Ipoteka subsidiyasi uchun arizalar 27 iyulda ochiladi
O‘zbekistonda ipoteka kreditlari bo‘yicha subsidiya olish uchun arizalar qabul qilish 27 iyul kuni soat 15:00 da qayta boshlanadi. Arizalar avval taqdim etilgan, ammo amal qilish muddati davomida foydalanilmagan subsidiya xabarnomalari hisobidan qabul qilinadi.
Subsidiyaga talabgorlar ijtimoiy mezonlar bo‘yicha kamida 30 ball to‘plashi kerak. Shuningdek, ariza beruvchining kredit tarixi dasturda qatnashuvchi tijorat banklaridan kamida bittasining talablariga mos kelishi lozim.
Arizalar qachon qabul qilinadi?
Ipoteka subsidiyasi uchun ariza topshirish 27 iyul kuni soat 15:00 dan boshlanadi.
Qabul ipoteka subsidiyalari bo‘yicha belgilangan maqsadli ko‘rsatkichlar doirasida taqdim etilgan, ammo o‘z vaqtida ishlatilmagan xabarnomalarning qolgan qismi hisobidan amalga oshiriladi.
Bu mablag‘lar va imkoniyatlar cheklangan bo‘lishi mumkinligi sababli, talablarga javob beradigan fuqarolar arizani belgilangan vaqtdan boshlab topshirishi mumkin.
Subsidiya olish uchun nechta ball kerak?
Ariza beruvchi ijtimoiy mezonlar asosida baholanadi. Subsidiya olish imkoniyatiga ega bo‘lish uchun baholash natijasi 30 ball yoki undan yuqori bo‘lishi talab qilinadi.
Bundan tashqari, fuqaroning kredit tarixi ham tekshiriladi. U dasturda ishtirok etayotgan kamida bitta tijorat bankining ichki talablariga mos bo‘lishi kerak.
30 ball to‘plash subsidiya avtomatik tarzda ajratilishini anglatmaydi. Ariza beruvchi boshqa belgilangan talablarga ham javob berishi lozim.
Kimlarning arizasi talablarga mos keladi?
Subsidiyaga talabgor fuqaro va uning turmush o‘rtog‘i nomida O‘zbekistonning hech bir hududida mulk huquqi asosida turarjoy bo‘lmasligi kerak.
Shuningdek, oilaning o‘rtacha oylik daromadi belgilangan ijtimoiy mezonlar doirasida bo‘lishi talab etiladi.
Asosiy shartlar:
ijtimoiy mezonlar bo‘yicha kamida 30 ball to‘plash;
kredit tarixining bank talablariga mos bo‘lishi;
ariza beruvchi va turmush o‘rtog‘i nomida turarjoy bo‘lmasligi;
o‘rtacha oylik daromad belgilangan chegaraga mos kelishi.
Arizani qayerdan topshirish mumkin?
Fuqarolar ipoteka subsidiyasi uchun arizani uch xil usulda taqdim etishi mumkin:
Davlat xizmatlari markaziga shaxsan borish;
myGov mobil ilovasidan foydalanish;
my.gov.uz portali orqali onlayn murojaat qilish.
Onlayn ariza topshirish uchun shaxsiy ma’lumotlar va tizim talab qiladigan axborotlarni to‘g‘ri kiritish muhim. Noto‘g‘ri yoki to‘liq bo‘lmagan ma’lumotlar arizani ko‘rib chiqish jarayoniga ta’sir qilishi mumkin.
Ariza topshirishdan oldin nimani tekshirish kerak?
Talabgorlar 27 iyulga qadar o‘zlarining ijtimoiy mezonlarga mosligi, kredit tarixi va turarjoyga egalik holatini tekshirib qo‘yishi maqsadga muvofiq.
Arizalar soat 15:00 dan qabul qilinadi. Subsidiya olishni rejalashtirayotgan fuqarolar myGov ilovasi yoki davlat xizmatlari portalidan foydalanishga oldindan tayyor turishi mumkin.
Sizningcha, ipoteka subsidiyasini olish shartlari aholi uchun yetarlicha qulaymi? Fikringizni izohlarda qoldiring va ma’lumotni uy-joy olishni rejalashtirayotgan yaqinlaringizga yuboring.
…