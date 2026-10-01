Starlink internet tezligi oshadi: FCC yangi chastotalarni tasdiqladi

·9·Texno
Starlink internet tezligi oshadi: FCC yangi chastotalarni tasdiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSh Federal aloqa komissiyasi (FCC)
  • Starlink kabi sunʼiy yoʻldosh internet xizmatlariga maʼlumot uzatish uchun 12,7–13,25 GGs hamda 42–42,5 GGs chastota diapazonlaridan foydalanishga ruxsat berdi.
  • Ushbu yangi chastotalar sunʼiy yoʻldosh orqali keng polosali ulanish tizimlari uchun qoʻshimcha 525 MHz chastota spektri ochib, maʼlumotlarni qabul qilish imkoniyatlarini 25 foizdan ziyodga kengaytiradi.

AQSh Federal aloqa komissiyasi (FCC) sunʼiy yoʻldosh internet-servislariga, jumladan Starlink tarmogʻiga foydalanuvchi terminallariga maʼlumot uzatish uchun qoʻshimcha chastota diapazonlarini qoʻllashga ruxsat berdi. Mazkur qaror global miqyosda simsiz internet qamrovini kengaytirish va ulanish tezligini sezilarli darajada oshirish yoʻlidagi muhim qadamlardan biri sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, gap 12,7–13,25 GGs hamda 42–42,5 GGs chastota diapazonlari haqida bormoqda. Natijada sunʼiy yoʻldosh orqali keng polosali ulanish tizimlari uchun qoʻshimcha 525 MHz chastota spektri ochilib, bu maʼlumotlarni qabul qilib olish imkoniyatlarini 25 foizdan ziyodga kengaytiradi.

Chastotalarning yangi imkoniyatlari

Avvallari 12,7–13,25 GGs diapazoni faqat yer ustki stansiyasidan sunʼiy yoʻldoshlarga maʼlumot uzatish uchungina xizmat qilgan boʻlsa, endilikda FCC uni toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldoshdan foydalanuvchi tarelkasiga uzatish uchun ham qoʻllashga ruxsat etdi. Bu oʻzgarish harakatlanuvchi obyektlarga, xususan samolyotlar va kemalarga oʻrnatilgan terminallarga ham taalluqlidir.

Shuningdek, komissiya 42–42,5 GGs diapazonidan yer usti shlyuz stansiyalari uchun foydalanishga ruxsat berdi. Ushbu chastotadan oddiy foydalanuvchi terminallari foydalana olmaydi. FCC hisob-kitoblariga koʻra, mazkur diapazonning qoʻshilishi past orbitadagi yuqori unumdor sunʼiy yoʻldoshning oʻtkazuvchanlik qobiliyatini taxminan 7,2 foizga oshiradi.

Kelgusidagi rejalar va istiqbollar

Hozircha Starlink yangi chastotalardan aynan qachon foydalanishni boshlashi nomaʼlumligicha qolmoqda. Buning uchun SpaceX kompaniyasi odatdagi tartibda FCCga oʻz tizimining ish parametrlarini oʻzgartirish boʻyicha rasmiy ariza taqdim etishi talab etiladi.

Komissiya rahbari Brendan Karrning taʼkidlashicha, mavjud spektrning kengaytirilishi uy sunʼiy yoʻldosh interneti uchun yanada koʻproq imkoniyatlar yaratadi. Bu, oʻz navbatida, olis va qishloq hududlarida internet aloqasini yaxshilash hamda foydalanuvchilar sonini yanada koʻpaytirish uchun qulay sharoit hozirlaydi.

StarlinkInternetFCCSpaceXTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink tezlashuviga toʻsiq: Iridium FCCʼga murojaat qildiStarlink tezlashuviga toʻsiq: Iridium FCCʼga murojaat qildi18 avgust 15:51Starlink internet tezligi gigabitgacha oshiriladiStarlink internet tezligi gigabitgacha oshiriladi26 sentabr 18:24Starlink Mobile xalqaro aloqa litsenziyasini oldiStarlink Mobile xalqaro aloqa litsenziyasini oldi18 sentabr 13:57Starlink Ekvadorda oddiy smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh internetini joriy qildiStarlink Ekvadorda oddiy smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh internetini joriy qildiKecha 13:51SpaceX kichik kemalar uchun yangi Starlink tarifini joriy qildiSpaceX kichik kemalar uchun yangi Starlink tarifini joriy qildi28 avgust 14:58Starlink oʻzining taklif qilish dasturini yangilab, pul mukofotlarini joriy etdiStarlink oʻzining taklif qilish dasturini yangilab, pul mukofotlarini joriy etdi27 avgust 20:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi