Samarqandda tarixiy g‘alaba: O‘zbekiston 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi chempioni bo‘ldi
Samarqand shahri mezbonlik qilgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi O‘zbekiston milliy terma jamoasining mutlaq tantanasi bilan yakunlandi. 11-turning hal qiluvchi bahslarida yurtdoshlarimiz musobaqa chempionligini muddatidan avval hal qilib, oltin medallarni naqd qildi. 10-turdan so‘ng 18 ochko bilan yakka peshqadamlik qilayotgan terma jamoamiz asosiy ta’qibchi Hindistonning Vengriya bilan 2:2 hisobida durang o‘ynaganidan so‘ng matematik jihatdan chempionlikni kafolatladi, Ukraina ustidan qayd etilgan natijalar esa ushbu tarixiy zafarni yanada mustahkamladi. Sobiq jahon chempioni Rustam Qosimjonov sardorligidagi jamoamiz musobaqa davomida Hindiston (2,5:1,5), Xitoy (3:1), birinchi raqamli AQSH hamda Armaniston (3,5:0,5) kabi jahon grandlarini mahv etib, 2022 yilgi Chennai triumfini takrorladi va so‘nggi 4 yil ichida ikkinchi bor Olimpiada shohsupasining eng yuqori pog‘onasini egalladi.
«Muddatidan avval chempionlik, supergrandlar tor-mor etilishi va tarixiy oltin»: Zafarning 5 ta asosiy nuqtasi
Samarqanddagi Olimpiadada qo‘lga kiritilgan g‘alabaning eng muhim rasmiy ko‘rsatkichlari:
Oltin medal naqd qilindi: O‘zbekiston 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida oltin medalni rasman qo‘lga kiritdi;
Hindistonning qoqilishi: 11-turda Hindistonning Vengriya bilan 2:2 hisobida durang o‘ynashi vakillarimiz chempionligini muddatidan avval kafolatladi;
Dunyo grandlari ustidan g‘alaba: Musobaqa davomida Hindiston (2,5:1,5), Xitoy (3:1), AQSH va Armaniston (3,5:0,5) kabi favoritlar mag‘lub etildi;
Oxirgi uchta Olimpiadada 3 ta medal: 2022 yilda Chennaida oltin, 2024 yilda Budapeshtda bronza va 2026 yilda Samarqandda yana oltin medal qo‘lga kiritildi;
Qosimjonov va chempionlar tarkibi: Terma jamoa safida Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarov, Nodirbek Yakubboyev, Shamsiddin Vohidov hamda Muhiddin Madaminov dona surdi.
O‘zbekiston terma jamoalarining 11-turdagi uchrashuvlari va taxtalar bo‘yicha natijalari
Hal qiluvchi so‘nggi tur doirasida O‘zbekiston jamoalari qayd etgan shaxsiy va jamoaviy hisoblar jadvali:
Jamoalar bahsi
1-taxta
2-taxta
3-taxta
4-taxta
Umumiy hisob
O‘zbekiston — Ukraina
N.Abdusattorov — I.Kovalenko (davom etmoqda)
V.Ivanchuk — J.Sindarov (0,5 : 0,5)
N.Yakubboyev — I.Samunenkov (0,5 : 0,5)
R.Degtiarov — M.Madaminov (0 : 1)
2 : 1
Xitoy — O‘zbekiston-2
Ding Lijeng — J.Vahidov (0,5 : 0,5)
A.Abdisalimov — Vey Yi (0 : 1)
Yu Yangyi — M.Suyarov (1 : 0)
H.Begmuratov — Xu Xiangyu (0,5 : 0,5)
3 : 1
Andorra — O‘zbekiston-3
O.Aguado — S.Saydaliyev (0,5 : 0,5)
A.Rahmatullayev — S.Veganzoses (1 : 0)
D.Anadon — M.Abdurahmonov (0 : 1)
A.Omonov — E.Giu (0 : 1)
1,5 : 2,5
Shaxmat ekspertizasi: Nega O‘zbekistonning chempionligi jahon sportida yangi davrni ochdi?
Xalqaro ekspertlar, grossmeysterlar va sport tahlilchilarining xulosalari:
«Barqarorlik fenomeni va mutlaq gegemoniya»: To‘rt yil ichida o‘tkazilgan uchta Butunjahon shaxmat Olimpiadasining ikkitasida oltin (2022, 2026) va bittasida bronza (2024) olinishi o‘zbek shaxmat maktabining tasodifiy emas, balki jahonda mutlaq yetakchi kuchga aylanganini isbotlaydi;
Rustam Qosimjonovning murabbiylik mahorati: Sobiq jahon chempioni jamoada har bir raqibga qarshi maxsus tayyorgarlik va psixologik muvozanatni ta’minladi; Germaniyaga uchralgan kutilmagan mag‘lubiyatdan keyin jamoani tezkorlik bilan ruhiy jihatdan tiklab, AQSH va Armanistonga qarshi qaqshatqich g‘alabalarni tashkil qila oldi;
Yosh avlod va zaxira qudrati: Musobaqada nafaqat asosiy jamoamiz, balki O‘zbekiston-2 va O‘zbekiston-3 tarkiblari ham dunyoning kuchli grossmeysterlari bilan munosib raqobatlasha olishi mamlakatda shaxmat zaxirasining beqiyos chuqurligini ko‘rsatdi.
Sizningcha, Samarqandda qo‘lga kiritilgan ushbu tarixiy oltin medal O‘zbekistonni shaxmat tarixidagi eng kuchli mamlakatlar darajasiga olib chiqdimi? Musobaqa davomida shaxmatchilarimizning qaysi partiyasi va qaysi g‘alabasi sizga eng katta taassurot qoldirdi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamizning buyuk tarixiy zafarini barcha vatandoshlarimiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…