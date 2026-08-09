Rodri "Barselona"ni tanladi: Mourinyu transferdan qattiq gʻazabda
Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodri "Barselona"ni tanlagani Joze Mourinyoni qattiq g'azablantirdi, chunki u futbolchini "Real Madrid" markazidagi taktik rejalarining asosiy qismi deb bilgan edi. "Real Madrid" rahbariyati markaziy chiziqqa boshqa futbolchi xarid qilinmasligini bildirgach, murabbiylar shtabi mavjud tarkib bilan ishlashga majbur bo'ldi.
Yevropa futbolida transfer oynasining eng shov-shuvli voqealaridan biri yuzaga keldi. Goal.com nashrining xabar berishicha, tajribali mutaxassis Joze Mourinyo Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodri „Real Madrid“ safiga o‘tmasligidan qattiq g‘azablangan. Portugaliyalik murabbiy ispaniyalik futbolchini o‘zining markazdagi taktik rejalari uchun asosiy halqa deb hisoblagan edi, biroq xavbek eʼtiborini ashaddiy raqib — „Barselona“ tomon burdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
SPORT nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Joze Mourinyo ushbu xabardan soʻng shokka tushgan va oʻz gʻazabini yashira olmagan. U butun yozgi mavsumoldi tayyorgarligini aynan jahon chempionining kelishiga moslab tuzib chiqqandi. Biroq futbolchining Kataloniya klubini tanlashi murabbiyning barcha rejalarini chippakka chiqardi.
Rahbariyat bilan ziddiyat va yangi vaziyatVaziyat „Real Madrid“ rahbariyati va murabbiy oʻrtasidagi bir nechta keskin suhbatlarga sabab boʻldi. Joze Mourinyo darhol boshqa nufuzli muqobil variantni sotib olishni talab qilgan boʻlsa-da, klub rahbariyati markaziy chiziqqa boshqa futbolchi xarid qilinmasligini qatʼiy maʼlum qildi. Natijada, transfer eshiklari yopildi va murabbiylar shtabi mavjud tarkib imkoniyatlaridan kelib chiqib ish koʻrishga majbur boʻlmoqda.
Endilikda Joze Mourinyo jamoa tuzilmasini tubdan oʻzgartirishga va mavjud futbolchilarning imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanishga urunmoqda. Rejaga koʻra, Bernardo Silva va Arda Guler toʻp uzatishlarida muhimroq rollarni bajarishadi. Xususan, Bernardo Silva Ourelien Tchuameni bilan birga chuqurroq pozitsiyadagi juftlikda harakat qilishi kutilmoqda.
Bu taktik oʻzgarish yosh Arda Guler zimmasiga ulkan masʼuliyat yuklaydi. Joze Mourinyo turkiyalik iqtidor egasini oʻz vaqtida Mesut Oʻzil koʻrsatgan darajadagi asosiy ijodkor sifatida koʻrmoqda. Valdebebasdagi mashgʻulotlarda murabbiylar shtabi ixtisoslashgan tayanch yarimhimoyachisi yoʻqligini Bernardo Silva hamda Armaning texnik mahorati evaziga qoplash ustida ishlamoqda.
Kelajak uchun zaxira rejasi va yosh iqtidorGarchi „Real Madrid“ Rodri oʻrniga hozircha boshqa tayanch yarimhimoyachisini olib kelmaslikka qaror qilgan boʻlsa-da, klub allaqachon kelajak uchun 30 million yevrolik muqobil rejani ham belgilab qoʻygan. „Ayaks“ klubining 18 yoshli iqtidori Jorti Mokio Los-Blankos skautlari eʼtiborini tortdi. Uning jismoniy imkoniyatlari La Liga talablariga toʻla mos kelishi taxmin qilinmoqda.
Biroq gollandiyalik futbolchi bilan shartnoma 2031-yilgacha tuzilgani bois, uni Madridga olib kelish oson kechmaydi. „Real Madrid“ Rodrining „Barselona“ga oʻtishi rasman eʼlon qilinishini kutib, shundan soʻnggina belgiyalik futbolchi boʻyicha muzokaralarni faollashtirishi kutilmoqda. Bu esa klub transfer siyosatida tayyor yulduzlardan tashqari istiqbolli oʻsmirlarga ham eʼtibor qaratayotganini koʻrsatadi.
…