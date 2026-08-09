Airbus iyul oyida 204 ta yangi samolyot buyurtmasini qabul qildi
Airbus 2026-yilning iyul oyida 204 ta yo'lovchi samolyotiga buyurtma oldi, bekor qilingan shartnomalar hisobga olingach, sof natija 138 tani tashkil etdi. Iyuldagi yirik buyurtmalar SMBC Aviation Capital kompaniyasining 100 ta A320neo, Hainan Airlines kompaniyasining 40 ta va China Eastern kompaniyasining 25 ta samolyotga bergan buyurtmalaridan iborat bo'ldi. Kompaniya iyul oyida 67 ta, 2026-yilning dastlabki yetti oyida esa 418 ta samolyotni yetkazib berdi.
Yevropaning yetakchi aviatsiya konserni Airbus 2026-yilning iyul oyi davomida jami 204 ta yo‘lovchi samolyotiga buyurtma oldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, shartnomalarni bekor qilish holatlarini hisobga olmaganda, mazkur davrdagi sof natija 138 tani tashkil etdi va yil boshidan buyon tuzilgan sof buyurtmalar soni mingdan oshdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yirik shartnomalar va Xitoy aviakompaniyalari faolligiIyul oyidagi eng yirik kelishuv SMBC Aviation Capital lizing kompaniyasi tomonidan amalga oshirildi — u A320neo oilasiga mansub 100 ta havo kemasiga buyurtma berdi. Shuningdek, Xitoyning Hainan Airlines aviakompaniyasi 40 ta samolyot buyurtma qilgan bo‘lsa, China Eastern kompaniyasi Airbus portfelini 25 ta keng fyuzelyajli A330-900 laynerlari bilan to‘ldirdi. Shu tariqa, birgina bir oy ichida xitoylik buyurtmachilar Yevropa ishlab chiqaruvchisidan 165 ta samolyot zakaz qilishdi.
Osiyo bozoridan tashqari, Yaqin Sharq aviakompaniyalari ham yuqori faollik ko‘rsatdi. Jumladan, Saudiya Arabistonining flynas loukosteri 25 ta samolyotga buyurtma bergan bo‘lsa, Riyadh Air aviakompaniyasi o‘z parkini yana oltita uzoq masofali Airbus A350-1000 samolyotlari bilan kengaytirdi.
Ishlab chiqarish sur’atlari va yetkazib berish ko‘rsatkichlariTalab yuqori darajada saqlanib qolayotganiga qaramscientists, ishlab chiqarish hajmi oldingi oylarga nisbatan biroz pasayish kuzatildi. Iyul oyida Airbus buyurtmachilarga jami 67 ta samolyotni topshirdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning iyul oyiga mos kelsa-da, joriy yilning may (81 ta) va iyun (89 ta) oylaridagi natijalardan sezilarli darajada past.
O‘tgan oyda yetkazib berilgan havo kemalarining asosiy qismini tor fyuzelyajli A320neo oilasidagi modellar tashkil etdi. Mijozlar 37 ta A321neo va 18 ta A320neo samolyotlarini qabul qilib olishdi. Shuningdek, yana oltita A220-300 yetkazib berildi. Keng fyuzelyajli mashinalardan to‘rtta A350-900, ikkita yirik A350-1000 hamda ikkita A330-900 o‘z egasiga topshirildi.
Yillik maqsadlarga erishish yo‘lidagi vazifalar2026-yilning dastlabki yetti oyi yakunlariga ko‘ra, Airbus jami 418 ta samolyotni yetkazib berdi (o‘tgan yilning shu davrida bu ko‘rsatkich 373 tani tashkil etgan edi). Biroq kompaniya oldida yil oxirigacha ulkan maqsadlar turibdi.
Airbus 2026-yil davomida jami 870 taga yaqin samolyotni yetkazib berishni rejalashtirgan. Yanvar–iyul oylarida 418 ta mashina topshirilganini hisobga olsak, yilning qolgan besh oyi ichida kompaniya yana 452 ta samolyotni mijozlarga topshirishi lozim. Bu esa o‘rtacha har oyda 90 tadan ortiq havo kemasini yetkazib berishni talab qiladi.
Umuman olganda, joriy yilning boshidan beri Airbus 1090 ta yalpi buyurtma oldi. Bekor qilingan shartnomalar chegirib tashlangach, kompaniya portfelida 1024 ta sof buyurtma qoldi — bu ko‘rsatkich mazkur davrda amalda yetkazib berilgan samolyotlar sonidan ikki barobar ko‘pdir.
…