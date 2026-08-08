Hokimlikdagi «tanishlar» va 100 mln so‘mlik tuzoq: Kosondagi yer firibgarligi
O. Naimov Koson tumani hokimligi tomonidan 30 yil muddatga ijaraga berilgan 6 gektar yer maydonini xususiylashtirib berishni va'da qilib, I. Murodullayevdan 100 million so'm olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. U bu ishni hokimlikdagi «qarindoshi» orqali hal qilib berishini aytgan. Qashqadaryo viloyati IIB xodimlari o'tkazgan tezkor tadbir ortidan holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.
Qashqadaryo viloyatida Koson tumani hokimligi tomonidan ijaraga berilgan dehqon xo‘jaligi yerini «sotish va xususiylashtirib berish»ni va’da qilgan soxta «vositachi» ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.
O‘zini atrofdagilarga «Javohir» deb tanishtirib kelgan O. Naimov tumandoshi I. Murodullayevning yer sotib olish niyati borligidan foydalanib, uni chuv tushirishga uringan.
«Hokimlikdagi qarindosh» va soxta va’dalar
Tekshiruv tafsilotlariga ko‘ra, O. Naimov tumandoshiga Koson tumani hokimligi tomonidan 30 yil muddatga dehqon xo‘jaligi yuritish uchun ijaraga ajratilgan 6 gektar yer maydonini uning nomiga xususiylashtirib berishni taklif qilgan.
U ushbu noqonuniy bitimni tuman hokimligining qishloq xo‘jaligi bo‘limida ishlovchi «qarindoshi» orqali hal qilib berishini aytib, xizmati evaziga 100 million so‘m talab qilgan.
Firibgarlik sxemasi: O. Naimov yerni rasmiylashtirishga oid hech qanday amaliy yoki huquqiy hujjat taqdim etmagan bo‘lsa-da, fuqarodan kelishilgan pullarni oldindan berishni qat’iy talab qilib kelgan.
Tezkor tadbir va ashyoviy dalillar
Fuqaroning murojaatiga asosan Qashqadaryo viloyati IIB xodimlari tomonidan maxsus tezkor tadbir o‘tkazildi.
Tadbir davomida O. Naimov maxsus kimyoviy ishlov berilgan 100 million so‘m olayotgan vaqtida voqea joyida ashyoviy dalillar bilan ushlandi va qo‘lga olindi.
Mazkur holat yuzasidan tegishli moddalar bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…