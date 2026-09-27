Samarqandda tarixiy g‘alaba: O‘zbekiston 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi chempioni bo‘ldi

·2·Sport
Samarqandda tarixiy g‘alaba: O‘zbekiston 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi chempioni bo‘ldi

Samarqand shahri mezbonlik qilgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi O‘zbekiston milliy terma jamoasining mutlaq tantanasi bilan yakunlandi. 11-turning hal qiluvchi bahslarida yurtdoshlarimiz musobaqa chempionligini muddatidan avval hal qilib, oltin medallarni naqd qildi. 10-turdan so‘ng 18 ochko bilan yakka peshqadamlik qilayotgan terma jamoamiz asosiy ta’qibchi Hindistonning Vengriya bilan 2:2 hisobida durang o‘ynaganidan so‘ng matematik jihatdan chempionlikni kafolatladi, Ukraina ustidan qayd etilgan natijalar esa ushbu tarixiy zafarni yanada mustahkamladi. Sobiq jahon chempioni Rustam Qosimjonov sardorligidagi jamoamiz musobaqa davomida Hindiston (2,5:1,5), Xitoy (3:1), birinchi raqamli AQSH hamda Armaniston (3,5:0,5) kabi jahon grandlarini mahv etib, 2022 yilgi Chennai triumfini takrorladi va so‘nggi 4 yil ichida ikkinchi bor Olimpiada shohsupasining eng yuqori pog‘onasini egalladi.

«Muddatidan avval chempionlik, supergrandlar tor-mor etilishi va tarixiy oltin»: Zafarning 5 ta asosiy nuqtasi

Samarqanddagi Olimpiadada qo‘lga kiritilgan g‘alabaning eng muhim rasmiy ko‘rsatkichlari:

  • Oltin medal naqd qilindi: O‘zbekiston 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida oltin medalni rasman qo‘lga kiritdi;

  • Hindistonning qoqilishi: 11-turda Hindistonning Vengriya bilan 2:2 hisobida durang o‘ynashi vakillarimiz chempionligini muddatidan avval kafolatladi;

  • Dunyo grandlari ustidan g‘alaba: Musobaqa davomida Hindiston (2,5:1,5), Xitoy (3:1), AQSH va Armaniston (3,5:0,5) kabi favoritlar mag‘lub etildi;

  • Oxirgi uchta Olimpiadada 3 ta medal: 2022 yilda Chennaida oltin, 2024 yilda Budapeshtda bronza va 2026 yilda Samarqandda yana oltin medal qo‘lga kiritildi;

  • Qosimjonov va chempionlar tarkibi: Terma jamoa safida Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarov, Nodirbek Yakubboyev, Shamsiddin Vohidov hamda Muhiddin Madaminov dona surdi.

O‘zbekiston terma jamoalarining 11-turdagi uchrashuvlari va taxtalar bo‘yicha natijalari

Hal qiluvchi so‘nggi tur doirasida O‘zbekiston jamoalari qayd etgan shaxsiy va jamoaviy hisoblar jadvali:

Jamoalar bahsi

1-taxta

2-taxta

3-taxta

4-taxta

Umumiy hisob

O‘zbekiston — Ukraina

N.Abdusattorov — I.Kovalenko (davom etmoqda)

V.Ivanchuk — J.Sindarov (0,5 : 0,5)

N.Yakubboyev — I.Samunenkov (0,5 : 0,5)

R.Degtiarov — M.Madaminov (0 : 1)

2 : 1

Xitoy — O‘zbekiston-2

Ding Lijeng — J.Vahidov (0,5 : 0,5)

A.Abdisalimov — Vey Yi (0 : 1)

Yu Yangyi — M.Suyarov (1 : 0)

H.Begmuratov — Xu Xiangyu (0,5 : 0,5)

3 : 1

Andorra — O‘zbekiston-3

O.Aguado — S.Saydaliyev (0,5 : 0,5)

A.Rahmatullayev — S.Veganzoses (1 : 0)

D.Anadon — M.Abdurahmonov (0 : 1)

A.Omonov — E.Giu (0 : 1)

1,5 : 2,5

Shaxmat ekspertizasi: Nega O‘zbekistonning chempionligi jahon sportida yangi davrni ochdi?

Xalqaro ekspertlar, grossmeysterlar va sport tahlilchilarining xulosalari:

  • «Barqarorlik fenomeni va mutlaq gegemoniya»: To‘rt yil ichida o‘tkazilgan uchta Butunjahon shaxmat Olimpiadasining ikkitasida oltin (2022, 2026) va bittasida bronza (2024) olinishi o‘zbek shaxmat maktabining tasodifiy emas, balki jahonda mutlaq yetakchi kuchga aylanganini isbotlaydi;

  • Rustam Qosimjonovning murabbiylik mahorati: Sobiq jahon chempioni jamoada har bir raqibga qarshi maxsus tayyorgarlik va psixologik muvozanatni ta’minladi; Germaniyaga uchralgan kutilmagan mag‘lubiyatdan keyin jamoani tezkorlik bilan ruhiy jihatdan tiklab, AQSH va Armanistonga qarshi qaqshatqich g‘alabalarni tashkil qila oldi;

  • Yosh avlod va zaxira qudrati: Musobaqada nafaqat asosiy jamoamiz, balki O‘zbekiston-2 va O‘zbekiston-3 tarkiblari ham dunyoning kuchli grossmeysterlari bilan munosib raqobatlasha olishi mamlakatda shaxmat zaxirasining beqiyos chuqurligini ko‘rsatdi.

Sizningcha, Samarqandda qo‘lga kiritilgan ushbu tarixiy oltin medal O‘zbekistonni shaxmat tarixidagi eng kuchli mamlakatlar darajasiga olib chiqdimi? Musobaqa davomida shaxmatchilarimizning qaysi partiyasi va qaysi g‘alabasi sizga eng katta taassurot qoldirdi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamizning buyuk tarixiy zafarini barcha vatandoshlarimiz bilan baham ko‘ring!

Samarqand46-Butunjahon shaxmat OlimpiadasiRustam QosimjonovO‘zbekiston shaxmat terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimpiada olovi Samarqand sari yo‘l oldi: Anand muqaddas mash’alani Sindarovga topshirdiOlimpiada olovi Samarqand sari yo‘l oldi: Anand muqaddas mash’alani Sindarovga topshirdi15 sentabr 07:49«O‘g‘il ko‘rsam, ismini Nodirbek qo‘yaman»: Angliyalik mashhur grossmeysterning shov-shuvli iqrori«O‘g‘il ko‘rsam, ismini Nodirbek qo‘yaman»: Angliyalik mashhur grossmeysterning shov-shuvli iqrori23 sentabr 22:42Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...19 sentabr 20:01«Samarqandda aql jangi boshlandi!»: Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga start berildi«Samarqandda aql jangi boshlandi!»: Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga start berildi16 sentabr 15:43Samarqandda titanlar jangi: 9-turda O‘zbekiston – AQSH to‘qnashuvi va Hindiston sinoviSamarqandda titanlar jangi: 9-turda O‘zbekiston – AQSH to‘qnashuvi va Hindiston sinovi25 sentabr 10:59Olimpiada peshqadami O‘zbekiston 1-o‘rin uchun Xitoyga qarshi: 7-turning barcha juftliklariOlimpiada peshqadami O‘zbekiston 1-o‘rin uchun Xitoyga qarshi: 7-turning barcha juftliklari23 sentabr 12:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi