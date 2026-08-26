HP arzon va oʻta uzoq ishlaydigan OmniBook 3 noutbukini taqdim etdi

·11·Texno
HP arzon va oʻta uzoq ishlaydigan OmniBook 3 noutbukini taqdim etdi

Jahon bozorida xotira narxlari bilan bogʻliq murakkab vaziyatga qaramay, texnologiya kompaniyalari bir vaqtning oʻzida ham hamyonbop, ham yengil hamda uzoq vaqt quvvatsiz ishlaydigan qurilmalarni chiqarishda davom etmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, HP kompaniyasi yangi OmniBook 3 noutbukini taqdim etdi va u xaridorlarga atigi 550 dollarga taklif etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur narx siyosati dastlab qurilma 500 dollardan sotuvga chiqarilgani, keyinchalik esa chegirma miqdori oʻzgargani bilan bogʻliq. Hozirda dastlabki 100 dollarlik chegirma ikki baravarga qisqartirilgan boʻlib, aksiyasiz yoki chegirmasiz holda ushbu noutbukni 600 dollarga xarid qilish mumkin. Shunga qaramay, taqdim etilayotgan imkoniyatlar uchun bu narx segmentdagi eng raqobatbardosh takliflardan biri boʻlib qolmoqda.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Qurilmaning asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri bu uning ichki qismidagi protsesordir. Noutbukka Snapdragon X seriyasiga mansub Snapdragon X X1-26-100 chipi oʻrnatilgan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bu birinchi avlod protsessori boʻlgani bois, hisoblash unumdorligi unchalik yuqori emas va ancha vazmin koʻrsatkichlar bilan cheklanadi.

Biroq unumdorlikning oʻrtacha darajada ekani batareya quvvati evaziga toʻliq qoplanadi. HP vakillarining bayonotiga koʻra, qurilma bir martalik quvvat bilan naq 42 soatgacha avtonom tarzda ishlay oladi. Bunday yuqori koʻrsatkichga sigʻimi 60 W·soat boʻlgan akkumulyator hamda tejamkor platforma yordamida erishilgan.

Ekran va interfeys imkoniyatlari

Yangi model zamonaviy foydalanuvchilar talablarini inobatga olgan holda sifatli displey bilan jihozlangan. Noutbuk 14 dyuymli OLED-ekranga ega boʻlib, u 1200p piksellar kengligini taqdim etadi. Biroq ekran yorqinligi borasida ayrim cheklovlar mavjud — uning maksimal yorqinligi atigi 300 kd/kv.m ni tashkil qiladi.

Qurilmaning texnik tavsiflari va ulanish imkoniyatlari ham kundalik vazifalar uchun yetarli darajada shakllantirilgan. Noutbuk quyidagi qismlar bilan jihozlangan:

  • 8 GB tezkor xotira (OZU)
  • 256 GB hajmli SSD xotira
  • Ikki dona USB-C va ikki dona USB-A portlari
  • HDMI ulagichi va naushniklar uchun klassik tirqish
  • Wi-Fi 6E simsiz aloqa moduli
Barcha ushbu butlovchi qismlar va mustahkam batareyani oʻz ichiga olganiga qaramay, noutbukning ogʻirligi atigi 1,4 kilogrammni tashkil qiladi. Bu esa uni doimiy ravishda oʻzi bilan olib yuradigan talabalar va safarlarga koʻp chiqadigan xodimlar uchun qulay tanlovga aylantiradi.

HPOmniBook 3NoutbukSnapdragonOLED
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Garmin Fenix 9 Pro taqdim etildi: 291 kungacha ishlaydigan flagman soatGarmin Fenix 9 Pro taqdim etildi: 291 kungacha ishlaydigan flagman soatBugun, 04:00Samsung Galaxy S27 Ultra renderlari oshkor etildiSamsung Galaxy S27 Ultra renderlari oshkor etildiBugun, 00:23Apple Hide My Email xususiyatini oʻzgartirish rejimidan voz kechdiApple Hide My Email xususiyatini oʻzgartirish rejimidan voz kechdiKecha, 19:57Apple kompaniyasi yangi M6 va M5 Pro chipli Mac mini kompyuterlarini taqdim etdiApple kompaniyasi yangi M6 va M5 Pro chipli Mac mini kompyuterlarini taqdim etdiKecha, 19:29Apple oʻzining eng kuchli M5 Ultra va M6 chiplarini taqdim etdiApple oʻzining eng kuchli M5 Ultra va M6 chiplarini taqdim etdiKecha, 19:21Apple kompaniyasi M6 chipiga ega yangi Mac Mini va Mac Studio modellarini taqdim etdiApple kompaniyasi M6 chipiga ega yangi Mac Mini va Mac Studio modellarini taqdim etdiKecha, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda