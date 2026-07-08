Pokistonda besh ekipaj a’zosi bo‘lgan yuk samolyoti radardan yo‘qoldi

·41·Dunyo
Pokistonda besh ekipaj a’zosi bo‘lgan yuk samolyoti radardan yo‘qoldi

Pokistonda K2 Airways aviakompaniyasiga tegishli Boeing 737-400 yuk samolyoti Sharjadan Karachiga parvoz vaqtida radardan yo‘qoldi. Samolyot bortida besh nafar ekipaj a’zosi bo‘lgan, deb xabar beradi Anhor.uz.

Ma’lumotlarga ko‘ra, havo kemasi Karachi g‘arbida, Arab dengizi uzra radarlardan yo‘qolgan. Aloqa uzilishidan oldin uchuvchi navigatsiya tizimida muammo borligi haqida xabar bergan.

Pokiston aeroportlari boshqarmasi radarlar samolyotning keskin pastlagani va yo‘nalishini to‘satdan o‘zgartirganini qayd etganini ma’lum qildi. Shundan keyin ekipaj bilan aloqa uzilgan.

Flightradar24 servisi dastlabki ADS-B ma’lumotlari ehtimoliy aviahalokatni ko‘rsatishi mumkinligini bildirgan. Biroq samolyot qulagani hozircha rasman tasdiqlanmagan.

Voqea ehtimol qilingan hududga Pokiston Harbiy-dengiz va Harbiy-havo kuchlari jalb etildi. Qidiruv ishlarida PNS Zulfiqar harbiy kemasi, Saab 2000 Erieye uzoq masofali radiolokatsion kuzatuv samolyoti va Pokiston milliy kema qatnovi korporatsiyasiga qarashli Lahore tijorat kemasi ishtirok etmoqda.

Boeing 737-400 avval yo‘lovchi samolyoti sifatida foydalanilgan. 2012 yilda u yuk tashish uchun qayta jihozlangan.

Pokistondagi so‘nggi yirik aviahalokat 2020 yilda Karachi aeroportiga qo‘nish vaqtida Pakistan International Airlines samolyoti qulashi bilan bog‘liq edi. O‘shanda bortdagi 99 kishidan ikki nafari omon qolgan.

PokistonK2 AirwaysBoeing 737-400KarachiSharjaArab dengizi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ormuz bo‘g‘ozidagi hujumlardan so‘ng AQSH va Eron o‘rtasida vaziyat keskinlashdiOrmuz bo‘g‘ozidagi hujumlardan so‘ng AQSH va Eron o‘rtasida vaziyat keskinlashdiBugun, 20:0020,5 santimetrlik kipriklar: shifokorlar izoh topa olmayapti20,5 santimetrlik kipriklar: shifokorlar izoh topa olmayaptiBugun, 17:041000 metrlik jarlik uzra “G‘arbga sayohat” multfilmi sahnasi jonlantirildi1000 metrlik jarlik uzra “G‘arbga sayohat” multfilmi sahnasi jonlantirildiBugun, 16:45Makron noqulay vaziyatda: Erdo‘g‘onning rafiqasi qo‘lini o‘ptirmadi (video)Makron noqulay vaziyatda: Erdo‘g‘onning rafiqasi qo‘lini o‘ptirmadi (video)Bugun, 15:45Urushni bir kunda tugatish sharti aytildi: Peskov bu haqida nimalar dedi?Urushni bir kunda tugatish sharti aytildi: Peskov bu haqida nimalar dedi?Bugun, 15:30Zelenskiy urush taqdirini hal qiladigan omilni aytdiZelenskiy urush taqdirini hal qiladigan omilni aytdiBugun, 14:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi