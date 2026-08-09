Rodrig De Pol Lionel Messining otasi xotirasiga bagʻishlab gol urdi

·46·Sport
Rodrig De Pol Lionel Messining otasi xotirasiga bagʻishlab gol urdi
Qisqacha

Rodrig De Pol Leagues Cup doirasida Monterreyga qarshi o'yinda gol urib, Lionel Messining otasi Xorxe Messi vafoti munosabati bilan 10-raqamli libosini namoyish etdi. 68 yoshida vafot etgan Xorxe Messi Lionel Messining faoliyatidagi eng ishonchli maslahatchilaridan biri bo'lgan. Lionel Messi otasining vafoti sababli rafiqasi va farzandlari bilan Rosarioga qaytgan. Inter Mayami uchrashuvda hisobni ochganiga qaramay, Monterreyga 2:1 hisobida mag'lub bo'ldi.

Inter Mayami jamoasi yarimhimoyachisi Rodrig De Pol Leagues Cup doirasidagi Monterreyga qarshi kechgan uchrashuvda yaqin doʻsti va sardori Lionel Messining oilasiga yordam va hamjihatlik ramzi sifatida taʼsirli qadam tashladi. Goal.com xabar berishicha, argentinalik futbolchi raqib darvozasini ishgʻol qilgach, maxsus ishora orqali jamoa sardorining ogʻir judoligiga oʻzining munosabatini bildirdi. Bu vaqtda Lionel Messi otasining vafoti munosabati bilan shoshilinch ravishda Vataniga qaytib ketgandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, 39 yoshli Lionel Messining otasi Xorxe Messi 68 yoshida vafot etgan. Soʻnggi oylarda uning sogʻligʻida jiddiy muammolar kuzatilib, shifokorlar nazoratida boʻlgan. Argentinaning Sanatorio Centro shifoxonasidan xabar olingach, yetti karra Oltin toʻp sohibi zudlik bilan rafiqasi va farzandlari hamrohligida oʻgʻil-qizlari hamda onasini qoʻllab-quvvatlash uchun oʻzining tugʻilib oʻsgan shahri Rosarioga yoʻl olgan.

Maydondagi emotsional lahza va hurmat bajo keltirish

Leagues Cup uchrashuvining asosiy voqealaridan biri maydon markazida tajribali braziliyalik futbolchi Kazemiro tashabbusi bilan boshlangan hujum boʻldi. U jarima maydonchasi yaqinida turgan Rodrig De Polni toʻp bilan taʼminladi. De Pol ikkilanib oʻtirmasdan aniq zarba yoʻlladi va hisobni ochib, jamoasini oldinga olib chiqdi.

Gol urilgach, anʼanaviy quvonch namoyish qilish oʻrniga, yarimhimoyachining oʻz libosini yechib, ostidan Lionel Messining mashhur 10-raqamli libosini koʻrsatgani muxlislar va mutaxassislarning eʼtiborini tortdi. Bu harakat jamoa ichidagi qalin birodarlik va ogʻir kunda bir-biriga elka tutish tamoyilining yorqin namunasiga aylandi.

Xorxe Messining jahon futbolidagi oʻrni

Marhum Xorxe Messi oʻgʻli uchun shunchaki ota emas, balki uning ulkan professional imperiyasining asoschisi va faoliyatidagi eng ishonchli maslahatchi boʻlgan. Lionelning Barselonadagi ilk shartnomasidan tortib, keyingi barcha yirik transferlarigacha boʻlgan jarayonlarda u doimo tayanch boʻlib kelgan. Lionelning bolalikdagi ilk qadamlari bilan bogʻliq boʻlgan Newell's Old Boys klubi ham marhumning oilasiga chuqur hamdardlik bildirib, uning oʻgʻlining faoliyatidagi oʻrnini alohida eʼtirof etdi.

Garchi uchrashuv davomida Inter Mayami ustunlikka erishgan boʻlsa-da, raqib jamoa xarakter koʻrsatib, hisobni tenglashtirdi va yakunda 2:1 hisobida gʻalaba qozondi. Shunga qaramay, uchrashuvning sport natijasidan koʻra insoniy fazilatlar va Lionel Messi oilasining qaygʻusi barchaning eʼtiborida qoldi.

Hozirgi vaqtda butun dunyo futbol jamoatchiligi, sobiq jamoadoshlar va raqib klublar Messi oilasiga oʻzlarining chuqur taʼziya va dalda soʻzlarini yoʻllamoqda. Lionel Messi esa yaqinlarining yonida boʻlish uchun vaqtincha futbol maydonlaridan yiroqda boʻlib turibdi.

Lionel MessiRodrig De PolInter MayamiLeagues CupFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)