HP arzon va oʻta uzoq ishlaydigan OmniBook 3 noutbukini taqdim etdi
Jahon bozorida xotira narxlari bilan bogʻliq murakkab vaziyatga qaramay, texnologiya kompaniyalari bir vaqtning oʻzida ham hamyonbop, ham yengil hamda uzoq vaqt quvvatsiz ishlaydigan qurilmalarni chiqarishda davom etmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, HP kompaniyasi yangi OmniBook 3 noutbukini taqdim etdi va u xaridorlarga atigi 550 dollarga taklif etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur narx siyosati dastlab qurilma 500 dollardan sotuvga chiqarilgani, keyinchalik esa chegirma miqdori oʻzgargani bilan bogʻliq. Hozirda dastlabki 100 dollarlik chegirma ikki baravarga qisqartirilgan boʻlib, aksiyasiz yoki chegirmasiz holda ushbu noutbukni 600 dollarga xarid qilish mumkin. Shunga qaramay, taqdim etilayotgan imkoniyatlar uchun bu narx segmentdagi eng raqobatbardosh takliflardan biri boʻlib qolmoqda.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikQurilmaning asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri bu uning ichki qismidagi protsesordir. Noutbukka Snapdragon X seriyasiga mansub Snapdragon X X1-26-100 chipi oʻrnatilgan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bu birinchi avlod protsessori boʻlgani bois, hisoblash unumdorligi unchalik yuqori emas va ancha vazmin koʻrsatkichlar bilan cheklanadi.
Biroq unumdorlikning oʻrtacha darajada ekani batareya quvvati evaziga toʻliq qoplanadi. HP vakillarining bayonotiga koʻra, qurilma bir martalik quvvat bilan naq 42 soatgacha avtonom tarzda ishlay oladi. Bunday yuqori koʻrsatkichga sigʻimi 60 W·soat boʻlgan akkumulyator hamda tejamkor platforma yordamida erishilgan.
Ekran va interfeys imkoniyatlariYangi model zamonaviy foydalanuvchilar talablarini inobatga olgan holda sifatli displey bilan jihozlangan. Noutbuk 14 dyuymli OLED-ekranga ega boʻlib, u 1200p piksellar kengligini taqdim etadi. Biroq ekran yorqinligi borasida ayrim cheklovlar mavjud — uning maksimal yorqinligi atigi 300 kd/kv.m ni tashkil qiladi.
Qurilmaning texnik tavsiflari va ulanish imkoniyatlari ham kundalik vazifalar uchun yetarli darajada shakllantirilgan. Noutbuk quyidagi qismlar bilan jihozlangan:
- 8 GB tezkor xotira (OZU)
- 256 GB hajmli SSD xotira
- Ikki dona USB-C va ikki dona USB-A portlari
- HDMI ulagichi va naushniklar uchun klassik tirqish
- Wi-Fi 6E simsiz aloqa moduli
…