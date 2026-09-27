O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?

·61·Jamiyat
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston fuqarolari uchun vizasiz rejim Turkiya (180 kun ichida 90 kungacha), Rossiya (90 kungacha), Qozog‘iston (90 kungacha), Qirg‘iziston (60 kungacha) va Tojikiston (30 kungacha) kabi davlatlarda amal qiladi.
  • Shuningdek, Gruziya, Armaniston, Belarus, Ozarbayjon, Moldova, Ukraina, Xitoy, Malayziya (30 kungacha), Mo‘g‘uliston (30 kungacha), Iordaniya, Filippin, Tailand, Eron va boshqa ko‘plab mamlakatlarga ham vizasiz kirish mumkin.

O‘zbekiston fuqarolari uchun xorijga safar qilish imkoniyatlari yil sayin kengayib bormoqda. Ayrim mamlakatlarga oddiy xorijga chiqish pasporti bilan vizasiz kirish mumkin bo‘lsa, boshqa davlatlarda viza aeroportda rasmiylashtiriladi yoki elektron viza talab qilinadi.

Eng ko‘p qiziqish uyg‘otadigan savol esa oddiy: O‘zbekiston pasporti bilan qayerga vizasiz borish mumkin va u yerda qancha muddat qolishga ruxsat beriladi?

O‘zbekiston Tashqi ishlar vazirligining amaldagi ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekiston fuqarolari uchun bir qator davlatlarda to‘liq vizasiz rejim amal qiladi. Rejim mamlakatga qarab farq qiladi va safar muddati ham turlicha belgilanadi.

O‘zbekiston pasporti egalari uchun asosiy vizasiz yo‘nalishlar

Quyida O‘zbekiston fuqarolari uchun vizasiz yoki maxsus yengillashtirilgan tartib mavjud bo‘lgan mashhur yo‘nalishlar keltirilgan.

Davlat

Kirish tartibi / muddat

Turkiya

30 kungacha

Rossiya

90 kungacha

Qozog‘iston

90 kungacha

Qirg‘iziston

60 kungacha

Tojikiston

30 kungacha

Gruziya

vizasiz

Armaniston

vizasiz

Belarus

vizasiz

Ozarbayjon

vizasiz

Moldova

vizasiz

Ukraina

vizasiz

Xitoy

vizasiz rejim mavjud

BAA

vizasiz

Malayziya

30 kungacha

Mo‘g‘uliston

30 kungacha

Iordaniya

vizasiz

Filippin

vizasiz

Tailand

vizasiz

Omon

vizasiz

Eron

vizasiz

Mikroneziya

vizasiz

Namibiya

vizasiz

Gambiya

vizasiz

Gaiti

vizasiz

Antigua va Barbuda

vizasiz

Barbados

vizasiz

Dominika

vizasiz

Grenada

vizasiz

Sent-Vinsent va Grenadinlar

vizasiz

Surinam

vizasiz

O‘zbekiston TIV ma’lumotlarida mazkur davlatlarning bir qismi to‘liq vizasiz rejimga kiritilgan. Shu bilan birga, ayrim yo‘nalishlarda turistik shartlar, ro‘yxatdan o‘tish, qaytish aviachiptasi yoki boshqa talablar bo‘lishi mumkin.

Turkiyaga qancha muddatga borish mumkin?

Turkiya o‘zbekistonliklar uchun eng ommabop xorijiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

Turkiya Tashqi ishlar vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, O‘zbekiston fuqarolari oddiy pasport bilan turistik safarlar uchun vizasiz kirish imkoniyatiga ega. Amaldagi rejimda 180 kunlik davr ichida 90 kungacha bo‘lish qoidasi qo‘llanadi.

Shu sababli safardan oldin faqat «vizasiz» degan ma’lumotga emas, balki ruxsat etilgan maksimal qolish muddatiga ham e’tibor berish muhim.

Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlari

O‘zbekiston fuqarolari uchun Rossiya, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston kabi mamlakatlarga safar qilishda vizasiz tartib muhim ahamiyatga ega.

