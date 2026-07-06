Andijonda bir oilada besh egizak dunyoga keldi

·44·Jamiyat
Andijonda bir oilada besh egizak dunyoga keldi

Bugun, 6 iyul kuni Andijon shahridagi 2-sonli tug‘uruq majmuasida noyob voqea yuz berdi — bir yo‘la besh nafar chaqaloq dunyoga keldi.

Sog‘liqni saqlash vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, ona va chaqaloqlarning ahvoli yaxshi bo‘lib, ular malakali shifokorlar nazoratiga olingan.

Ona ko‘p homilalik tashxisi bilan qabul qilindi

Andijon shahrining Qayrag‘ochtosh mahallasida yashovchi Nargiza Bekjonova ko‘p homilalik tashxisi bilan tug‘uruq majmuasiga olib kelingan.

Unda muddatidan ilgari tug‘uruq belgilari kuzatilgani sababli kesarcha kesish amaliyoti o‘tkazilgan.

Tug‘uruq muvaffaqiyatli yakunlandi

Jarayon malakali akusher-ginekolog, neonatolog va reanimatologlar ishtirokida o‘tkazilgan.

Shifokorlarning sa’y-harakatlari natijasida uch nafar qiz va ikki nafar o‘g‘il chaqaloq dunyoga keldi.

Chaqaloqlarning vazni ma’lum qilindi

Besh egizakning tug‘ilgandagi vazni quyidagicha:

  • birinchi chaqaloq — qiz, 1450 gramm;

  • ikkinchi chaqaloq — o‘g‘il, 1605 gramm;

  • uchinchi chaqaloq — qiz, 1495 gramm;

  • to‘rtinchi chaqaloq — o‘g‘il, 1585 gramm;

  • beshinchi chaqaloq — qiz, 1205 gramm.

Ona va bolalar maxsus markazga o‘tkazildi

Ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko‘rsatish maqsadida ona va chaqaloqlar Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy tibbiyot markazining Andijon viloyati filialiga o‘tkazilgan.

«Ayni paytda besh nafar egizak va ularning onasi malakali tibbiyot xodimlari nazoratida o‘zlarini yaxshi his etmoqda», — deyiladi SSV matbuot xizmati xabarida.

Bir kunda besh karra quvonch — bu voqea nafaqat oila, balki butun Andijon uchun unutilmas kunga aylandi.

AndijanNargiza BekjonovaSog'liqni saqlash vazirligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Open Budget'ning yangi mavsumining boshlanish sanasi ma’lum bo‘ldi!Open Budget'ning yangi mavsumining boshlanish sanasi ma’lum bo‘ldi!Bugun, 22:11Andijonda 32 yoshli ayol besh nafar chaqaloqni dunyoga keltirdiAndijonda 32 yoshli ayol besh nafar chaqaloqni dunyoga keltirdiBugun, 21:37Andijonda 5 nafar egizak dunyoga keldiAndijonda 5 nafar egizak dunyoga keldiBugun, 21:19Universitet xodimi ishga tiklanib, unga yarim milliard so‘mdan ortiq zarar to‘lab berildiUniversitet xodimi ishga tiklanib, unga yarim milliard so‘mdan ortiq zarar to‘lab berildiBugun, 19:12Toshkentda soliq qarzi uchun ikki qimmatbaho avtomobil xatlandiToshkentda soliq qarzi uchun ikki qimmatbaho avtomobil xatlandiBugun, 19:00MIB: Tabiiy gaz pulini to‘lamagan qarzdorning avtomashinasi xatlandiMIB: Tabiiy gaz pulini to‘lamagan qarzdorning avtomashinasi xatlandiBugun, 18:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi