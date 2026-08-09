Meizu kompaniyasi 80 vattli yangi Pandaer PTC16 quvvatlash moslamasini chiqardi
Meizu brendiga qarashli Pandaer kompaniyasi 80 vattgacha quvvat beruvchi yangi Pandaer PTC16 quvvatlash moslamasini sotuvga chiqardi. GaN texnologiyasiga asoslangan adapter 13,9 millimetr qalinlikdagi korpusga ega bo'lib, o'lchami 85,5 × 50 millimetr, og'irligi esa 99 grammni tashkil etadi. Qurilma uchta USB-C porti bilan jihozlangan, asosiy port Meizu mCharge orqali 80 vattgacha, boshqa portlar esa 65 vattgacha quvvatni qo'llab-quvvatlaydi.
Meizu brendiga qarashli Pandaer kompaniyasi ixcham oʻlchamli va yuqori quvvatga ega yangi Pandaer PTC16 quvvatlash moslamasini rasman sotuvga chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, zamonaviy nitrid galliy (GaN) texnologiyasiga asoslangan mazkur qurilma ixchamligi hamda oʻta yupqa korpusi bilan bozordagi oʻxshash gadjetlardan yaqqol ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi adapter qalinligi atigi 13,9 millimetrni tashkil etuvchi yassi korpusda ishlab chiqarilgan boʻlib, uning umumiy oʻlchami 85,5 × 50 millimetrga, ogʻirligi esa 99 grammga teng. Bunday koʻrsatkichlar foydalanuvchilarga ushbu quvvatlash moslamasini kundalik sumkada yoki hatto hamyonda ham qiynalmasdan olib yurish imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va quvvat taqsimotiMazkur adapter darhol uchta zamonaviy USB-C porti bilan jihozlangan boʻlib, bu bir vaqtning oʻzida bir nechta gadjetlarni quvvatlantirish ehtiyojini qondiradi. Asosiy USB-C porti Meizu mCharge xususiy texnologiyasi yordamida 80 vattgacha quvvat yetkazib berishga qodir. Boshqa brendga mansub qurilmalar uchun esa USB Power Delivery 3.0 va PPS protokollari orqali 65 vattgacha quvvat taqdim etiladi.
Qolgan ikkita USB-C portining har biri ham 65 vattgacha quvvatni qoʻllab-quvvatlaydi. Shu bois Pandaer PTC16 nafaqat smartfon va planshetlarni, balki baʼzi turdagi noutbuklarni ham muammosiz quvvatlay oladi. Bir nechta qurilma bir vaqtda ulanganda quvvat avtomatik ravishda taqsimlanadi: ikkita port band boʻlganda 45+20 W yoki 45+15 W, uchala port ishlatilganda esa asosiy port 45 W, qolgan ikkitasi mos ravishda 15 vattdan quvvat beradi.
Protokollar va narx siyosatiQuvvatlagich keng koʻlamli tezkor quvvatlash protokollarini, jumladan Meizu mCharge, USB PD 3.0, PPS, AVS, shuningdek Huawei FCP, SCP va Qualcomm Quick Charge 4+ standartlarini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa uni turli ishlab chiqaruvchilarning mobil va koʻchma qurilmalari bilan mukammal moslashishini taʼminlaydi.
Hozirgi vaqtda Pandaer PTC16 rasmiy TMall onlayn-doʻkonida 229 yuan (taxminan 32 AQSh dollari) narxda sotuvga chiqarilgan. Maxsusaksiya kuponlaridan foydalanilganda esa ushbu ixcham va quvvatli gadjet narxini 149 yuan, yaʼni taxminan 21 dollargacha pasaytirish mumkin.
…