Ayniqsa, Qozog‘iston, Qirg‘iziston va Tojikiston bilan vizasiz rejim ikki tomonlama kelishuvlar asosida amal qiladi. O‘zbekiston TIV ma’lumotlarida Qirg‘iziston uchun 60 kungacha, Tojikiston uchun esa 30 kungacha bo‘lgan vizasiz rejim qayd etilgan.

Rossiya, Qozog‘iston va boshqa davlatlarda esa kirishdan keyingi migratsiya hisobi, ro‘yxatdan o‘tish va qolish muddatiga oid alohida talablar bo‘lishi mumkin.

Gruziya, Armaniston, Belarus va Moldova

Kavkaz va Sharqiy Yevropaning ayrim davlatlari ham O‘zbekiston fuqarolari uchun qulay yo‘nalishlar qatorida.

Gruziya, Armaniston, Belarus, Ozarbayjon, Moldova va Ukraina bilan vizasiz tartib amal qilishi O‘zbekiston TIVning rasmiy ma’lumotlarida ko‘rsatilgan.

Bu davlatlarga safar rejalashtirayotganda ham pasportning amal qilish muddati, safar maqsadi va mahalliy migratsiya talablarini oldindan tekshirish kerak.

Osiyoda qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?

O‘zbekistonlik sayyohlar uchun Osiyo yo‘nalishlari ham tobora ko‘paymoqda.

Xususan, Malayziya, Mo‘g‘uliston, Xitoy, Filippin, Tailand, Eron va Omon O‘zbekiston fuqarolari uchun vizasiz rejim joriy etgan davlatlar ro‘yxatida keltirilgan.

Biroq har bir davlatning kirish shartlari bir xil emas. Masalan, ayrim mamlakatlar vizasiz rejim bilan birga mehmonxona bron qilingani, qaytish chiptasi yoki moliyaviy imkoniyatni tasdiqlovchi hujjatlarni so‘rashi mumkin.

Hindiston, Misr va Qatar masalasida ehtiyot bo‘lish kerak

Ko‘pincha ijtimoiy tarmoqlarda O‘zbekiston pasporti bilan turli mamlakatlarga «vizasiz» kirish mumkinligi haqida eski yoki noto‘liq ro‘yxatlar tarqaladi.

Masalan, Hindiston O‘zbekiston TIVning amaldagi ma’lumotlarida elektron viza orqali kirish mumkin bo‘lgan davlatlar qatorida ko‘rsatilgan. Demak, uni oddiy vizasiz yo‘nalish sifatida ko‘rsatish to‘g‘ri emas.

Qatar bo‘yicha ham kirish tartibi alohida tekshirilishi lozim: u O‘zbekiston TIV ro‘yxatida soddalashtirilgan kirish, jumladan kelganda viza olish imkoniyati mavjud davlatlar qatorida keltirilgan.

Shuning uchun internetdagi «30 kun vizasiz» yoki «90 kun vizasiz» kabi ma’lumotni ko‘rgan zahoti safarni rejalashtirishdan oldin rasmiy manbadan qayta tekshirish maqsadga muvofiq.

Karib havzasi va Afrika davlatlariga ham imkoniyat bor

O‘zbekiston pasporti egalari uchun vizasiz rejim joriy qilingan davlatlar faqat qo‘shni mamlakatlar yoki Osiyo bilan cheklanib qolmaydi.

Rasmiy ro‘yxatda Antigua va Barbuda, Barbados, Gaiti, Gambiya, Mikroneziya, Namibiya, Sent-Vinsent va Grenadinlar kabi uzoq mamlakatlar ham bor.

Shu bilan birga, ayrim mamlakatlarda «vizasiz» tushunchasi turistik ro‘yxatdan o‘tish yoki qo‘shimcha hujjatlar talab qilinmasligini anglatmasligi mumkin.

