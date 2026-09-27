O‘zbekiston ayollar sablya jamoasi Osiyo o‘yinlarida bronza oldi

·12·Sport
O‘zbekiston ayollar sablya jamoasi Osiyo o‘yinlarida bronza oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston ayollar sablya jamoasi Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida bronza medalini qo‘lga kiritdi.
  • Yarim finalda Yaponiya jamoasiga 33:45 hisobida yutqazganiga qaramay, Zaynab Dayibekova, Fernanda Errera, Gulistan Perdebayeva va Samira Shokirova ishtirokidagi jamoa musobaqani medal bilan yakunladi.
  • Bu medal O‘zbekiston delegatsiyasining Osiyo o‘yinlaridagi medallar jamg‘armasini boyitdi.

Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi medallar jamg‘armasini yana bir medal bilan boyitdi. Sablya bo‘yicha ayollar milliy jamoasi yarim finalda Yaponiyaga qarshi bahs olib borib, 33:45 hisobida imkoniyatni boy berganiga qaramay, musobaqani bronza medali bilan yakunladi.

Yaponiyada davom etayotgan qit’a birinchiligida O‘zbekiston vakillari turli sport turlarida medallar uchun kurashni davom ettirmoqda. Navbatdagi sovrin esa qilichbozlikning sablya yo‘nalishida qo‘lga kiritildi.

Yaponiyaga qarshi yarim final

O‘zbekiston ayollar sablya jamoasi yarim finalda musobaqa mezboni Yaponiya vakillariga qarshi bahslashdi.

Jamoa tarkibidan Zaynab Dayibekova, Fernanda Errera, Gulistan Perdebayeva va Samira Shokirova o‘rin oldi.

Murosasiz kechgan bahs yakunida Yaponiya jamoasi 45:33 hisobida ustun keldi. Shu tariqa O‘zbekiston finalga chiqa olmadi. Biroq yarim finalga qadar yetib kelgani sabab jamoa Osiyo o‘yinlarining bronza medaliga sazovor bo‘ldi.

33:45 — O‘zbekiston finalga chiqmadi, ammo Aichi-Nagoyada yana bir medalni qo‘lga kiritdi.

To‘rt nafar sportchi — bitta bronza medal

O‘zbekistonning sovrindor jamoasi tarkibida tajribali sablyachi Zaynab Dayibekova bilan birga Fernanda Errera, Gulistan Perdebayeva va Samira Shokirova ham ishtirok etdi.

Ularning jamoaviy natijasi O‘zbekiston uchun Aichi-Nagoya-2026da qilichbozlik bo‘yicha navbatdagi e’tiborli natijalardan biri bo‘ldi.

Jamoaviy bahslarning o‘ziga xos jihati shundaki, har bir ishtirokchining natijasi yakuniy hisobga ta’sir qiladi. Shu bois yarim finaldagi har bir epizod va har bir ochko muhim ahamiyat kasb etdi.

O‘zbekistonning medallar jamg‘armasi yana boyidi

Sablyachilarning bronza medali Aichi-Nagoya-2026da O‘zbekiston delegatsiyasi qo‘lga kiritayotgan sovrinlar qatoriga qo‘shildi.

Milliy olimpiya qo‘mitasining Osiyo o‘yinlaridagi kunlik yakumlarida ham Zaynab Dayibekovaning sablya bo‘yicha medali O‘zbekiston delegatsiyasining sovrinlari qatorida qayd etilgan.

Shu tariqa, O‘zbekiston ayollar sablya jamoasi Aichi-Nagoya-2026dagi ishtirokini bronza medali bilan yakunladi.

Finalga chiqish imkoniyati Yaponiyaga qarshi bahsda boy berilgan bo‘lsa-da, Zaynab Dayibekova, Fernanda Errera, Gulistan Perdebayeva va Samira Shokirovaning jamoaviy natijasi O‘zbekiston delegatsiyasiga yana bir qimmatli medalni taqdim etdi.

Aichi-Nagoyada O‘zbekiston uchun medallar poygasi davom etmoqda.

Aichi-Nagoya-2026O‘zbekiston sablya jamoasiZaynab DayibekovaOsiyo o‘yinlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zaynab Dayibekova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi — qilichbozlikdagi dramaZaynab Dayibekova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi — qilichbozlikdagi drama24 sentabr 17:27Aichi-Nagoyada ikki g‘alaba, ikki mag‘lubiyat: O‘zbekiston bokschilarining natijalariAichi-Nagoyada ikki g‘alaba, ikki mag‘lubiyat: O‘zbekiston bokschilarining natijalariBugun 16:21Samarqandda tarixiy g‘alaba: O‘zbekiston 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi chempioni bo‘ldiSamarqandda tarixiy g‘alaba: O‘zbekiston 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi chempioni bo‘ldiBugun 16:16Ronaldu qanday qilib “Manchester Siti” ostonasidan “Old Trafford”ga qaytgan edi?!Ronaldu qanday qilib “Manchester Siti” ostonasidan “Old Trafford”ga qaytgan edi?!Bugun 15:412030 yilgi jahon chempionati finali: Ispaniya va Marokash raqobati2030 yilgi jahon chempionati finali: Ispaniya va Marokash raqobatiBugun 12:38O‘zbekiston shaxmat Olimpiadasining hal qiluvchi 11-turida Ukraina bilan to‘qnash keldiO‘zbekiston shaxmat Olimpiadasining hal qiluvchi 11-turida Ukraina bilan to‘qnash keldiBugun 11:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi