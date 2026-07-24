Ipoteka subsidiyasi uchun arizalar 27 iyulda ochiladi

·19·Jamiyat
Ipoteka subsidiyasi uchun arizalar 27 iyulda ochiladi

O‘zbekistonda ipoteka kreditlari bo‘yicha subsidiya olish uchun arizalar qabul qilish 27 iyul kuni soat 15:00 da qayta boshlanadi. Arizalar avval taqdim etilgan, ammo amal qilish muddati davomida foydalanilmagan subsidiya xabarnomalari hisobidan qabul qilinadi.

Subsidiyaga talabgorlar ijtimoiy mezonlar bo‘yicha kamida 30 ball to‘plashi kerak. Shuningdek, ariza beruvchining kredit tarixi dasturda qatnashuvchi tijorat banklaridan kamida bittasining talablariga mos kelishi lozim.

Arizalar qachon qabul qilinadi?

Ipoteka subsidiyasi uchun ariza topshirish 27 iyul kuni soat 15:00 dan boshlanadi.

Qabul ipoteka subsidiyalari bo‘yicha belgilangan maqsadli ko‘rsatkichlar doirasida taqdim etilgan, ammo o‘z vaqtida ishlatilmagan xabarnomalarning qolgan qismi hisobidan amalga oshiriladi.

Bu mablag‘lar va imkoniyatlar cheklangan bo‘lishi mumkinligi sababli, talablarga javob beradigan fuqarolar arizani belgilangan vaqtdan boshlab topshirishi mumkin.

Subsidiya olish uchun nechta ball kerak?

Ariza beruvchi ijtimoiy mezonlar asosida baholanadi. Subsidiya olish imkoniyatiga ega bo‘lish uchun baholash natijasi 30 ball yoki undan yuqori bo‘lishi talab qilinadi.

Bundan tashqari, fuqaroning kredit tarixi ham tekshiriladi. U dasturda ishtirok etayotgan kamida bitta tijorat bankining ichki talablariga mos bo‘lishi kerak.

30 ball to‘plash subsidiya avtomatik tarzda ajratilishini anglatmaydi. Ariza beruvchi boshqa belgilangan talablarga ham javob berishi lozim.

Kimlarning arizasi talablarga mos keladi?

Subsidiyaga talabgor fuqaro va uning turmush o‘rtog‘i nomida O‘zbekistonning hech bir hududida mulk huquqi asosida turarjoy bo‘lmasligi kerak.

Shuningdek, oilaning o‘rtacha oylik daromadi belgilangan ijtimoiy mezonlar doirasida bo‘lishi talab etiladi.

Asosiy shartlar:

  • ijtimoiy mezonlar bo‘yicha kamida 30 ball to‘plash;

  • kredit tarixining bank talablariga mos bo‘lishi;

  • ariza beruvchi va turmush o‘rtog‘i nomida turarjoy bo‘lmasligi;

  • o‘rtacha oylik daromad belgilangan chegaraga mos kelishi.

Arizani qayerdan topshirish mumkin?

Fuqarolar ipoteka subsidiyasi uchun arizani uch xil usulda taqdim etishi mumkin:

  • Davlat xizmatlari markaziga shaxsan borish;

  • myGov mobil ilovasidan foydalanish;

  • my.gov.uz portali orqali onlayn murojaat qilish.

Onlayn ariza topshirish uchun shaxsiy ma’lumotlar va tizim talab qiladigan axborotlarni to‘g‘ri kiritish muhim. Noto‘g‘ri yoki to‘liq bo‘lmagan ma’lumotlar arizani ko‘rib chiqish jarayoniga ta’sir qilishi mumkin.

Ariza topshirishdan oldin nimani tekshirish kerak?

Talabgorlar 27 iyulga qadar o‘zlarining ijtimoiy mezonlarga mosligi, kredit tarixi va turarjoyga egalik holatini tekshirib qo‘yishi maqsadga muvofiq.

Arizalar soat 15:00 dan qabul qilinadi. Subsidiya olishni rejalashtirayotgan fuqarolar myGov ilovasi yoki davlat xizmatlari portalidan foydalanishga oldindan tayyor turishi mumkin.

Sizningcha, ipoteka subsidiyasini olish shartlari aholi uchun yetarlicha qulaymi? Fikringizni izohlarda qoldiring va ma’lumotni uy-joy olishni rejalashtirayotgan yaqinlaringizga yuboring.

Uzbekistan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...Bugun, 00:39Tibbiyot xodimlariga uy-joy subsidiyasi uchun ariza qabul qilish boshlandiTibbiyot xodimlariga uy-joy subsidiyasi uchun ariza qabul qilish boshlandiBugun, 00:32Tanishini shaxsiy siri bilan qo‘rqitib pul talab qilgan ayol ushlandiTanishini shaxsiy siri bilan qo‘rqitib pul talab qilgan ayol ushlandiKecha, 20:14Andijonda uyini qimorxonaga aylantirgan erkak qo‘lga olindi (video)Andijonda uyini qimorxonaga aylantirgan erkak qo‘lga olindi (video)Kecha, 19:55Sement ortilgan HOWO yuk mashinasi tuproq cho‘kishi oqibatida ag‘darildiSement ortilgan HOWO yuk mashinasi tuproq cho‘kishi oqibatida ag‘darildiKecha, 19:33Namanganda kuchli do‘l yog‘di: do‘lga qarshi 18 ta raketa qo‘llandiNamanganda kuchli do‘l yog‘di: do‘lga qarshi 18 ta raketa qo‘llandiKecha, 19:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi