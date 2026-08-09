90 yoshgacha "yashash siri"mi? 11 odatdan qay biri haqiqatan ishlaydi?
90 yoshgacha sog'lom yashashni kafolatlaydigan yagona mahsulot yoki usul yo'q, ammo muntazam harakat, to'g'ri ovqatlanish, yetarli uyqu, ijtimoiy aloqalar va miyani faol saqlash uzoq umr imkoniyatiga ta'sir qiladi. Yetarlicha jismoniy faol bo'lmagan insonlarda erta o'lim xavfi 20–30 foiz yuqoriroq bo'lib, JSST kattalarga haftasiga kamida 150 daqiqa o'rtacha intensivlikdagi faollikni tavsiya qiladi.
90 yoshgacha sog‘lom va tetik yashashni kafolatlaydigan bitta mahsulot, mashq yoki «sirli usul» yo‘q. Ammo insonning har kuni takrorlaydigan odatlari uzoq va sog‘lom hayot imkoniyatiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Harakat, ovqatlanish, ijtimoiy aloqalar, uyqu va miyani faol saqlash haqidagi tavsiyalarning ko‘pida ilmiy asos bor. Biroq internetda tarqalgan ro‘yxatdagi ayrim mashhur maslahatlar — masalan, «kontrast dush doridan kuchli» degan fikr — nafaqat bo‘rttirilgan, balki ba’zi odamlar uchun xavfli ham bo‘lishi mumkin.
1. Harakat — uzoq umr uchun eng kuchli odatlardan biri
«Divanga yotdingizmi — qarish boshlanadi» degan ibora juda keskin, ammo uning ortida muhim haqiqat bor: uzoq vaqt harakatsiz yashash sog‘liqqa foyda bermaydi.
Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma’lumotiga ko‘ra, yetarlicha jismoniy faol bo‘lmagan insonlarda erta o‘lim xavfi faol odamlarga nisbatan 20–30 foiz yuqoriroq. Muntazam harakat yurak-qon tomir kasalliklari, 2-tur diabet, ayrim saraton turlari va yiqilishlar xavfini kamaytirish, shuningdek miya salomatligi va uyquni yaxshilash bilan bog‘langan.
Buning uchun har kuni sportzalga borish shart emas. Tez yurish, velosiped, suzish, bog‘da ishlash yoki boshqa faol harakatlar ham hisobga kiradi. JSST kattalarga haftasiga kamida 150 daqiqa o‘rtacha intensivlikdagi faollikni tavsiya qiladi.
Shu ma’noda bog‘da ishlashning «energiya berishi» mistik jarayon emas — u harakat, ochiq havo va kundalik faollikni birlashtirishi mumkin.
2. «Kamroq yeng» emas, to‘g‘ri ovqatlaning
«Uzoq umr ko‘ruvchilar orasida semizlar yo‘q» degan mutlaq da’vo to‘g‘ri emas. Ammo ortiqcha vazn va noto‘g‘ri ovqatlanish bir qator surunkali kasalliklar xavfi bilan bog‘liq.
AQSH Milliy qarish instituti sog‘lom qarish uchun sabzavotlar, mevalar, don mahsulotlari, oqsil manbalari, sut mahsulotlari yoki ularning muqobillari hamda foydali yog‘lardan iborat xilma-xil ratsionga urg‘u beradi. Qancha yeyishdan tashqari, nimani yeyish ham muhim.
Shuning uchun maqsad och qolish emas. Asosiy vazifa — organizmga kerakli ozuqaviy moddalarni olib, ortiqcha kaloriya va yuqori darajada qayta ishlangan mahsulotlarni cheklash.
3. G‘azab va doimiy stress haqiqatan ham izsiz ketmaydi
Har bir xafagarchilik umrni aniq necha kunga qisqartirishini hisoblab bo‘lmaydi. Lekin uzoq davom etuvchi stress organizm uchun haqiqiy yuk.
Amerikaning Yurak assotsiatsiyasi ma’lumotiga ko‘ra, stress paytida yurak urishi va qon bosimi vaqtincha oshadi. Surunkali stress esa uyqu, energiya, ovqatlanish odatlari va yurak salomatligiga salbiy ta’sir qilishi mumkin.
Shuning uchun «hammani kechiring» tibbiy retsept emas, ammo g‘azabni yillab ichga yutish o‘rniga stressni sog‘lom usulda boshqarish — harakat, muloqot, dam olish yoki zarur bo‘lsa mutaxassis yordami — ancha asosli strategiya.
4. Kontrast dush doridan yaxshimi? Yo‘q
Ro‘yxatdagi eng xavfli bo‘rttirishlardan biri shu.
Sovuq dush ba’zi insonlarda sergaklik hissini oshirishi yoki mashqdan keyin qisqa muddatli yengillik berishi mumkin. Ammo uning immunitet, vazn tashlash yoki uzoq umr bo‘yicha imkoniyatlari haqidagi dalillar cheklangan. Eng muhimi, kontrast yoki sovuq dush hech qanday dori-darmonning o‘rnini bosmaydi.
Yurak kasalligi yoki aritmiyasi bor odamlarda keskin sovuq suv qon bosimi va yurak urishini oshirishi mumkin. Shu sabab bunday «chiniqish» hamma uchun birdek xavfsiz emas.
Qisqasi, shifokor buyurgan dorini dush bilan almashtirish — bu lifehack emas.
5. Maqsad bilan yashashning qiziq bog‘liqligi bor
«Inson nima uchun yashayotganini bilguncha yashaydi» — poetik ifoda. Ammo hayotda maqsad hissi va salomatlik o‘rtasida qiziq bog‘liqlik haqiqatan ham kuzatilgan.
