Istanbulda iliq uchrashuv: Yulduz Rajabova Fotima Rejametovani mehmon qildi (video)
Aktrisa Yulduz Rajabova va turmush o‘rtog‘i Emre Istanbulga borgan Fotima Rejametovani mehmon qildi. Ular shahar markazida sayr qilib, restoranda birga vaqt o‘tkazgan va suhbatlashgan. Uchrashuv davomida ikki ijodkorning samimiy quchoqlashuvi hamda iliq xayrlashuvi aks etgan. Mas User wanting only summary; no extra. Check spelling apostrophes. "o‘" uses curly apostrophe, developer says tutuq belgisi uchun ' ishlating. Need use straight '. Also "Turmush o'rtog'i".
Aktrisa Yulduz Rajabova va turmush o‘rtog‘i Emre Istanbulga borgan Fotima Rejametovani mehmon qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan kadrlarda ularning shahar markazida sayr qilgani, restoranda birga vaqt o‘tkazgani va uchrashuv yakunida samimiy xayrlashgani aks etgan.
Ayniqsa, ikki ijodkorning ko‘rishgan paytdagi samimiy quchoqlashuvi muxlislar e’tiborini tortdi. Kadrlar uchrashuv rasmiy emas, iliq do‘stona muhitda o‘tganini ko‘rsatadi.
Istanbul ko‘chalarida birga sayr
Videolavhaning dastlabki qismida Fotima Rejametova va Yulduz Rajabova Istanbulning gavjum ko‘chalaridan birida harakatlanayotganini ko‘rish mumkin.
Atrofda sayyohlar, shahar tramvayi va Istanbulga xos gavjum muhit ko‘zga tashlanadi. Keyin ular restoranga kirib, birga vaqt o‘tkazishadi.
Kadrlardan ko‘rinishicha, uchrashuv oddiy mehmondorchilik va suhbat shaklida o‘tgan.
Dasturxon atrofida samimiy suhbat
Restoranda Fotima Rejametova va Yulduz Rajabova bir stol atrofida uzoq suhbatlashayotgani aks etgan.
Keyin dasturxonga turli taomlar va an’anaviy turk choyi tortiladi. Yulduz Rajabovaning turmush o‘rtog‘i Emre ham uchrashuvda ishtirok etgan.
Shu tariqa, Istanbuldagi mehmondorchilik faqat ikki aktrisaning uchrashuvi emas, balki yaqinlar ishtirokidagi oilaviy va do‘stona davraga aylangan.
Ko‘chadagi quchoqlashuv eng iliq lavha bo‘ldi
Uchrashuvning tasodifiy bo‘lgani va bir birini tanib qolishgani aks etgan kadrlar esa ayniqsa samimiy chiqdi. Ya’ni lavhada Yulduz Rajabovaning Fotima Rejametova tomon xursand bo‘lib yugurib kelayotgani, keyin esa ularning quchoqlashgani aks etgan.
Yulduz Rajabova va Fotima Rejametova restoran oldida suhbatni davom ettiradi. Keyin ular bir-birini bag‘riga bosib, iliq xayrlashadi.
Bu kadrlar ikki ijodkor o‘rtasidagi iliq munosabatni yanada yaqqol ko‘rsatdi.
Muxlislarga oddiy hayotdan lavha
Tomoshabinlar mashhurlarni ko‘pincha sahna, kino yoki rasmiy tadbirlarda ko‘rishga odatlangan. Shu sabab ijodkorlarning oddiy hayotdagi uchrashuvlari ham doimo qiziqish uyg‘otadi.
Bu safar ham markazda katta tadbir yoki yangi loyiha emas, balki Istanbuldagi oddiy mehmondorchilik bo‘ldi.
Fotima Rejametovaning Istanbulga tashrifi Yulduz Rajabova va uning turmush o‘rtog‘i Emre bilan samimiy uchrashuvga ulandi. Tarqalgan kadrlardan esa safarning eng iliq xotiralaridan biri aynan shu diydorlashuv bo‘lganini anglash mumkin.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…