Eng muhim qoida: vizasiz degani avtomatik kirish degani emas

Safar rejalashtirayotganlar uchun eng muhim jihat shuki, vizasiz rejim mamlakat chegarasida barcha talablar bekor qilinganini anglatmaydi.

Chegara xizmati xodimlari safar maqsadi, mehmonxona bron qilingani, qaytish aviachiptasi, yetarli mablag‘ va boshqa hujjatlarni so‘rashi mumkin.

Bundan tashqari, vizasiz qolish muddati mamlakatga qarab hisoblanadi: ayrim joylarda kalendar kunlari, boshqalarida esa ma’lum davr ichida ruxsat etilgan kunlar hisobga olinadi.

Safardan oldin nimani tekshirish kerak?

Chet elga chiqishdan oldin quyidagi ma’lumotlarni tekshirish tavsiya etiladi:

  • pasportning amal qilish muddati;

  • vizasiz qolishning aniq muddati;

  • mamlakatga kirish maqsadiga qo‘yilgan talablar;

  • qaytish yoki keyingi manzilga aviachipta;

  • mehmonxona bron qilingani haqida ma’lumot;

  • tibbiy sug‘urta talabi;

  • migratsiya yoki onlayn ro‘yxatdan o‘tish zarurati;

  • mamlakatning rasmiy vizaviy qoidalari.

Eng muhimi, vizaviy qoidalar o‘zgarishi mumkin. Shuning uchun safardan oldin O‘zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va borayotgan davlatning rasmiy idoralari ma’lumotlarini tekshirish kerak. O‘zbekiston TIVning hozirgi ma’lumotlarida vizasiz rejim 35 davlat bilan amal qilishi, yana qator mamlakatlarda kelganda viza yoki elektron viza kabi soddalashtirilgan tartiblar mavjudligi ko‘rsatilgan.

Xulosa

O‘zbekiston xorijga chiqish pasporti bilan sayohat qilish imkoniyatlari ancha kengaygan. Turkiya, Rossiya, Markaziy Osiyo davlatlari, Kavkaz, Xitoy, Janubi-Sharqiy Osiyo va hatto Karib havzasidagi ayrim mamlakatlarga vizasiz yoki soddalashtirilgan tartibda borish mumkin.

Biroq «vizasiz» va «viza talab qilinmaydi» degan ma’lumotni mamlakatning aniq qolish muddati va kirish shartlaridan alohida ko‘rib bo‘lmaydi. Safar oldidan rasmiy qoidalarni tekshirish esa kutilmagan muammolarning oldini oladi.

O‘zbekiston Tashqi ishlar vazirligivizasiz rejimO‘zbekiston pasportixoridga safar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tailand o‘zbekistonliklar uchun vizasiz rejim muddatini qisqartirmoqdaTailand o‘zbekistonliklar uchun vizasiz rejim muddatini qisqartirmoqda15 may 12:15Pokistonda qolib ketgan ayol elchixona yordami bilan qaytdiPokistonda qolib ketgan ayol elchixona yordami bilan qaytdi3 may 20:04«O‘lim jazosi berish”: Alisher Qodirov bolalar qotili va vahshiylarga oliy jazo talab qildi«O‘lim jazosi berish”: Alisher Qodirov bolalar qotili va vahshiylarga oliy jazo talab qildiBugun 20:10O‘zbekistonda qabristonda dasturxon yozib ovqatlanishdi: bu holat muhokamalarga sabab bo‘ldiO‘zbekistonda qabristonda dasturxon yozib ovqatlanishdi: bu holat muhokamalarga sabab bo‘ldiBugun 17:56Qamashida katta tezlikda harakatlangan Nexia-2 11 ta qo‘yni urib yubordiQamashida katta tezlikda harakatlangan Nexia-2 11 ta qo‘yni urib yubordiBugun 17:37Yangi shahar, yangi uy va yangi familiya: Namanganlik qizchaning oilasiga davlat yordam ko‘rsatadiYangi shahar, yangi uy va yangi familiya: Namanganlik qizchaning oilasiga davlat yordam ko‘rsatadiBugun 15:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)