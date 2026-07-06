Andijonda 5 nafar egizak dunyoga keldi
Andijon viloyatida kam uchraydigan quvonchli voqea qayd etildi. Bu yerda bir oilada bir vaqtning o‘zida 5 nafar egizak chaqaloq dunyoga keldi. Ushbu holat nafaqat shifokorlar, balki keng jamoatchilikning ham e’tiborini tortdi.
Ma’lum qilinishicha, yangi tug‘ilgan chaqaloqlarning uch nafari qiz, ikki nafari esa o‘g‘il boladir. Bunday holat juda kam uchrashi bilan ahamiyatli hisoblanadi.
Sog‘liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati ma’lumotiga ko‘ra, ayni paytda 5 nafar egizak hamda ularning onasi malakali tibbiyot xodimlari nazorati ostida bo‘lib, ularning ahvoli yaxshi. Mutaxassislar tomonidan zarur tibbiy kuzatuv va parvarish ishlari davom ettirilmoqda.
Qayd etilishicha, ona va chaqaloqlarning salomatligi doimiy nazoratda bo‘lib, ularga barcha zarur tibbiy yordam ko‘rsatilmoqda. Bu quvonchli voqea Andijon viloyatidagi eng e’tiborli yangiliklardan biriga aylandi.
…