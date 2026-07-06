Andijonda 5 nafar egizak dunyoga keldi

·0·Jamiyat
Andijonda 5 nafar egizak dunyoga keldi

Andijon viloyatida kam uchraydigan quvonchli voqea qayd etildi. Bu yerda bir oilada bir vaqtning o‘zida 5 nafar egizak chaqaloq dunyoga keldi. Ushbu holat nafaqat shifokorlar, balki keng jamoatchilikning ham e’tiborini tortdi.

Ma’lum qilinishicha, yangi tug‘ilgan chaqaloqlarning uch nafari qiz, ikki nafari esa o‘g‘il boladir. Bunday holat juda kam uchrashi bilan ahamiyatli hisoblanadi.

Sog‘liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati ma’lumotiga ko‘ra, ayni paytda 5 nafar egizak hamda ularning onasi malakali tibbiyot xodimlari nazorati ostida bo‘lib, ularning ahvoli yaxshi. Mutaxassislar tomonidan zarur tibbiy kuzatuv va parvarish ishlari davom ettirilmoqda.

Qayd etilishicha, ona va chaqaloqlarning salomatligi doimiy nazoratda bo‘lib, ularga barcha zarur tibbiy yordam ko‘rsatilmoqda. Bu quvonchli voqea Andijon viloyatidagi eng e’tiborli yangiliklardan biriga aylandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Universitet xodimi ishga tiklanib, unga yarim milliard so‘mdan ortiq zarar to‘lab berildiUniversitet xodimi ishga tiklanib, unga yarim milliard so‘mdan ortiq zarar to‘lab berildiBugun, 19:12Toshkentda soliq qarzi uchun ikki qimmatbaho avtomobil xatlandiToshkentda soliq qarzi uchun ikki qimmatbaho avtomobil xatlandiBugun, 19:00MIB: Tabiiy gaz pulini to‘lamagan qarzdorning avtomashinasi xatlandiMIB: Tabiiy gaz pulini to‘lamagan qarzdorning avtomashinasi xatlandiBugun, 18:55Andijonda xotinini maktabda o‘ldirgan erkakka 19 yil jazo berildiAndijonda xotinini maktabda o‘ldirgan erkakka 19 yil jazo berildiBugun, 18:53Bektemirda giyohvand moddalarni «zakladka» usulida tarqatgan uch kishi ushlandiBektemirda giyohvand moddalarni «zakladka» usulida tarqatgan uch kishi ushlandiBugun, 16:17O‘zbekistonda ish qidirayotganlar soni bir yilda 31,5 foizga oshdiO‘zbekistonda ish qidirayotganlar soni bir yilda 31,5 foizga oshdiBugun, 15:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi