Dubay — Tel-Aviv reysida teraktga urinish: Kabinadagi pichoqbozlik tafsilotlari

·38·Dunyo
Dubay — Tel-Aviv reysida teraktga urinish: Kabinadagi pichoqbozlik tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Flydubai aviakompaniiyasining Dubaydan Tel-Avivga uchayotgan layneri bortida uchuvchilardan biri ikkinchi uchuvchiga pichoq bilan hujum qildi.
  • Ekipaj a'zolari va yo'lovchilarning tezkor harakatlari tufayli hujumchi zararsizlantirildi va aviahalokatning oldi olindi.
  • Bortdagi boshqa uchuvchilar samolyotni Saudiya Arabistonining Tabuk shahriga muvaffaqiyatli qo'ndirishdi.
  • Isroil rasmiylari ushbu hodisani teraktga urinish deb baholab, surishtiruv olib bormoqda.

Dubay shahridan Tel-Aviv tomon parvoz qilayotgan Flydubai aviakompaniyasi layneri bortida misli ko‘rilmagan favqulodda hodisa yuz berdi. Parvoz vaqtida boshqaruv kabinasida haqiqiy qonli to‘qnashuv kelib chiqqan.

Isroilning nufuzli Walla nashri bergan ma’lumotlarga ko‘ra, samolyot uchuvchilaridan biri to‘satdan ikkinchi uchuvchiga sovuq qurol — pichoq bilan tashlangan. Osmonda boshlangan ushbu hujum bortdagi o‘nlab insonlar hayotini bevosita xavf ostida qoldirgan.

Kabinaga bostirib kirish va hujumchini zararsizlantirish

Kabinada kechgan og‘ir vaziyatdan xabar topgan ekipaj a’zolari hamda ayrim yo‘lovchilar zudlik bilan harakatga kelishgan:

  • Ular kabinaga kirib, sherigiga og‘ir shikast yetkazishga uringan hujumchini kuch ishlatib zararsizlantirishga va qurolsizlantirishga muvaffaq bo‘lishgan;

  • Bu tezkor jasorat tufayli samolyot boshqaruvining to‘liq qo‘ldan ketishi va ehtimoliy aviahalokatning oldi olindi.

Bortdagi yo‘lovchi uchuvchilar va favqulodda qo‘nish

Laynerni katta fojiadan saqlab qolgan yana bir muhim omil — salondagi yo‘lovchilar safida boshqa uchuvchilarning bo‘lganidir:

  • Baxtli tasodif: Parvoz jadvali doirasida Tel-Avivga yo‘lovchi sifatida ketayotgan boshqa Flydubai uchuvchilari bo‘lgan;

  • Boshqaruv ularning qo‘lida: Yuzaga kelgan kritik vaziyatda aynan ular shturvalni o‘z qo‘llariga olib, havo kemasi nazoratini tiklashgan;

  • Saudiyaga favqulodda qo‘nish: Samolyot eng yaqin xavfsiz manzil — Saudiya Arabistonining Tabuk shahri aeroportiga muvaffaqiyatli qo‘ndirilgan.

Isroil terakt versiyasini ko‘rib chiqmoqda

Hodisa tufayli barcha xalqaro xavfsizlik xizmatlari oyoqqa turg‘izilgan. Isroil rasmiy huquq-tartibot idoralari mazkur hujumni oddiy janjal emas, balki terakt sodir etishga urinish sifatida baholab, keng qamrovli surishtiruv boshladi.

Hozirda hujum qilgan shaxsning shaxsi, motivlari va pichoqni qat’iy nazoratdagi bort hududiga qanday olib kirgani yuzasidan xalqaro aviatsiya xavfsizligi doirasida keskin tekshiruvlar olib borilmoqda.

FlydubaiTel-AvivPichoqTabuk
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)Kecha 15:13Dubay—Tel-Aviv reysi Saudiyaga favqulodda qo‘ndi: Nega “olib qochish” signali berilgan?Dubay—Tel-Aviv reysi Saudiyaga favqulodda qo‘ndi: Nega “olib qochish” signali berilgan?Kecha 13:31Yaqin Sharqda favqulodda xavotir: Dubaydan Isroilga uchayotgan layner olib qochildimi?Yaqin Sharqda favqulodda xavotir: Dubaydan Isroilga uchayotgan layner olib qochildimi?Kecha 13:19«Eron o‘g‘limga suiqasd qilmoqchi bo‘ldi»: Netanyaxudan shov-shuvli bayonot!«Eron o‘g‘limga suiqasd qilmoqchi bo‘ldi»: Netanyaxudan shov-shuvli bayonot!25 avgust 10:08Toshkent viloyatida 389 nafar shaxsdan sovuq qurollar olib qo‘yildiToshkent viloyatida 389 nafar shaxsdan sovuq qurollar olib qo‘yildi11 iyul 10:40BMTdagi shov-shuvli boykot: O‘nlab davlatlar Netanyahuning nutqida zalni tark etdiBMTdagi shov-shuvli boykot: O‘nlab davlatlar Netanyahuning nutqida zalni tark etdi26 sentabr 09:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota