O‘zbekiston ayollar sablya jamoasi Osiyo o‘yinlarida bronza oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston ayollar sablya jamoasi Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida bronza medalini qo‘lga kiritdi.
- Yarim finalda Yaponiya jamoasiga 33:45 hisobida yutqazganiga qaramay, Zaynab Dayibekova, Fernanda Errera, Gulistan Perdebayeva va Samira Shokirova ishtirokidagi jamoa musobaqani medal bilan yakunladi.
- Bu medal O‘zbekiston delegatsiyasining Osiyo o‘yinlaridagi medallar jamg‘armasini boyitdi.
Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi medallar jamg‘armasini yana bir medal bilan boyitdi. Sablya bo‘yicha ayollar milliy jamoasi yarim finalda Yaponiyaga qarshi bahs olib borib, 33:45 hisobida imkoniyatni boy berganiga qaramay, musobaqani bronza medali bilan yakunladi.
Yaponiyada davom etayotgan qit’a birinchiligida O‘zbekiston vakillari turli sport turlarida medallar uchun kurashni davom ettirmoqda. Navbatdagi sovrin esa qilichbozlikning sablya yo‘nalishida qo‘lga kiritildi.
Yaponiyaga qarshi yarim final
O‘zbekiston ayollar sablya jamoasi yarim finalda musobaqa mezboni Yaponiya vakillariga qarshi bahslashdi.
Jamoa tarkibidan Zaynab Dayibekova, Fernanda Errera, Gulistan Perdebayeva va Samira Shokirova o‘rin oldi.
Murosasiz kechgan bahs yakunida Yaponiya jamoasi 45:33 hisobida ustun keldi. Shu tariqa O‘zbekiston finalga chiqa olmadi. Biroq yarim finalga qadar yetib kelgani sabab jamoa Osiyo o‘yinlarining bronza medaliga sazovor bo‘ldi.
33:45 — O‘zbekiston finalga chiqmadi, ammo Aichi-Nagoyada yana bir medalni qo‘lga kiritdi.
To‘rt nafar sportchi — bitta bronza medal
O‘zbekistonning sovrindor jamoasi tarkibida tajribali sablyachi Zaynab Dayibekova bilan birga Fernanda Errera, Gulistan Perdebayeva va Samira Shokirova ham ishtirok etdi.
Ularning jamoaviy natijasi O‘zbekiston uchun Aichi-Nagoya-2026da qilichbozlik bo‘yicha navbatdagi e’tiborli natijalardan biri bo‘ldi.
Jamoaviy bahslarning o‘ziga xos jihati shundaki, har bir ishtirokchining natijasi yakuniy hisobga ta’sir qiladi. Shu bois yarim finaldagi har bir epizod va har bir ochko muhim ahamiyat kasb etdi.
O‘zbekistonning medallar jamg‘armasi yana boyidi
Sablyachilarning bronza medali Aichi-Nagoya-2026da O‘zbekiston delegatsiyasi qo‘lga kiritayotgan sovrinlar qatoriga qo‘shildi.
Milliy olimpiya qo‘mitasining Osiyo o‘yinlaridagi kunlik yakumlarida ham Zaynab Dayibekovaning sablya bo‘yicha medali O‘zbekiston delegatsiyasining sovrinlari qatorida qayd etilgan.
Shu tariqa, O‘zbekiston ayollar sablya jamoasi Aichi-Nagoya-2026dagi ishtirokini bronza medali bilan yakunladi.
Finalga chiqish imkoniyati Yaponiyaga qarshi bahsda boy berilgan bo‘lsa-da, Zaynab Dayibekova, Fernanda Errera, Gulistan Perdebayeva va Samira Shokirovaning jamoaviy natijasi O‘zbekiston delegatsiyasiga yana bir qimmatli medalni taqdim etdi.
Aichi-Nagoyada O‘zbekiston uchun medallar poygasi davom etmoqda.
Izohlar 0
…