima maydonchasidan avtomobilni olish tartibi keskin o‘zgaradiBugun, 13:29Oltin arzonlashdi: O‘zbekiston zaxirasi keskin kamaydiOltin arzonlashdi: O‘zbekiston zaxirasi keskin kamaydiBugun, 13:26Tilla soxtami yoki haqiqiy? Endi buni telefon aytib beradiTilla soxtami yoki haqiqiy? Endi buni telefon aytib beradiBugun, 13:25Shavkat Mirziyoyev BlackRock vakili bilan AI investitsiyalarini muhokama qildiShavkat Mirziyoyev BlackRock vakili bilan AI investitsiyalarini muhokama qildiBugun, 13:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?