Meizu kompaniyasi 80 vattli yangi Pandaer PTC16 quvvatlash moslamasini chiqardi

·87·Texno
Meizu kompaniyasi 80 vattli yangi Pandaer PTC16 quvvatlash moslamasini chiqardi
Qisqacha

Meizu brendiga qarashli Pandaer kompaniyasi 80 vattgacha quvvat beruvchi yangi Pandaer PTC16 quvvatlash moslamasini sotuvga chiqardi. GaN texnologiyasiga asoslangan adapter 13,9 millimetr qalinlikdagi korpusga ega bo'lib, o'lchami 85,5 × 50 millimetr, og'irligi esa 99 grammni tashkil etadi. Qurilma uchta USB-C porti bilan jihozlangan, asosiy port Meizu mCharge orqali 80 vattgacha, boshqa portlar esa 65 vattgacha quvvatni qo'llab-quvvatlaydi.

Meizu brendiga qarashli Pandaer kompaniyasi ixcham oʻlchamli va yuqori quvvatga ega yangi Pandaer PTC16 quvvatlash moslamasini rasman sotuvga chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, zamonaviy nitrid galliy (GaN) texnologiyasiga asoslangan mazkur qurilma ixchamligi hamda oʻta yupqa korpusi bilan bozordagi oʻxshash gadjetlardan yaqqol ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi adapter qalinligi atigi 13,9 millimetrni tashkil etuvchi yassi korpusda ishlab chiqarilgan boʻlib, uning umumiy oʻlchami 85,5 × 50 millimetrga, ogʻirligi esa 99 grammga teng. Bunday koʻrsatkichlar foydalanuvchilarga ushbu quvvatlash moslamasini kundalik sumkada yoki hatto hamyonda ham qiynalmasdan olib yurish imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va quvvat taqsimoti

Mazkur adapter darhol uchta zamonaviy USB-C porti bilan jihozlangan boʻlib, bu bir vaqtning oʻzida bir nechta gadjetlarni quvvatlantirish ehtiyojini qondiradi. Asosiy USB-C porti Meizu mCharge xususiy texnologiyasi yordamida 80 vattgacha quvvat yetkazib berishga qodir. Boshqa brendga mansub qurilmalar uchun esa USB Power Delivery 3.0 va PPS protokollari orqali 65 vattgacha quvvat taqdim etiladi.

Qolgan ikkita USB-C portining har biri ham 65 vattgacha quvvatni qoʻllab-quvvatlaydi. Shu bois Pandaer PTC16 nafaqat smartfon va planshetlarni, balki baʼzi turdagi noutbuklarni ham muammosiz quvvatlay oladi. Bir nechta qurilma bir vaqtda ulanganda quvvat avtomatik ravishda taqsimlanadi: ikkita port band boʻlganda 45+20 W yoki 45+15 W, uchala port ishlatilganda esa asosiy port 45 W, qolgan ikkitasi mos ravishda 15 vattdan quvvat beradi.

Protokollar va narx siyosati

Quvvatlagich keng koʻlamli tezkor quvvatlash protokollarini, jumladan Meizu mCharge, USB PD 3.0, PPS, AVS, shuningdek Huawei FCP, SCP va Qualcomm Quick Charge 4+ standartlarini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa uni turli ishlab chiqaruvchilarning mobil va koʻchma qurilmalari bilan mukammal moslashishini taʼminlaydi.

Hozirgi vaqtda Pandaer PTC16 rasmiy TMall onlayn-doʻkonida 229 yuan (taxminan 32 AQSh dollari) narxda sotuvga chiqarilgan. Maxsusaksiya kuponlaridan foydalanilganda esa ushbu ixcham va quvvatli gadjet narxini 149 yuan, yaʼni taxminan 21 dollargacha pasaytirish mumkin.

MeizuPandaer PTC16Quvvatlash moslamasiGaN texnologiyasiTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiYaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiBugun, 05:21Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiKreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 04:28Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiSunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiBugun, 01:53AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiAQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 01:27Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiAnthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiBugun, 00:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi