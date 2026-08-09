Farg‘onada «Mansur Kazanskiy» 100 ming dollar pora olayotganda ushlandi!

·290·Jamiyat
Farg‘onada «Mansur Kazanskiy» 100 ming dollar pora olayotganda ushlandi!
Qisqacha

Farg'ona shahrida «Mansur Kazanskiy» laqabi bilan tanilgan Mansur Aripov 100 ming dollar olayotgan vaqtida qo'lga olindi. U va 1968 yilda tug'ilgan sherigi fuqaroga tegishli 1,2 mln dollarlik noturar joyni qaytarib berish evaziga tovlamachilik yo'li bilan 200 ming dollar talab qilganlikda gumonlanmoqda. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 165-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchilar protsessual tartibda ushlandi.

Farg‘ona shahrida uyushgan jinoyatchilikka aloqador bo‘lgan, «Mansur Kazanskiy» laqabi bilan tanilgan Mansur Aripov va uning sherigi qo‘lga olindi. Ular fuqaroga tegishli noturar joyni qaytarib berish evaziga tovlamachilik yo‘li bilan 200 ming dollar talab qilganlikda gumonlanmoqda.

Bu haqda Farg‘ona viloyati IIB axborot xizmati rasmiy bayonot berdi.

1,2 mln dollarlik bitim va 200 ming dollarlik «tuzoq»

Tekshiruv tafsilotlariga ko‘ra, Mansur Aripov Toshkent shahrida yashovchi fuqaroning 1 million 200 ming dollarga teng bo‘lgan noturar joyini sotib olishga kelishadi. Kelishuvga ko‘ra, hisob-kitob ushbu obyektni garovga qo‘yish va bank krediti olish orqali amalga oshirilishi kerak edi.

Bino notarial tartibda Aripov nomiga rasmiylashtirilgach, u kreditning oylik to‘lovlari hamda foiz stavkalari bilan tanishib chiqib, kredit olishdan bosh tortgan.

Tovlamachilik sxemasi: M. Aripov binoni asl egasiga qaytarib berish o‘rniga, uni jabrlanuvchi nomiga qayta rasmiylashtirish evaziga 200 ming dollar talab qila boshlagan.

Bundan tashqari, u 1968 yilda tug‘ilgan sherigi bilan birga jabrlanuvchining tadbirkor hamkoriga ham ruhiy bosim o‘tkazib, uning o‘ziga nisbatan qoralovchi materiallar to‘plangani va jinoiy javobgarlikka torttirish bilan qo‘rqitib, pul berishga majburlagan.

Notarial idoradagi tezkor tadbir

Farg‘ona viloyati IIB hamda DXX xodimlari hamkorligida maxsus tezkor tadbir o‘tkazildi.

Tadbir davomida gumonlanuvchi Farg‘ona shahrining Burhoniddin Marg‘inoniy ko‘chasida joylashgan notarial idorada noturar binoni qaytarib berish evaziga 100 ming dollarni ashyoviy dalil bilan olayotgan vaqtida voqea joyida ushlandi.

Mazkur holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi (tovlamachilik) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, gumonlanuvchilar protsessual tartibda ushlangan.

Huquq-tartibot organlari murojaati: Ushbu shaxslarning noqonuniy xatti-harakatlaridan jabr ko‘rgan fuqarolar bo‘lsa, darhol 102 qisqa raqamiga qo‘ng‘iroq qilib xabar berishlari so‘raladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Mansur AripovFarg‘onaToshkentDavlat xavfsizlik xizmati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Surxondaryoda fuqaroning uyi buzib tashlandiSurxondaryoda fuqaroning uyi buzib tashlandiKecha, 18:32Markaziy bank mijozlar eng ko‘p shikoyat qilgan banklarni e’lon qildiMarkaziy bank mijozlar eng ko‘p shikoyat qilgan banklarni e’lon qildiKecha, 18:03O‘zbekistonda farzandga otasining ismini familiya qilib berishga ruxsat berildiO‘zbekistonda farzandga otasining ismini familiya qilib berishga ruxsat berildiKecha, 17:59Toshkentda yirik psixotrop va giyohvandlik tarmog‘i fosh etildi!Toshkentda yirik psixotrop va giyohvandlik tarmog‘i fosh etildi!Kecha, 16:173 000 dollarlik tahdid: poytaxtda navbatdagi kiber-tovlamachilik fosh etildi3 000 dollarlik tahdid: poytaxtda navbatdagi kiber-tovlamachilik fosh etildiKecha, 15:56Istanbulda iliq uchrashuv: Yulduz Rajabova Fotima Rejametovani mehmon qildi (video)Istanbulda iliq uchrashuv: Yulduz Rajabova Fotima Rejametovani mehmon qildi (video)Kecha, 12:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi