Rodri "Barselona"ni tanladi: Mourinyu transferdan qattiq gʻazabda

·76·Sport
Rodri "Barselona"ni tanladi: Mourinyu transferdan qattiq gʻazabda
Qisqacha

Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodri "Barselona"ni tanlagani Joze Mourinyoni qattiq g'azablantirdi, chunki u futbolchini "Real Madrid" markazidagi taktik rejalarining asosiy qismi deb bilgan edi. "Real Madrid" rahbariyati markaziy chiziqqa boshqa futbolchi xarid qilinmasligini bildirgach, murabbiylar shtabi mavjud tarkib bilan ishlashga majbur bo'ldi.

Yevropa futbolida transfer oynasining eng shov-shuvli voqealaridan biri yuzaga keldi. Goal.com nashrining xabar berishicha, tajribali mutaxassis Joze Mourinyo Manchester Siti yarimhimoyachisi RodriReal Madrid“ safiga o‘tmasligidan qattiq g‘azablangan. Portugaliyalik murabbiy ispaniyalik futbolchini o‘zining markazdagi taktik rejalari uchun asosiy halqa deb hisoblagan edi, biroq xavbek eʼtiborini ashaddiy raqib — „Barselona“ tomon burdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

SPORT nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Joze Mourinyo ushbu xabardan soʻng shokka tushgan va oʻz gʻazabini yashira olmagan. U butun yozgi mavsumoldi tayyorgarligini aynan jahon chempionining kelishiga moslab tuzib chiqqandi. Biroq futbolchining Kataloniya klubini tanlashi murabbiyning barcha rejalarini chippakka chiqardi.

Rahbariyat bilan ziddiyat va yangi vaziyat

Vaziyat „Real Madrid“ rahbariyati va murabbiy oʻrtasidagi bir nechta keskin suhbatlarga sabab boʻldi. Joze Mourinyo darhol boshqa nufuzli muqobil variantni sotib olishni talab qilgan boʻlsa-da, klub rahbariyati markaziy chiziqqa boshqa futbolchi xarid qilinmasligini qatʼiy maʼlum qildi. Natijada, transfer eshiklari yopildi va murabbiylar shtabi mavjud tarkib imkoniyatlaridan kelib chiqib ish koʻrishga majbur boʻlmoqda.

Endilikda Joze Mourinyo jamoa tuzilmasini tubdan oʻzgartirishga va mavjud futbolchilarning imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanishga urunmoqda. Rejaga koʻra, Bernardo Silva va Arda Guler toʻp uzatishlarida muhimroq rollarni bajarishadi. Xususan, Bernardo Silva Ourelien Tchuameni bilan birga chuqurroq pozitsiyadagi juftlikda harakat qilishi kutilmoqda.

Bu taktik oʻzgarish yosh Arda Guler zimmasiga ulkan masʼuliyat yuklaydi. Joze Mourinyo turkiyalik iqtidor egasini oʻz vaqtida Mesut Oʻzil koʻrsatgan darajadagi asosiy ijodkor sifatida koʻrmoqda. Valdebebasdagi mashgʻulotlarda murabbiylar shtabi ixtisoslashgan tayanch yarimhimoyachisi yoʻqligini Bernardo Silva hamda Armaning texnik mahorati evaziga qoplash ustida ishlamoqda.

Kelajak uchun zaxira rejasi va yosh iqtidor

Garchi „Real Madrid“ Rodri oʻrniga hozircha boshqa tayanch yarimhimoyachisini olib kelmaslikka qaror qilgan boʻlsa-da, klub allaqachon kelajak uchun 30 million yevrolik muqobil rejani ham belgilab qoʻygan. „Ayaks“ klubining 18 yoshli iqtidori Jorti Mokio Los-Blankos skautlari eʼtiborini tortdi. Uning jismoniy imkoniyatlari La Liga talablariga toʻla mos kelishi taxmin qilinmoqda.

Biroq gollandiyalik futbolchi bilan shartnoma 2031-yilgacha tuzilgani bois, uni Madridga olib kelish oson kechmaydi. „Real Madrid“ Rodrining „Barselona“ga oʻtishi rasman eʼlon qilinishini kutib, shundan soʻnggina belgiyalik futbolchi boʻyicha muzokaralarni faollashtirishi kutilmoqda. Bu esa klub transfer siyosatida tayyor yulduzlardan tashqari istiqbolli oʻsmirlarga ham eʼtibor qaratayotganini koʻrsatadi.

Jose MourinhoRodriReal MadridBarselonaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)