50 yoshdan oshgan 13 mingdan ziyod odam ishtirok etgan kuzatuv tadqiqotida hayotida kuchliroq maqsad hissi bo‘lganlarda keyingi sakkiz yil davomida umumiy o‘lim xavfi pastroq bo‘lgan. Lekin bu maqsadning o‘zi inson umrini uzaytiradi, degan sabab-oqibat isboti emas — sog‘lom turmush tarzi va boshqa omillar ham rol o‘ynashi mumkin.
Baribir ertalab turish uchun sabab, maqsad yoki qiziqishga ega bo‘lish ruhiy farovonlik nuqtayi nazaridan arzimas narsa emas.
6. Kulish foydali, ammo u qon bosimi dorisi emas
Yumor stressni kamaytirishga yordam berishi mumkin.
Mayo Clinic ma’lumotiga ko‘ra, kulish organizmning stress reaksiyasiga ta’sir qilib, avval yurak urishi va qon bosimini oshirib, keyin ularning pasayishiga yordam berishi mumkin. U mushaklarni bo‘shashtirish va kayfiyatni yaxshilash bilan ham bog‘langan.
Ammo gipertoniyasi bor inson uchun «ko‘proq kuling» davolash rejasi emas. Yumor foydali qo‘shimcha, xolos.
7. Shifokordan emas, tekshiruvni kechiktirishdan qo‘rqish ma’qul
«Shifokorga bormayman, o‘zim o‘tib ketadi» degan yondashuv ayniqsa yosh o‘tgan sari yaxshi strategiya emas.
Sog‘lom qarish faqat kasallik paydo bo‘lganda davolanishni emas, balki qon bosimi, qand, xolesterin va yoshga mos profilaktik tekshiruvlarni nazorat qilishni ham o‘z ichiga oladi. Milliy qarish instituti sog‘lom turmush odatlarini tibbiy nazorat bilan birga olib borishni sog‘lom qarishning muhim qismi sifatida ko‘rsatadi.
Shuning uchun «shifokorlardan qo‘rqmang» degan qismda mantiq bor. Ammo internetdagi maslahatlarni shifokor o‘rniga qo‘yish ham xuddi shunday xato.
8. Yaqin insonlar umr uchun ham muhim bo‘lishi mumkin
«Seving: yolg‘izlik umrni qisqartiradi» degan gap romantik shiorga o‘xshaydi, ammo bu yerda jiddiy ilmiy signal bor.
CDC ijtimoiy yakkalanish va yolg‘izlikni yurak kasalliklari, insult, 2-tur diabet, depressiya, xavotir, demensiya va ertaroq o‘lim xavfining ortishi bilan bog‘laydi. Katta yoshdagilar bu muammoga ayniqsa moyil.
Gap faqat romantik muhabbat haqida emas. Oila, do‘stlar, qo‘shnilar va inson o‘zini qadrli his qiladigan ijtimoiy muhit ham muhim.
9. Suv kerak, ammo hamma uchun bir xil me’yor yo‘q
Organizmga yetarli suyuqlik zarur. Katta yoshda suvsizlanish xavfi ortadi va u salomatlik uchun jiddiy muammoga aylanishi mumkin.
Ammo «hamma kuniga aniq falon litr suv ichishi kerak» degan universal formula yo‘q. Ehtiyoj iqlim, jismoniy faollik, tana xususiyatlari, dorilar va kasalliklarga qarab o‘zgaradi. Ayniqsa yurak yoki buyrak kasalligi bor insonlarda suyuqlik miqdoriga alohida yondashish talab qilinishi mumkin.
10. Yangi narsalarni o‘rganish miyani ishlatishda davom etadi
Yosh o‘tgach yangi til, musiqa asbobi yoki texnologiyani o‘rganish uchun «kech» bo‘lib qolmaydi.
AQSH Milliy qarish instituti katta yoshdagilar ham yangi ko‘nikmalarni o‘rganishi, yangi xotiralar shakllantirishi va ayrim qobiliyatlarini yaxshilashi mumkinligini ta’kidlaydi. Yangi va aqliy jihatdan murakkab mashg‘ulotlar xotira funksiyasiga foyda berishi mumkin, garchi bu demensiyaning oldini kafolatlamasa ham.
Demak, kitob, yangi kasb, til, musiqa yoki hatto yangi dasturni o‘rganish — shunchaki zerikishga qarshi vosita emas.
90 yoshgacha yashashning tayyor formulasi yo‘q
Genetika, tasodif, atrof-muhit va tibbiy holatlarni inson to‘liq nazorat qila olmaydi. Shu sabab hatto barcha «to‘g‘ri» ishlar bajarilsa ham, 90 yoshgacha yashashga hech kim kafolat bera olmaydi.
Ammo nazorat qilish mumkin bo‘lgan qism bor: muntazam harakat, sog‘lom ovqatlanish, chekishdan saqlanish, yetarli uyqu, ijtimoiy aloqalar, stressni boshqarish, aqliy faollik va kasalliklarni o‘z vaqtida nazorat qilish. NIA sog‘lom qarish bilan bog‘langan turmush omillari qatorida jismoniy faollik, sifatli ovqatlanish va aqliy faollikni ham alohida ko‘rsatadi.
Ya’ni maqsad faqat 90 yil yashash emas. Eng katta yutuq — o‘sha yillarning imkon qadar ko‘prog‘ini mustaqil, harakatchan va sog‘lom o‘tkazish.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…