Aichi-Nagoyada ikki g‘alaba, ikki mag‘lubiyat: O‘zbekiston bokschilarining natijalari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston terma jamoasining to‘rt nafar bokschisidan ikki nafari, Abdumalik Xalokov (-60 kg) va Fazliddin Erkinboyev (-80 kg) chorak finalda g‘alaba qozonib, yarim finalga yo‘l oldi va medalni kafolatladi.
- Abdumalik Xalokov filippinlik Junmilardo Ogayreni 5:0 hisobida, Fazliddin Erkinboyev esa shri-lankalik Yazmin Mohammedni birinchi raundda texnik nokaut bilan mag‘lub etdi.
Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston bokschilari uchun chorak final bahslari davom etmoqda. Bugun ringga chiqqan to‘rt nafar vakilning ikki nafari yarim finalga yo‘l oldi, yana ikki nafar sportchi esa medal uchun kurashni chorak finalda yakunladi.
Chorak final bosqichining o‘ziga xos jihati shundaki, g‘alaba qozongan bokschi yarim finalga yo‘l olish bilan birga medalni ham kafolatlaydi. Shu bois bu bosqichdagi har bir jang sportchilar uchun nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Aichi-Nagoyadagi boks musobaqalari Daysen Arena Nishiyoda o‘tkazilmoqda.
O‘zbekiston vakillari bugungi dasturda to‘rtta jangda ishtirok etdi. Yakunda ikki g‘alaba va ikki mag‘lubiyat qayd etildi.
Abdumalik Xalokov yarim finalda!
-60 kg vazn toifasida ringga ko‘tarilgan Abdumalik Xalokov filippinlik Junmilardo Ogayrega qarshi jang qildi.
Filippin vakili imkoni boricha qarshilik ko‘rsatishga harakat qilgan bo‘lsa-da, Xalokov jang davomida o‘zining tajribasi va mahoratini namoyish etdi.
Yakunda hakamlar 5:0 hisobida O‘zbekiston vakili foydasiga qaror chiqardi.
Shu tariqa, Xalokov chorak final to‘sig‘idan ishonchli o‘tib, yarim finalga yo‘l oldi va Osiyo o‘yinlaridagi medalni kafolatladi.
Fazliddin Erkinboyev ham yarim finalda
-80 kg vazn toifasidagi jahon chempioni Fazliddin Erkinboyev uchun Aichi-Nagoya-2026dagi ilk jang chorak finalga to‘g‘ri keldi.
U shri-lankalik Yazmin Mohammedga qarshi ringga ko‘tarildi.
Biroq jang uzoq davom etmadi. Raqib birinchi raundda jarohati sabab bahsni davom ettira olmadi va Erkinboyev keyingi bosqichga yo‘l oldi. Asian Boxing ma’lumotiga ko‘ra, bahs 58-soniyada to‘xtatilgan.
Bu natija Fazliddin Erkinboyevga yarim final yo‘llanmasi va Osiyo o‘yinlari medalini kafolatladi.
Shu tariqa, O‘zbekistonning ikki vakili — Abdumalik Xalokov va Fazliddin Erkinboyev yarim finalga chiqdi.
Nigina O‘ktamova juda yaqin qoldi
-54 kg vazn toifasida O‘zbekiston sharafini himoya qilgan Nigina O‘ktamova chorak finalda Tailand vakili Natnicha Chongprongklang bilan kuch sinashdi.
Murosasiz kechgan jang davomida O‘ktamova faol harakat qildi. Biroq bahs yakunida hakamlar g‘alabani tailandlik bokschiga berishdi.
Qaror 2:3 hisobida qayd etildi.
Asian Boxing ham ushbu bahsni juda yaqin kechgan to‘qnashuv sifatida qayd etib, Chongprongklangning 3:2 hisobidagi g‘alabasini tasdiqladi.
Natijada Nigina O‘ktamovaning Aichi-Nagoya-2026dagi ishtiroki chorak final bosqichida yakunlandi.
Navbahor Hamidova ham musobaqani yakunladi
-65 kg vazn toifasidagi yana bir o‘zbekistonlik bokschi Navbahor Hamidova chorak finalda Hindiston vakili Parveyenga qarshi bahs olib bordi.
Qizg‘in kechgan qarama-qarshilik yakunida hakamlar Hindiston vakiliga ustunlik berdi. Parveyen 5:0 hisobida g‘alaba qozondi.
Shu tariqa, Hamidova ham Aichi-Nagoya-2026dagi yurishini chorak finalda yakunladi.
O‘zbekistonning ikki vakili medal uchun kurashni davom ettiradi
Bugungi natijalardan keyin O‘zbekiston boks terma jamoasining ikki vakili — Abdumalik Xalokov va Fazliddin Erkinboyev yarim finalga yo‘l oldi.
Bu ikki bokschi uchun musobaqa hali davom etadi. Endi ular oldida finalga chiqish va Osiyo o‘yinlarida eng yuqori natija uchun kurashish imkoniyati bor.
Nigina O‘ktamova va Navbahor Hamidova esa musobaqani medalsiz yakunladi.
Aichi-Nagoya ringlaridagi O‘zbekiston vakillari uchun bugungi kun shu tariqa ikki xil hissiyot bilan yakunlandi: ikki bokschi yarim finalga chiqib, medalni kafolatladi, yana ikki nafari esa chorak finalda to‘xtadi.
E’tibor endi Xalokov va Erkinboyevning yarim final janglariga qaratiladi.
Izohlar 0
…