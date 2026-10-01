1 oktyabr — O‘qituvchi va murabbiylar kuni muborak bo‘lsin!

·23·Jamiyat
1 oktyabr — O‘qituvchi va murabbiylar kuni muborak bo‘lsin!

Hurmatli ustozlar va murabbiylar!

Zamin.uz jamoasi siz azizlarni 1 oktyabrO‘qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan chin qalbdan samimiy muborakbod etadi.

Inson hayotida ustozning o‘rni beqiyos. Zero, har bir yutuq ortida o‘z bilimi, mehri va sabri bilan yo‘l ko‘rsatgan, shogirdiga ishonch bag‘ishlagan fidoyi ustozning mehnati mujassam.

Aziz ustozlar!

Sizlarning ilm va ma’rifat yo‘lidagi fidokorona mehnatingiz, yuksak mas’uliyatingiz, matonatingiz va beqiyos sabr-toqatingiz tahsinga loyiq. Siz bergan ta’lim va tarbiya, singdirgan ezgu qadriyatlaringiz kelajak avlod kamoloti uchun mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

Shu qutlug‘ ayyomda barchangizga mustahkam sog‘liq, oilaviy xotirjamlik, qalb xotirjamligi, kuch-g‘ayrat va farovon hayot tilaymiz.

Shogirdlaringiz yutuqlari, ularning hurmati va mehri sizga doimo kuch va ilhom bag‘ishlasin. Qalbingizdagi ezgulik, yuzingizdagi tabassum va kasbingizga bo‘lgan mehr hech qachon so‘nmasin.

Kasb bayramingiz muborak bo‘lsin, aziz va muhtaram ustozlar!

Hurmat bilan,
Zamin.uz jamoasi

Ustozlar kuniZamin.uz1 oktyabrO‘qituvchi va murabbiylar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ertaga qaysi hududlarda yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda?Ertaga qaysi hududlarda yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda?Kecha 15:2030 sentyabr kuni O‘zbekistonda ish vaqti bir soatga qisqaradi30 sentyabr kuni O‘zbekistonda ish vaqti bir soatga qisqaradi29 sentabr 06:38Bokudan xushxabar: Muxlisa Masharipova — Jahon chempioni!Bokudan xushxabar: Muxlisa Masharipova — Jahon chempioni!31 iyul 20:14Tarixiy hujjat: O‘zbekiston va Qirg‘iziston pensiya ta’minotida inqilob qilmoqda!Tarixiy hujjat: O‘zbekiston va Qirg‘iziston pensiya ta’minotida inqilob qilmoqda!30 iyul 22:28Xushxabar: Fuqarolarning majburiy ro‘yxatdan o‘tish muddati uzaytirildiXushxabar: Fuqarolarning majburiy ro‘yxatdan o‘tish muddati uzaytirildi30 iyul 22:25Prezident O‘zbekistonning «eng bebaho boyligi» va yangi tashabbuslari haqida gapirdiPrezident O‘zbekistonning «eng bebaho boyligi» va yangi tashabbuslari haqida gapirdi30 iyul 13:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)