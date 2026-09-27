O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston fuqarolari uchun vizasiz rejim Turkiya (180 kun ichida 90 kungacha), Rossiya (90 kungacha), Qozog‘iston (90 kungacha), Qirg‘iziston (60 kungacha) va Tojikiston (30 kungacha) kabi davlatlarda amal qiladi.
- Shuningdek, Gruziya, Armaniston, Belarus, Ozarbayjon, Moldova, Ukraina, Xitoy, Malayziya (30 kungacha), Mo‘g‘uliston (30 kungacha), Iordaniya, Filippin, Tailand, Eron va boshqa ko‘plab mamlakatlarga ham vizasiz kirish mumkin.
O‘zbekiston fuqarolari uchun xorijga safar qilish imkoniyatlari yil sayin kengayib bormoqda. Ayrim mamlakatlarga oddiy xorijga chiqish pasporti bilan vizasiz kirish mumkin bo‘lsa, boshqa davlatlarda viza aeroportda rasmiylashtiriladi yoki elektron viza talab qilinadi.
Eng ko‘p qiziqish uyg‘otadigan savol esa oddiy: O‘zbekiston pasporti bilan qayerga vizasiz borish mumkin va u yerda qancha muddat qolishga ruxsat beriladi?
O‘zbekiston Tashqi ishlar vazirligining amaldagi ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekiston fuqarolari uchun bir qator davlatlarda to‘liq vizasiz rejim amal qiladi. Rejim mamlakatga qarab farq qiladi va safar muddati ham turlicha belgilanadi.
O‘zbekiston pasporti egalari uchun asosiy vizasiz yo‘nalishlar
Quyida O‘zbekiston fuqarolari uchun vizasiz yoki maxsus yengillashtirilgan tartib mavjud bo‘lgan mashhur yo‘nalishlar keltirilgan.
Davlat
Kirish tartibi / muddat
Turkiya
30 kungacha
Rossiya
90 kungacha
Qozog‘iston
90 kungacha
Qirg‘iziston
60 kungacha
Tojikiston
30 kungacha
Gruziya
vizasiz
Armaniston
vizasiz
Belarus
vizasiz
Ozarbayjon
vizasiz
Moldova
vizasiz
Ukraina
vizasiz
Xitoy
vizasiz rejim mavjud
BAA
vizasiz
Malayziya
30 kungacha
Mo‘g‘uliston
30 kungacha
Iordaniya
vizasiz
Filippin
vizasiz
Tailand
vizasiz
Omon
vizasiz
Eron
vizasiz
Mikroneziya
vizasiz
Namibiya
vizasiz
Gambiya
vizasiz
Gaiti
vizasiz
Antigua va Barbuda
vizasiz
Barbados
vizasiz
Dominika
vizasiz
Grenada
vizasiz
Sent-Vinsent va Grenadinlar
vizasiz
Surinam
vizasiz
O‘zbekiston TIV ma’lumotlarida mazkur davlatlarning bir qismi to‘liq vizasiz rejimga kiritilgan. Shu bilan birga, ayrim yo‘nalishlarda turistik shartlar, ro‘yxatdan o‘tish, qaytish aviachiptasi yoki boshqa talablar bo‘lishi mumkin.
Turkiyaga qancha muddatga borish mumkin?
Turkiya o‘zbekistonliklar uchun eng ommabop xorijiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.
Turkiya Tashqi ishlar vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, O‘zbekiston fuqarolari oddiy pasport bilan turistik safarlar uchun vizasiz kirish imkoniyatiga ega. Amaldagi rejimda 180 kunlik davr ichida 90 kungacha bo‘lish qoidasi qo‘llanadi.
Shu sababli safardan oldin faqat «vizasiz» degan ma’lumotga emas, balki ruxsat etilgan maksimal qolish muddatiga ham e’tibor berish muhim.
Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlari
O‘zbekiston fuqarolari uchun Rossiya, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston kabi mamlakatlarga safar qilishda vizasiz tartib muhim ahamiyatga ega.
Ayniqsa, Qozog‘iston, Qirg‘iziston va Tojikiston bilan vizasiz rejim ikki tomonlama kelishuvlar asosida amal qiladi. O‘zbekiston TIV ma’lumotlarida Qirg‘iziston uchun 60 kungacha, Tojikiston uchun esa 30 kungacha bo‘lgan vizasiz rejim qayd etilgan.
Rossiya, Qozog‘iston va boshqa davlatlarda esa kirishdan keyingi migratsiya hisobi, ro‘yxatdan o‘tish va qolish muddatiga oid alohida talablar bo‘lishi mumkin.
Gruziya, Armaniston, Belarus va Moldova
Kavkaz va Sharqiy Yevropaning ayrim davlatlari ham O‘zbekiston fuqarolari uchun qulay yo‘nalishlar qatorida.
Gruziya, Armaniston, Belarus, Ozarbayjon, Moldova va Ukraina bilan vizasiz tartib amal qilishi O‘zbekiston TIVning rasmiy ma’lumotlarida ko‘rsatilgan.
Bu davlatlarga safar rejalashtirayotganda ham pasportning amal qilish muddati, safar maqsadi va mahalliy migratsiya talablarini oldindan tekshirish kerak.
Osiyoda qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekistonlik sayyohlar uchun Osiyo yo‘nalishlari ham tobora ko‘paymoqda.
Xususan, Malayziya, Mo‘g‘uliston, Xitoy, Filippin, Tailand, Eron va Omon O‘zbekiston fuqarolari uchun vizasiz rejim joriy etgan davlatlar ro‘yxatida keltirilgan.
Biroq har bir davlatning kirish shartlari bir xil emas. Masalan, ayrim mamlakatlar vizasiz rejim bilan birga mehmonxona bron qilingani, qaytish chiptasi yoki moliyaviy imkoniyatni tasdiqlovchi hujjatlarni so‘rashi mumkin.
Hindiston, Misr va Qatar masalasida ehtiyot bo‘lish kerak
Ko‘pincha ijtimoiy tarmoqlarda O‘zbekiston pasporti bilan turli mamlakatlarga «vizasiz» kirish mumkinligi haqida eski yoki noto‘liq ro‘yxatlar tarqaladi.
Masalan, Hindiston O‘zbekiston TIVning amaldagi ma’lumotlarida elektron viza orqali kirish mumkin bo‘lgan davlatlar qatorida ko‘rsatilgan. Demak, uni oddiy vizasiz yo‘nalish sifatida ko‘rsatish to‘g‘ri emas.
Qatar bo‘yicha ham kirish tartibi alohida tekshirilishi lozim: u O‘zbekiston TIV ro‘yxatida soddalashtirilgan kirish, jumladan kelganda viza olish imkoniyati mavjud davlatlar qatorida keltirilgan.
Shuning uchun internetdagi «30 kun vizasiz» yoki «90 kun vizasiz» kabi ma’lumotni ko‘rgan zahoti safarni rejalashtirishdan oldin rasmiy manbadan qayta tekshirish maqsadga muvofiq.
Karib havzasi va Afrika davlatlariga ham imkoniyat bor
O‘zbekiston pasporti egalari uchun vizasiz rejim joriy qilingan davlatlar faqat qo‘shni mamlakatlar yoki Osiyo bilan cheklanib qolmaydi.
Rasmiy ro‘yxatda Antigua va Barbuda, Barbados, Gaiti, Gambiya, Mikroneziya, Namibiya, Sent-Vinsent va Grenadinlar kabi uzoq mamlakatlar ham bor.
Shu bilan birga, ayrim mamlakatlarda «vizasiz» tushunchasi turistik ro‘yxatdan o‘tish yoki qo‘shimcha hujjatlar talab qilinmasligini anglatmasligi mumkin.
Eng muhim qoida: vizasiz degani avtomatik kirish degani emas
Safar rejalashtirayotganlar uchun eng muhim jihat shuki, vizasiz rejim mamlakat chegarasida barcha talablar bekor qilinganini anglatmaydi.
Chegara xizmati xodimlari safar maqsadi, mehmonxona bron qilingani, qaytish aviachiptasi, yetarli mablag‘ va boshqa hujjatlarni so‘rashi mumkin.
Bundan tashqari, vizasiz qolish muddati mamlakatga qarab hisoblanadi: ayrim joylarda kalendar kunlari, boshqalarida esa ma’lum davr ichida ruxsat etilgan kunlar hisobga olinadi.
Safardan oldin nimani tekshirish kerak?
Chet elga chiqishdan oldin quyidagi ma’lumotlarni tekshirish tavsiya etiladi:
pasportning amal qilish muddati;
vizasiz qolishning aniq muddati;
mamlakatga kirish maqsadiga qo‘yilgan talablar;
qaytish yoki keyingi manzilga aviachipta;
mehmonxona bron qilingani haqida ma’lumot;
tibbiy sug‘urta talabi;
migratsiya yoki onlayn ro‘yxatdan o‘tish zarurati;
mamlakatning rasmiy vizaviy qoidalari.
Eng muhimi, vizaviy qoidalar o‘zgarishi mumkin. Shuning uchun safardan oldin O‘zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va borayotgan davlatning rasmiy idoralari ma’lumotlarini tekshirish kerak. O‘zbekiston TIVning hozirgi ma’lumotlarida vizasiz rejim 35 davlat bilan amal qilishi, yana qator mamlakatlarda kelganda viza yoki elektron viza kabi soddalashtirilgan tartiblar mavjudligi ko‘rsatilgan.
Xulosa
O‘zbekiston xorijga chiqish pasporti bilan sayohat qilish imkoniyatlari ancha kengaygan. Turkiya, Rossiya, Markaziy Osiyo davlatlari, Kavkaz, Xitoy, Janubi-Sharqiy Osiyo va hatto Karib havzasidagi ayrim mamlakatlarga vizasiz yoki soddalashtirilgan tartibda borish mumkin.
Biroq «vizasiz» va «viza talab qilinmaydi» degan ma’lumotni mamlakatning aniq qolish muddati va kirish shartlaridan alohida ko‘rib bo‘lmaydi. Safar oldidan rasmiy qoidalarni tekshirish esa kutilmagan muammolarning oldini oladi.
Izohlar 0
…