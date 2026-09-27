Aichi-Nagoyada ikki g‘alaba, ikki mag‘lubiyat: O‘zbekiston bokschilarining natijalari

·12·Sport
Aichi-Nagoyada ikki g‘alaba, ikki mag‘lubiyat: O‘zbekiston bokschilarining natijalari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston terma jamoasining to‘rt nafar bokschisidan ikki nafari, Abdumalik Xalokov (-60 kg) va Fazliddin Erkinboyev (-80 kg) chorak finalda g‘alaba qozonib, yarim finalga yo‘l oldi va medalni kafolatladi.
  • Abdumalik Xalokov filippinlik Junmilardo Ogayreni 5:0 hisobida, Fazliddin Erkinboyev esa shri-lankalik Yazmin Mohammedni birinchi raundda texnik nokaut bilan mag‘lub etdi.

Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston bokschilari uchun chorak final bahslari davom etmoqda. Bugun ringga chiqqan to‘rt nafar vakilning ikki nafari yarim finalga yo‘l oldi, yana ikki nafar sportchi esa medal uchun kurashni chorak finalda yakunladi.

Chorak final bosqichining o‘ziga xos jihati shundaki, g‘alaba qozongan bokschi yarim finalga yo‘l olish bilan birga medalni ham kafolatlaydi. Shu bois bu bosqichdagi har bir jang sportchilar uchun nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Aichi-Nagoyadagi boks musobaqalari Daysen Arena Nishiyoda o‘tkazilmoqda.

O‘zbekiston vakillari bugungi dasturda to‘rtta jangda ishtirok etdi. Yakunda ikki g‘alaba va ikki mag‘lubiyat qayd etildi.

Abdumalik Xalokov yarim finalda!

-60 kg vazn toifasida ringga ko‘tarilgan Abdumalik Xalokov filippinlik Junmilardo Ogayrega qarshi jang qildi.

Filippin vakili imkoni boricha qarshilik ko‘rsatishga harakat qilgan bo‘lsa-da, Xalokov jang davomida o‘zining tajribasi va mahoratini namoyish etdi.

Yakunda hakamlar 5:0 hisobida O‘zbekiston vakili foydasiga qaror chiqardi.

Shu tariqa, Xalokov chorak final to‘sig‘idan ishonchli o‘tib, yarim finalga yo‘l oldi va Osiyo o‘yinlaridagi medalni kafolatladi.

Fazliddin Erkinboyev ham yarim finalda

-80 kg vazn toifasidagi jahon chempioni Fazliddin Erkinboyev uchun Aichi-Nagoya-2026dagi ilk jang chorak finalga to‘g‘ri keldi.

U shri-lankalik Yazmin Mohammedga qarshi ringga ko‘tarildi.

Biroq jang uzoq davom etmadi. Raqib birinchi raundda jarohati sabab bahsni davom ettira olmadi va Erkinboyev keyingi bosqichga yo‘l oldi. Asian Boxing ma’lumotiga ko‘ra, bahs 58-soniyada to‘xtatilgan.

Bu natija Fazliddin Erkinboyevga yarim final yo‘llanmasi va Osiyo o‘yinlari medalini kafolatladi.

Shu tariqa, O‘zbekistonning ikki vakili — Abdumalik Xalokov va Fazliddin Erkinboyev yarim finalga chiqdi.

Nigina O‘ktamova juda yaqin qoldi

-54 kg vazn toifasida O‘zbekiston sharafini himoya qilgan Nigina O‘ktamova chorak finalda Tailand vakili Natnicha Chongprongklang bilan kuch sinashdi.

Murosasiz kechgan jang davomida O‘ktamova faol harakat qildi. Biroq bahs yakunida hakamlar g‘alabani tailandlik bokschiga berishdi.

Qaror 2:3 hisobida qayd etildi.

Asian Boxing ham ushbu bahsni juda yaqin kechgan to‘qnashuv sifatida qayd etib, Chongprongklangning 3:2 hisobidagi g‘alabasini tasdiqladi.

Natijada Nigina O‘ktamovaning Aichi-Nagoya-2026dagi ishtiroki chorak final bosqichida yakunlandi.

Navbahor Hamidova ham musobaqani yakunladi

-65 kg vazn toifasidagi yana bir o‘zbekistonlik bokschi Navbahor Hamidova chorak finalda Hindiston vakili Parveyenga qarshi bahs olib bordi.

Qizg‘in kechgan qarama-qarshilik yakunida hakamlar Hindiston vakiliga ustunlik berdi. Parveyen 5:0 hisobida g‘alaba qozondi.

Shu tariqa, Hamidova ham Aichi-Nagoya-2026dagi yurishini chorak finalda yakunladi.

O‘zbekistonning ikki vakili medal uchun kurashni davom ettiradi

Bugungi natijalardan keyin O‘zbekiston boks terma jamoasining ikki vakili — Abdumalik Xalokov va Fazliddin Erkinboyev yarim finalga yo‘l oldi.

Bu ikki bokschi uchun musobaqa hali davom etadi. Endi ular oldida finalga chiqish va Osiyo o‘yinlarida eng yuqori natija uchun kurashish imkoniyati bor.

Nigina O‘ktamova va Navbahor Hamidova esa musobaqani medalsiz yakunladi.

Aichi-Nagoya ringlaridagi O‘zbekiston vakillari uchun bugungi kun shu tariqa ikki xil hissiyot bilan yakunlandi: ikki bokschi yarim finalga chiqib, medalni kafolatladi, yana ikki nafari esa chorak finalda to‘xtadi.

E’tibor endi Xalokov va Erkinboyevning yarim final janglariga qaratiladi.

Aichi-Nagoya-2026Abdumalik XalokovFazliddin ErkinboyevOsiyo o‘yinlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aichi-Nagoyada O‘zbekistonning xalqaro sport maydonidagi muhim uchrashuvlariAichi-Nagoyada O‘zbekistonning xalqaro sport maydonidagi muhim uchrashuvlariKecha 17:47Arina Tanatmisheva Aichi-Nagoyada yana kumush medalni qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldiArina Tanatmisheva Aichi-Nagoyada yana kumush medalni qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldiKecha 12:53O‘zbekistonning medallari 34 taga yetdi: navbatdagi kumush kimlarga nasib qildi?O‘zbekistonning medallari 34 taga yetdi: navbatdagi kumush kimlarga nasib qildi?Kecha 12:58Shahriyor Mahkamov Aichi-Nagoyada O‘zbekistonga oltin medal olib keldiShahriyor Mahkamov Aichi-Nagoyada O‘zbekistonga oltin medal olib keldiKecha 12:54O‘zbekiston ayollar sablya jamoasi Osiyo o‘yinlarida bronza oldiO‘zbekiston ayollar sablya jamoasi Osiyo o‘yinlarida bronza oldiBugun 16:23Hilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdiHilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi22 sentabr 15:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi