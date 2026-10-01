Dubay — Tel-Aviv reysida teraktga urinish: Kabinadagi pichoqbozlik tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Flydubai aviakompaniiyasining Dubaydan Tel-Avivga uchayotgan layneri bortida uchuvchilardan biri ikkinchi uchuvchiga pichoq bilan hujum qildi.
- Ekipaj a'zolari va yo'lovchilarning tezkor harakatlari tufayli hujumchi zararsizlantirildi va aviahalokatning oldi olindi.
- Bortdagi boshqa uchuvchilar samolyotni Saudiya Arabistonining Tabuk shahriga muvaffaqiyatli qo'ndirishdi.
- Isroil rasmiylari ushbu hodisani teraktga urinish deb baholab, surishtiruv olib bormoqda.
Dubay shahridan Tel-Aviv tomon parvoz qilayotgan Flydubai aviakompaniyasi layneri bortida misli ko‘rilmagan favqulodda hodisa yuz berdi. Parvoz vaqtida boshqaruv kabinasida haqiqiy qonli to‘qnashuv kelib chiqqan.
Isroilning nufuzli Walla nashri bergan ma’lumotlarga ko‘ra, samolyot uchuvchilaridan biri to‘satdan ikkinchi uchuvchiga sovuq qurol — pichoq bilan tashlangan. Osmonda boshlangan ushbu hujum bortdagi o‘nlab insonlar hayotini bevosita xavf ostida qoldirgan.
Kabinaga bostirib kirish va hujumchini zararsizlantirish
Kabinada kechgan og‘ir vaziyatdan xabar topgan ekipaj a’zolari hamda ayrim yo‘lovchilar zudlik bilan harakatga kelishgan:
Ular kabinaga kirib, sherigiga og‘ir shikast yetkazishga uringan hujumchini kuch ishlatib zararsizlantirishga va qurolsizlantirishga muvaffaq bo‘lishgan;
Bu tezkor jasorat tufayli samolyot boshqaruvining to‘liq qo‘ldan ketishi va ehtimoliy aviahalokatning oldi olindi.
Bortdagi yo‘lovchi uchuvchilar va favqulodda qo‘nish
Laynerni katta fojiadan saqlab qolgan yana bir muhim omil — salondagi yo‘lovchilar safida boshqa uchuvchilarning bo‘lganidir:
Baxtli tasodif: Parvoz jadvali doirasida Tel-Avivga yo‘lovchi sifatida ketayotgan boshqa Flydubai uchuvchilari bo‘lgan;
Boshqaruv ularning qo‘lida: Yuzaga kelgan kritik vaziyatda aynan ular shturvalni o‘z qo‘llariga olib, havo kemasi nazoratini tiklashgan;
Saudiyaga favqulodda qo‘nish: Samolyot eng yaqin xavfsiz manzil — Saudiya Arabistonining Tabuk shahri aeroportiga muvaffaqiyatli qo‘ndirilgan.
Isroil terakt versiyasini ko‘rib chiqmoqda
Hodisa tufayli barcha xalqaro xavfsizlik xizmatlari oyoqqa turg‘izilgan. Isroil rasmiy huquq-tartibot idoralari mazkur hujumni oddiy janjal emas, balki terakt sodir etishga urinish sifatida baholab, keng qamrovli surishtiruv boshladi.
Hozirda hujum qilgan shaxsning shaxsi, motivlari va pichoqni qat’iy nazoratdagi bort hududiga qanday olib kirgani yuzasidan xalqaro aviatsiya xavfsizligi doirasida keskin tekshiruvlar olib borilmoqda.
Izohlar 0
…