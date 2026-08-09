Rodrig De Pol Lionel Messining otasi xotirasiga bagʻishlab gol urdi
Rodrig De Pol Leagues Cup doirasida Monterreyga qarshi o'yinda gol urib, Lionel Messining otasi Xorxe Messi vafoti munosabati bilan 10-raqamli libosini namoyish etdi. 68 yoshida vafot etgan Xorxe Messi Lionel Messining faoliyatidagi eng ishonchli maslahatchilaridan biri bo'lgan. Lionel Messi otasining vafoti sababli rafiqasi va farzandlari bilan Rosarioga qaytgan. Inter Mayami uchrashuvda hisobni ochganiga qaramay, Monterreyga 2:1 hisobida mag'lub bo'ldi.
Inter Mayami jamoasi yarimhimoyachisi Rodrig De Pol Leagues Cup doirasidagi Monterreyga qarshi kechgan uchrashuvda yaqin doʻsti va sardori Lionel Messining oilasiga yordam va hamjihatlik ramzi sifatida taʼsirli qadam tashladi. Goal.com xabar berishicha, argentinalik futbolchi raqib darvozasini ishgʻol qilgach, maxsus ishora orqali jamoa sardorining ogʻir judoligiga oʻzining munosabatini bildirdi. Bu vaqtda Lionel Messi otasining vafoti munosabati bilan shoshilinch ravishda Vataniga qaytib ketgandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, 39 yoshli Lionel Messining otasi Xorxe Messi 68 yoshida vafot etgan. Soʻnggi oylarda uning sogʻligʻida jiddiy muammolar kuzatilib, shifokorlar nazoratida boʻlgan. Argentinaning Sanatorio Centro shifoxonasidan xabar olingach, yetti karra Oltin toʻp sohibi zudlik bilan rafiqasi va farzandlari hamrohligida oʻgʻil-qizlari hamda onasini qoʻllab-quvvatlash uchun oʻzining tugʻilib oʻsgan shahri Rosarioga yoʻl olgan.
Maydondagi emotsional lahza va hurmat bajo keltirishLeagues Cup uchrashuvining asosiy voqealaridan biri maydon markazida tajribali braziliyalik futbolchi Kazemiro tashabbusi bilan boshlangan hujum boʻldi. U jarima maydonchasi yaqinida turgan Rodrig De Polni toʻp bilan taʼminladi. De Pol ikkilanib oʻtirmasdan aniq zarba yoʻlladi va hisobni ochib, jamoasini oldinga olib chiqdi.
Gol urilgach, anʼanaviy quvonch namoyish qilish oʻrniga, yarimhimoyachining oʻz libosini yechib, ostidan Lionel Messining mashhur 10-raqamli libosini koʻrsatgani muxlislar va mutaxassislarning eʼtiborini tortdi. Bu harakat jamoa ichidagi qalin birodarlik va ogʻir kunda bir-biriga elka tutish tamoyilining yorqin namunasiga aylandi.
Xorxe Messining jahon futbolidagi oʻrniMarhum Xorxe Messi oʻgʻli uchun shunchaki ota emas, balki uning ulkan professional imperiyasining asoschisi va faoliyatidagi eng ishonchli maslahatchi boʻlgan. Lionelning Barselonadagi ilk shartnomasidan tortib, keyingi barcha yirik transferlarigacha boʻlgan jarayonlarda u doimo tayanch boʻlib kelgan. Lionelning bolalikdagi ilk qadamlari bilan bogʻliq boʻlgan Newell's Old Boys klubi ham marhumning oilasiga chuqur hamdardlik bildirib, uning oʻgʻlining faoliyatidagi oʻrnini alohida eʼtirof etdi.
Garchi uchrashuv davomida Inter Mayami ustunlikka erishgan boʻlsa-da, raqib jamoa xarakter koʻrsatib, hisobni tenglashtirdi va yakunda 2:1 hisobida gʻalaba qozondi. Shunga qaramay, uchrashuvning sport natijasidan koʻra insoniy fazilatlar va Lionel Messi oilasining qaygʻusi barchaning eʼtiborida qoldi.
Hozirgi vaqtda butun dunyo futbol jamoatchiligi, sobiq jamoadoshlar va raqib klublar Messi oilasiga oʻzlarining chuqur taʼziya va dalda soʻzlarini yoʻllamoqda. Lionel Messi esa yaqinlarining yonida boʻlish uchun vaqtincha futbol maydonlaridan yiroqda boʻlib turibdi.
…