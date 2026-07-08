Ormuz bo‘g‘ozidagi hujumlardan so‘ng AQSH va Eron o‘rtasida vaziyat keskinlashdi

·0·Dunyo
Ormuz bo‘g‘ozidagi hujumlardan so‘ng AQSH va Eron o‘rtasida vaziyat keskinlashdi

AQSH Ormuz bo‘g‘ozi yaqinida uchta tanker snaryadlar bilan shikastlanganidan keyin Eron hududidagi obyektlarga yangi zarbalar berdi. Shu bilan birga, Vashington Tehronga xalqaro bozorlarda neft sotish imkonini bergan ruxsatni ham bekor qildi, deb xabar beradi Anhor.uz.

AQSH Markaziy qo‘mondonligi ma’lumotiga ko‘ra, zarbalar 80 dan ortiq nishonga qaratilgan. Amerika tomoni ular orasida Eron Islom inqilobi soqchilari korpusiga tegishli 60 dan ziyod kichik kema bo‘lganini bildirgan.

Vashington operatsiya tijorat kemalariga hujum qilish imkoniyatlarini kamaytirish uchun o‘tkazilganini aytmoqda. AQSH qo‘mondonligi Eron harakatlarini o‘t ochishni to‘xtatish rejimiga zid va erkin kema qatnoviga tahdid deb baholagan.

Eron harbiy qo‘mondonligi esa AQSH zarbalarini qoralab, ularni agressiya harakati deb atadi. Tehron javob choralarini ko‘rish huquqini saqlab qolishini va Ormuz bo‘g‘ozidagi kema qatnovini boshqarishga AQSH aralashuviga yo‘l qo‘ymasligini bildirdi.

Eron manbalari Xark va Qeshm orollarida, shuningdek, janubdagi Sirik va Bender-Abbos port shaharlarida portlashlar bo‘lganini xabar qilgan. Tinch aholi orasida halok bo‘lganlar haqida ma’lumot berilmagan.

Sirikda tijorat pirsiga snaryad tushishi oqibatida bir necha kishi parchalardan jarohat olgani aytilmoqda. Baliqchilik pirslari shikastlangani va bir nechta baliq ovlash kemasida yong‘in chiqqanini bildiruvchi xabarlar ham bor.

Amerika rasmiylaridan biriga ko‘ra, zarbalar Eron havo hujumidan mudofaa tizimlari, sohil kuzatuv uskunalari, «yer–havo» raketalari, kemalarga qarshi qanotli raketalar va dronlarni uchirish maydonchalariga qaratilgan.

Bu voqea o‘tgan oy AQSH va Eron o‘rtasida imzolangan o‘t ochishni to‘xtatish kelishuvi uchun yana bir sinov bo‘ldi. Seshanba kuni Vashington Eronga neft va neft mahsulotlarini xalqaro bozorlarda sotishga imkon bergan asosiy yengilliklardan birini bekor qildi.

Avvalroq AQSH Moliya vazirligi Eron nefti, neft-kimyo va neft mahsulotlarini 21 avgustgacha sotish bo‘yicha umumiy litsenziya bergan edi. Litsenziya bekor qilingach, Eronga tegishli operatsiyalarni yakunlash uchun 17 iyulgacha muhlat berilgan.

Cheklovlar tiklanishi haqidagi xabarlardan keyin neft narxi 3 foizdan ortiqqa oshgan.

Qatar Eronni kemalarga, jumladan, suyultirilgan tabiiy gaz tashuvchi yirik Al Rekayyat tankeriga hujum qilganlikda aybladi. Dohaning ma’lum qilishicha, kemaga dron zarba bergan va motor bo‘limida yong‘in chiqqan. Ekipaj xavfsiz joyga evakuatsiya qilingan.

Shuningdek, Oman sohillari yaqinida Saudiya Arabistoni bayrog‘i ostidagi tanker, ehtimol Wedyan supertankeri shikastlangani haqida ham xabar berildi. Zarar sababi darhol ochiqlanmagan.

Qatar Tashqi ishlar vazirligi Eron elchisi o‘rinbosarini chaqirtirib, unga norozilik notasini topshirgan. Eron TIV esa ayblovlarni tushunarsiz deb atab, Tehron o‘z majburiyatlarini bajarayotganini bildirgan.

O‘t ochishni to‘xtatish kelishuvi doimiy bitim bo‘yicha muzokaralar uchun 60 kunlik imkoniyat yaratishi kerak edi. Ammo Qatarda o‘tgan bilvosita muzokaralar hozircha natija bermagan.

AQSH prezidenti Donald Tramp avvalroq Eron bilan kelishuvga erishilmasa, Vashington zarbalarni qayta boshlashga tayyorligini aytgan. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi esa tahdidlar davom etsa, yakuniy kelishuv bo‘yicha muzokaralar boshlanmasligini bildirgan.

AQSHEronOrmuz bo‘g‘oziNeftQatarDonald Tramp
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pokistonda besh ekipaj a’zosi bo‘lgan yuk samolyoti radardan yo‘qoldiPokistonda besh ekipaj a’zosi bo‘lgan yuk samolyoti radardan yo‘qoldiBugun, 19:3320,5 santimetrlik kipriklar: shifokorlar izoh topa olmayapti20,5 santimetrlik kipriklar: shifokorlar izoh topa olmayaptiBugun, 17:041000 metrlik jarlik uzra “G‘arbga sayohat” multfilmi sahnasi jonlantirildi1000 metrlik jarlik uzra “G‘arbga sayohat” multfilmi sahnasi jonlantirildiBugun, 16:45Makron noqulay vaziyatda: Erdo‘g‘onning rafiqasi qo‘lini o‘ptirmadi (video)Makron noqulay vaziyatda: Erdo‘g‘onning rafiqasi qo‘lini o‘ptirmadi (video)Bugun, 15:45Urushni bir kunda tugatish sharti aytildi: Peskov bu haqida nimalar dedi?Urushni bir kunda tugatish sharti aytildi: Peskov bu haqida nimalar dedi?Bugun, 15:30Zelenskiy urush taqdirini hal qiladigan omilni aytdiZelenskiy urush taqdirini hal qiladigan omilni aytdiBugun, 14:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi