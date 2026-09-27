Jahongir Zokirov Tojikiston vakiliga imkoniyat qoldirmadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Jahongir Zokirov Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining +90 kg vazn toifasida Tojikiston vakili Muhammad Abroriddinovni 5:0 hisobida mag‘lub etib, yarim finalga yo‘l oldi.
- Ushbu g‘alaba unga Osiyo o‘yinlarida medalni kafolatladi.
- Zokirov jang davomida tashabbusni o‘z qo‘lida ushlab, raqibiga o‘z rejasini amalga oshirishga imkon bermadi.
- Shu tariqa, O‘zbekiston boks terma jamoasining yana bir vakili medal uchun kurashni davom ettiradi.
Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston boks terma jamoasi medallar uchun kurashni davom ettirmoqda. +90 kg vazn toifasida ringga ko‘tarilgan Jahongir Zokirov chorak finalda Tojikiston vakili Muhammad Abroriddinovni 5:0 hisobida mag‘lub etib, yarim finalga yo‘l oldi.
Yaponiyada davom etayotgan Osiyo o‘yinlarining boks dasturida hal qiluvchi bahslar boshlandi. Chorak final bosqichida g‘alaba qozongan sportchilar yarim finalga yo‘l olish bilan birga, musobaqadagi medalni ham kafolatlaydi.
Jahongir Zokirov ham bugungi muhim bahsda ana shu maqsadga erishdi.
Zokirov jang davomida tashabbusni bermadi
+90 kg vazn toifasida O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan Jahongir Zokirov chorak finalda Tojikiston vakili Muhammad Abroriddinovga qarshi ringga ko‘tarildi.
Bahsning dastlabki daqiqalaridanoq o‘zbekistonlik bokschi tashabbusni o‘z qo‘liga oldi. Zokirov faol harakat qilib, raqibiga o‘z rejasini amalga oshirish imkonini bermadi.
Uchrashuv yakuniga yetgach, hakamlar kartochkalarida ham O‘zbekiston vakilining ustunligi aks etdi.
Yakuniy hisob — 5:0.
Shu tariqa Jahongir Zokirov Tojikiston vakili ustidan ishonchli g‘alaba qozonib, Aichi-Nagoya-2026ning yarim finaliga yo‘l oldi.
Endi Jahongir Zokirov medal uchun kurashadi
Chorak finaldagi g‘alaba Jahongir Zokirov uchun yana bir muhim natijani anglatadi — u Osiyo o‘yinlarida medalni kafolatladi.
Endi o‘zbekistonlik bokschi musobaqaning eng muhim bosqichlaridan biri — yarim finalda ishtirok etadi.
+90 kg vazn toifasidagi chorak final dasturida Zokirov — Abroriddinov jangidan tashqari yana uchta bahs belgilangan edi. Jumladan, Qozog‘iston vakili Aybek Oralbay Qirg‘izistondan Mirzakir Koshaliyevga, Tailand vakili Adtxapong Sayengtep Hindistondan Narenderga qarshi jang qilgan, Eron vakili Amir Esmaili Vandai esa Xitoy sportchisi Danabeke Bayikevutszi bilan kuch sinashgan.
5:0 — Jahongir Zokirov chorak final to‘sig‘idan ishonchli o‘tdi va O‘zbekistonga navbatdagi medalni kafolatladi.
O‘zbekiston bokschilari medallar uchun kurashni davom ettirmoqda
Aichi-Nagoya-2026da O‘zbekiston bokschilari uchun chorak final bahslari muhim natijalar bilan davom etmoqda.
Avvalroq -60 kg vazn toifasida Abdumalik Xalokov ham chorak finalda g‘alaba qozonib, yarim finalga chiqqan edi. Fazliddin Erkinboyev ham -80 kg vazn toifasida keyingi bosqichga yo‘l oldi.
Endi ular qatoriga +90 kg vazndagi Jahongir Zokirov ham qo‘shildi.
Shu tariqa, O‘zbekiston boks terma jamoasining yana bir vakili Aichi-Nagoyada medal uchun kurashni davom ettiradi. Jahongir Zokirov uchun esa navbatdagi maqsad — yarim finalda g‘alaba qozonib, finalga yo‘l olish.
Izohlar 0
…