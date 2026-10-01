AQSH sudida misli ko‘rilmagan voqea: O‘lim jazosini kutgan erkakning aybsizligi isbotlandi

·46·Dunyo
AQSH sudida misli ko‘rilmagan voqea: O‘lim jazosini kutgan erkakning aybsizligi isbotlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yuta shtatida 41 yil o‘lim jazosini kutgan erkak zamonaviy DNK ekspertizasi tufayli aybsizligi isbotlanib, garov evaziga ozodlikka chiqarildi.
  • 1985 yildagi qotillikda ayblangan mahkumning jinoyat joyidan olingan biologik dalillari uning DNK profiliga umuman to‘g‘ri kelmasligi aniqlandi.
  • Ushbu voqea AQSHda o‘lim jazosini qo‘llash yuzasidan bahslarni kuchaytirib, sud xatolari natijasida begunoh insonlar oliy jazoga mahkum etilishi mumkinligini ko‘rsatdi.

AQSH sud-huquq tizimi tarixidagi eng shov-shuvli va uzoq davom etgan ishlardan biri kutilmagan burilish bilan yakunlandi. Yuta shtatida og‘ir jinoyatda ayblanib, 41 yil davomida o‘lim jazosi ijrosini kutib yotgan erkak garov evaziga ozodlikka chiqarildi.

Inson umrining yarmidan ko‘pini panjara ortida, har kuni qatl xavfi ostida o‘tkazgan mahkumning taqdiri zamonaviy genetik ekspertiza tufayli tubdan o‘zgardi.

1985 yilgi qotillik va kechikkan genetik isbot

Hodisa tafsilotlariga ko‘ra, fuqaro 1985 yilda sodir etilgan shafqatsiz qotillikda aybdor deb topilib, oliy jazo — o‘lim hukmiga hukm qilingan edi. O‘sha davr kriminalistikasi bugungidek rivojlanmagani sababli, ish bo‘yicha chiqarilgan qaror o‘nlab yillar davomida o‘z kuchida qolib keldi.

Biroq yangi sud surishtiruvlari va ilg‘or texnologiyalar doirasida o‘tkazilgan qayta tekshiruvlar haqiqiy adolat qaror topishiga yo‘l ochdi:

  • Ashyoviy dalillar qayta ko‘rildi: Jinoyat joyidan saqlab qolingan biologik ashyoviy dalillar zamonaviy DNK ekspertizasidan o‘tkazildi.

  • Mutlaq nomuvofiqlik: Tahlil natijalari qotillik sodir etilgan hududdagi DNK izlari 41 yildan beri mahkumlikda saqlanayotgan shaxsning DNK profiliga umuman to‘g‘ri kelmasligini ko‘rsatdi.

  • Ozodlikka yo‘l: Ushbu inkor etib bo‘lmas dalil asosida sud mahkumni garov evaziga qamoqxonadan ozod qilish to‘g‘risida qaror chiqardi.

Sud xatolari va tizimdagi jiddiy savollar

Ushbu hodisa AQSH jamoatchiligida va huquq himoyachilari o‘rtasida o‘lim jazosining qo‘llanilishi yuzasidan keskin bahslarni qaytadan alangalatdi.

To‘rt o‘n yillik umrini o‘lim kamerasida («death row») o‘tkazgan shaxsning aybsizligi ehtimoli nafaqat adolatning kechikkanini, balki sud xatosi tufayli begunoh insonlar oliy jazoga mahkum etilishi xavfi naqadar yuqori ekanini yana bir bor ko‘rsatmoqda. Ayni damda mahalliy prokuratura va tergov organlari mazkur ish bo‘yicha yakuniy huquqiy xulosalarni tayyorlamoqda.

Yuta shtatiDNK ekspertizaOlim jazosiGarova evazi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHning Tennessi shtatida 200 yildan ortiq vaqtdan keyin ayol qatl etiladiAQSHning Tennessi shtatida 200 yildan ortiq vaqtdan keyin ayol qatl etiladiKecha 09:03Tailand Bosh vaziri Pattayada ruslarning o‘ldirilishi uchun uzr so‘radiTailand Bosh vaziri Pattayada ruslarning o‘ldirilishi uchun uzr so‘radi1 avgust 19:02Eronda blogerga o‘lim jazosi berildi: ishi jamoatchilikni hayratga soldiEronda blogerga o‘lim jazosi berildi: ishi jamoatchilikni hayratga soldi16 sentabr 11:25«Asad oilasining qonli izlari»: Suriya sobiq prezidentining amakivachchasi o‘lim jazosiga hukm qilindi«Asad oilasining qonli izlari»: Suriya sobiq prezidentining amakivachchasi o‘lim jazosiga hukm qilindi19 avgust 08:28AQSHda 16 yil ichida ilk bor bir kunda 3 kishi qatl etiladiAQSHda 16 yil ichida ilk bor bir kunda 3 kishi qatl etiladi13 avgust 14:2215 bemorni o‘ldirgan shifokorga sud umrbod qamoq jazosini berdi15 bemorni o‘ldirgan shifokorga sud umrbod qamoq jazosini berdi10 iyul 18:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota