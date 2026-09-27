Jahongir Zokirov Tojikiston vakiliga imkoniyat qoldirmadi

·3·Sport
Jahongir Zokirov Tojikiston vakiliga imkoniyat qoldirmadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Jahongir Zokirov Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining +90 kg vazn toifasida Tojikiston vakili Muhammad Abroriddinovni 5:0 hisobida mag‘lub etib, yarim finalga yo‘l oldi.
  • Ushbu g‘alaba unga Osiyo o‘yinlarida medalni kafolatladi.
  • Zokirov jang davomida tashabbusni o‘z qo‘lida ushlab, raqibiga o‘z rejasini amalga oshirishga imkon bermadi.
  • Shu tariqa, O‘zbekiston boks terma jamoasining yana bir vakili medal uchun kurashni davom ettiradi.

Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston boks terma jamoasi medallar uchun kurashni davom ettirmoqda. +90 kg vazn toifasida ringga ko‘tarilgan Jahongir Zokirov chorak finalda Tojikiston vakili Muhammad Abroriddinovni 5:0 hisobida mag‘lub etib, yarim finalga yo‘l oldi.

Yaponiyada davom etayotgan Osiyo o‘yinlarining boks dasturida hal qiluvchi bahslar boshlandi. Chorak final bosqichida g‘alaba qozongan sportchilar yarim finalga yo‘l olish bilan birga, musobaqadagi medalni ham kafolatlaydi.

Jahongir Zokirov ham bugungi muhim bahsda ana shu maqsadga erishdi.

Zokirov jang davomida tashabbusni bermadi

+90 kg vazn toifasida O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan Jahongir Zokirov chorak finalda Tojikiston vakili Muhammad Abroriddinovga qarshi ringga ko‘tarildi.

Bahsning dastlabki daqiqalaridanoq o‘zbekistonlik bokschi tashabbusni o‘z qo‘liga oldi. Zokirov faol harakat qilib, raqibiga o‘z rejasini amalga oshirish imkonini bermadi.

Uchrashuv yakuniga yetgach, hakamlar kartochkalarida ham O‘zbekiston vakilining ustunligi aks etdi.

Yakuniy hisob — 5:0.

Shu tariqa Jahongir Zokirov Tojikiston vakili ustidan ishonchli g‘alaba qozonib, Aichi-Nagoya-2026ning yarim finaliga yo‘l oldi.

Endi Jahongir Zokirov medal uchun kurashadi

Chorak finaldagi g‘alaba Jahongir Zokirov uchun yana bir muhim natijani anglatadi — u Osiyo o‘yinlarida medalni kafolatladi.

Endi o‘zbekistonlik bokschi musobaqaning eng muhim bosqichlaridan biri — yarim finalda ishtirok etadi.

+90 kg vazn toifasidagi chorak final dasturida Zokirov — Abroriddinov jangidan tashqari yana uchta bahs belgilangan edi. Jumladan, Qozog‘iston vakili Aybek Oralbay Qirg‘izistondan Mirzakir Koshaliyevga, Tailand vakili Adtxapong Sayengtep Hindistondan Narenderga qarshi jang qilgan, Eron vakili Amir Esmaili Vandai esa Xitoy sportchisi Danabeke Bayikevutszi bilan kuch sinashgan.

5:0 — Jahongir Zokirov chorak final to‘sig‘idan ishonchli o‘tdi va O‘zbekistonga navbatdagi medalni kafolatladi.

O‘zbekiston bokschilari medallar uchun kurashni davom ettirmoqda

Aichi-Nagoya-2026da O‘zbekiston bokschilari uchun chorak final bahslari muhim natijalar bilan davom etmoqda.

Avvalroq -60 kg vazn toifasida Abdumalik Xalokov ham chorak finalda g‘alaba qozonib, yarim finalga chiqqan edi. Fazliddin Erkinboyev ham -80 kg vazn toifasida keyingi bosqichga yo‘l oldi.

Endi ular qatoriga +90 kg vazndagi Jahongir Zokirov ham qo‘shildi.

Shu tariqa, O‘zbekiston boks terma jamoasining yana bir vakili Aichi-Nagoyada medal uchun kurashni davom ettiradi. Jahongir Zokirov uchun esa navbatdagi maqsad — yarim finalda g‘alaba qozonib, finalga yo‘l olish.

Jahongir ZokirovAichi-Nagoya-2026Tojikiston vakili Muhammad AbroriddinovOsiyo o‘yinlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston ayollar sablya jamoasi Osiyo o‘yinlarida bronza oldiO‘zbekiston ayollar sablya jamoasi Osiyo o‘yinlarida bronza oldiBugun 16:23Aichi-Nagoyada ikki g‘alaba, ikki mag‘lubiyat: O‘zbekiston bokschilarining natijalariAichi-Nagoyada ikki g‘alaba, ikki mag‘lubiyat: O‘zbekiston bokschilarining natijalariBugun 16:21Aichi-Nagoyada O‘zbekistonning xalqaro sport maydonidagi muhim uchrashuvlariAichi-Nagoyada O‘zbekistonning xalqaro sport maydonidagi muhim uchrashuvlariKecha 17:47O‘zbekistonning medallari 34 taga yetdi: navbatdagi kumush kimlarga nasib qildi?O‘zbekistonning medallari 34 taga yetdi: navbatdagi kumush kimlarga nasib qildi?Kecha 12:58O‘zbekiston Osiyoning kuchli beshligiga kirib oldi: musobaqaning beshinchi kuni yakunlariO‘zbekiston Osiyoning kuchli beshligiga kirib oldi: musobaqaning beshinchi kuni yakunlari24 sentabr 23:10Bir kunda 5 ta oltin, 16 ta medal: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekistonning oltin beshinchi kuniBir kunda 5 ta oltin, 16 ta medal: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekistonning oltin beshinchi kuni24 sentabr 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi