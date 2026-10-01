1 oktyabr — O‘qituvchi va murabbiylar kuni muborak bo‘lsin!
Hurmatli ustozlar va murabbiylar!
Zamin.uz jamoasi siz azizlarni 1 oktyabr — O‘qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan chin qalbdan samimiy muborakbod etadi.
Inson hayotida ustozning o‘rni beqiyos. Zero, har bir yutuq ortida o‘z bilimi, mehri va sabri bilan yo‘l ko‘rsatgan, shogirdiga ishonch bag‘ishlagan fidoyi ustozning mehnati mujassam.
Aziz ustozlar!
Sizlarning ilm va ma’rifat yo‘lidagi fidokorona mehnatingiz, yuksak mas’uliyatingiz, matonatingiz va beqiyos sabr-toqatingiz tahsinga loyiq. Siz bergan ta’lim va tarbiya, singdirgan ezgu qadriyatlaringiz kelajak avlod kamoloti uchun mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qiladi.
Shu qutlug‘ ayyomda barchangizga mustahkam sog‘liq, oilaviy xotirjamlik, qalb xotirjamligi, kuch-g‘ayrat va farovon hayot tilaymiz.
Shogirdlaringiz yutuqlari, ularning hurmati va mehri sizga doimo kuch va ilhom bag‘ishlasin. Qalbingizdagi ezgulik, yuzingizdagi tabassum va kasbingizga bo‘lgan mehr hech qachon so‘nmasin.
Kasb bayramingiz muborak bo‘lsin, aziz va muhtaram ustozlar!
Hurmat bilan,
Zamin.uz jamoasi
Izohlar 0
…