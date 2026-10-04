Murod Nazarov qanday mashinada yurishini ma’lum qildi: "O‘zim mashina haydamayman" (video)

·6·Madaniyat
Murod Nazarov qanday mashinada yurishini ma’lum qildi: "O‘zim mashina haydamayman" (video)

«Pulnews» ko‘rsatuvi boshlovchisi, bloger Jahongir Latipov bilan suhbatda taniqli tadbirkor Murod Nazarovga qaysi avtomobilda yurishi haqida savol berildi.

«Murod Nazarov qanaqa mashinada yuradilar?» deya so‘ralganida, tadbirkor so‘nggi paytlarda Chevrolet Tahoe avtomobilidan foydalanayotganini aytdi.

«Men oxirgi payt Tahoe'da yuribman. Amerikaga borib kelganimda u yerda katta mashinalarda yurisharkan. Menga yoqdi. Keng mashinada yurish endi qulayroq. Qo‘polroq, lekin o‘zim haydamayman. Oldin haydardim, yetti-sakkiz yildan beri o‘zim mashina haydamayman. Haydovchim bor, u bilan yuramiz», — dedi Murod Nazarov.

Shundan so‘ng undan nega aynan Tahoe'ni tanlagani, nega Gelandewagen yoki Rolls-Royce'da yurmasligi so‘raldi.

«Gelandewagen bor. Lekin uni kamdan-kam, haftada bir marta qayergadir shu g‘uborim chiqsa haydayman. O‘zim esa Tahoe'da yuraman. Ichi keng, mazza qilib orqada o‘tirib ketaman», — deya javob berdi tadbirkor.

Suhbatdan so‘ng ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ham Murod Nazarovning tanloviga e’tibor qaratdi. Ayrim kuzatuvchilar tadbirkorga havas qilganini va o‘zlariga ham shunday avtomobillar nasib etishini tilagan.

Siz Murod Nazarovning o‘rnida bo‘lganingizda, qanday mashinada yurgan bo‘lardingiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.

Murod NazarovChevrolet TahoePulnewsJahongir Latipov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Murod Nazarovning tovuq va xo‘rozi borligi ma’lum bo‘ldi (video)Murod Nazarovning tovuq va xo‘rozi borligi ma’lum bo‘ldi (video)Bugun 15:14“Mittivine” jamoasi a’zosi Bonu Ikromova Instagramdagi reklama narxlari va daromadi haqida gapirdi (video)“Mittivine” jamoasi a’zosi Bonu Ikromova Instagramdagi reklama narxlari va daromadi haqida gapirdi (video)29 sentabr 17:26Murod Nazarov rafiqasi bilan qanday tanishganini esladi: «Bir ko‘rishdayoq sevib qolganman»Murod Nazarov rafiqasi bilan qanday tanishganini esladi: «Bir ko‘rishdayoq sevib qolganman»1 oktabr 07:19Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlarMurod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar27 sentabr 12:08Avaz Oxundan yangisi: Mashinada hamrohiga aytgan latifasi tarmoqni «portlatdi»! (video)Avaz Oxundan yangisi: Mashinada hamrohiga aytgan latifasi tarmoqni «portlatdi»! (video)22 sentabr 11:41Shahlo Salayeva eriga homiladorligini ma’lum qildiShahlo Salayeva eriga homiladorligini ma’lum qildi1 oktabr 11:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)