Istanbulda iliq uchrashuv: Yulduz Rajabova Fotima Rejametovani mehmon qildi (video)

·199·Jamiyat
Istanbulda iliq uchrashuv: Yulduz Rajabova Fotima Rejametovani mehmon qildi (video)
Qisqacha

Aktrisa Yulduz Rajabova va turmush o‘rtog‘i Emre Istanbulga borgan Fotima Rejametovani mehmon qildi. Ular shahar markazida sayr qilib, restoranda birga vaqt o‘tkazgan va suhbatlashgan. Uchrashuv davomida ikki ijodkorning samimiy quchoqlashuvi hamda iliq xayrlashuvi aks etgan. Mas User wanting only summary; no extra. Check spelling apostrophes. "o‘" uses curly apostrophe, developer says tutuq belgisi uchun ' ishlating. Need use straight '. Also "Turmush o'rtog'i".

Aktrisa Yulduz Rajabova va turmush o‘rtog‘i Emre Istanbulga borgan Fotima Rejametovani mehmon qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan kadrlarda ularning shahar markazida sayr qilgani, restoranda birga vaqt o‘tkazgani va uchrashuv yakunida samimiy xayrlashgani aks etgan.

Ayniqsa, ikki ijodkorning ko‘rishgan paytdagi samimiy quchoqlashuvi muxlislar e’tiborini tortdi. Kadrlar uchrashuv rasmiy emas, iliq do‘stona muhitda o‘tganini ko‘rsatadi.

Istanbul ko‘chalarida birga sayr

Videolavhaning dastlabki qismida Fotima Rejametova va Yulduz Rajabova Istanbulning gavjum ko‘chalaridan birida harakatlanayotganini ko‘rish mumkin.

Atrofda sayyohlar, shahar tramvayi va Istanbulga xos gavjum muhit ko‘zga tashlanadi. Keyin ular restoranga kirib, birga vaqt o‘tkazishadi.

Kadrlardan ko‘rinishicha, uchrashuv oddiy mehmondorchilik va suhbat shaklida o‘tgan.

Dasturxon atrofida samimiy suhbat

Restoranda Fotima Rejametova va Yulduz Rajabova bir stol atrofida uzoq suhbatlashayotgani aks etgan.

Keyin dasturxonga turli taomlar va an’anaviy turk choyi tortiladi. Yulduz Rajabovaning turmush o‘rtog‘i Emre ham uchrashuvda ishtirok etgan.

Shu tariqa, Istanbuldagi mehmondorchilik faqat ikki aktrisaning uchrashuvi emas, balki yaqinlar ishtirokidagi oilaviy va do‘stona davraga aylangan.

Ko‘chadagi quchoqlashuv eng iliq lavha bo‘ldi

Uchrashuvning tasodifiy bo‘lgani va bir birini tanib qolishgani aks etgan kadrlar esa ayniqsa samimiy chiqdi. Ya’ni lavhada Yulduz Rajabovaning Fotima Rejametova tomon xursand bo‘lib yugurib kelayotgani, keyin esa ularning quchoqlashgani aks etgan.

Yulduz Rajabova va Fotima Rejametova restoran oldida suhbatni davom ettiradi. Keyin ular bir-birini bag‘riga bosib, iliq xayrlashadi.

Bu kadrlar ikki ijodkor o‘rtasidagi iliq munosabatni yanada yaqqol ko‘rsatdi.

Muxlislarga oddiy hayotdan lavha

Tomoshabinlar mashhurlarni ko‘pincha sahna, kino yoki rasmiy tadbirlarda ko‘rishga odatlangan. Shu sabab ijodkorlarning oddiy hayotdagi uchrashuvlari ham doimo qiziqish uyg‘otadi.

Bu safar ham markazda katta tadbir yoki yangi loyiha emas, balki Istanbuldagi oddiy mehmondorchilik bo‘ldi.

Fotima Rejametovaning Istanbulga tashrifi Yulduz Rajabova va uning turmush o‘rtog‘i Emre bilan samimiy uchrashuvga ulandi. Tarqalgan kadrlardan esa safarning eng iliq xotiralaridan biri aynan shu diydorlashuv bo‘lganini anglash mumkin.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Yulduz RajabovaFotima RejametovaIstanbulEmre
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Surxondaryoda fuqaroning uyi buzib tashlandiSurxondaryoda fuqaroning uyi buzib tashlandiKecha, 18:32Markaziy bank mijozlar eng ko‘p shikoyat qilgan banklarni e’lon qildiMarkaziy bank mijozlar eng ko‘p shikoyat qilgan banklarni e’lon qildiKecha, 18:03O‘zbekistonda farzandga otasining ismini familiya qilib berishga ruxsat berildiO‘zbekistonda farzandga otasining ismini familiya qilib berishga ruxsat berildiKecha, 17:59Toshkentda yirik psixotrop va giyohvandlik tarmog‘i fosh etildi!Toshkentda yirik psixotrop va giyohvandlik tarmog‘i fosh etildi!Kecha, 16:173 000 dollarlik tahdid: poytaxtda navbatdagi kiber-tovlamachilik fosh etildi3 000 dollarlik tahdid: poytaxtda navbatdagi kiber-tovlamachilik fosh etildiKecha, 15:56Farg‘onada «Mansur Kazanskiy» 100 ming dollar pora olayotganda ushlandi!Farg‘onada «Mansur Kazanskiy» 100 ming dollar pora olayotganda ushlandi!Kecha, 12:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi