Farg‘onada «Mansur Kazanskiy» 100 ming dollar pora olayotganda ushlandi!
Farg'ona shahrida «Mansur Kazanskiy» laqabi bilan tanilgan Mansur Aripov 100 ming dollar olayotgan vaqtida qo'lga olindi. U va 1968 yilda tug'ilgan sherigi fuqaroga tegishli 1,2 mln dollarlik noturar joyni qaytarib berish evaziga tovlamachilik yo'li bilan 200 ming dollar talab qilganlikda gumonlanmoqda. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 165-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchilar protsessual tartibda ushlandi.
Farg‘ona shahrida uyushgan jinoyatchilikka aloqador bo‘lgan, «Mansur Kazanskiy» laqabi bilan tanilgan Mansur Aripov va uning sherigi qo‘lga olindi. Ular fuqaroga tegishli noturar joyni qaytarib berish evaziga tovlamachilik yo‘li bilan 200 ming dollar talab qilganlikda gumonlanmoqda.
Bu haqda Farg‘ona viloyati IIB axborot xizmati rasmiy bayonot berdi.
1,2 mln dollarlik bitim va 200 ming dollarlik «tuzoq»
Tekshiruv tafsilotlariga ko‘ra, Mansur Aripov Toshkent shahrida yashovchi fuqaroning 1 million 200 ming dollarga teng bo‘lgan noturar joyini sotib olishga kelishadi. Kelishuvga ko‘ra, hisob-kitob ushbu obyektni garovga qo‘yish va bank krediti olish orqali amalga oshirilishi kerak edi.
Bino notarial tartibda Aripov nomiga rasmiylashtirilgach, u kreditning oylik to‘lovlari hamda foiz stavkalari bilan tanishib chiqib, kredit olishdan bosh tortgan.
Tovlamachilik sxemasi: M. Aripov binoni asl egasiga qaytarib berish o‘rniga, uni jabrlanuvchi nomiga qayta rasmiylashtirish evaziga 200 ming dollar talab qila boshlagan.
Bundan tashqari, u 1968 yilda tug‘ilgan sherigi bilan birga jabrlanuvchining tadbirkor hamkoriga ham ruhiy bosim o‘tkazib, uning o‘ziga nisbatan qoralovchi materiallar to‘plangani va jinoiy javobgarlikka torttirish bilan qo‘rqitib, pul berishga majburlagan.
Notarial idoradagi tezkor tadbir
Farg‘ona viloyati IIB hamda DXX xodimlari hamkorligida maxsus tezkor tadbir o‘tkazildi.
Tadbir davomida gumonlanuvchi Farg‘ona shahrining Burhoniddin Marg‘inoniy ko‘chasida joylashgan notarial idorada noturar binoni qaytarib berish evaziga 100 ming dollarni ashyoviy dalil bilan olayotgan vaqtida voqea joyida ushlandi.
Mazkur holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi (tovlamachilik) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, gumonlanuvchilar protsessual tartibda ushlangan.
Huquq-tartibot organlari murojaati: Ushbu shaxslarning noqonuniy xatti-harakatlaridan jabr ko‘rgan fuqarolar bo‘lsa, darhol 102 qisqa raqamiga qo‘ng‘iroq qilib xabar berishlari so‘raladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…