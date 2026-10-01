Qonli ko‘ylakda Bosh vazir huzuriga: Flydubai samolyotini fojiadan qutqargan oddiy santexnik

·0·Dunyo
Qonli ko‘ylakda Bosh vazir huzuriga: Flydubai samolyotini fojiadan qutqargan oddiy santexnik

Dubaydan Tel-Avivga yo‘l olgan Flydubai aviakompaniyasi laynerida sodir bo‘lgan dahshatli favqulodda hodisa tafsilotlari butun dunyo e’tiborini tortmoqda. Samolyot kabinasida uchuvchiga uyushtirilgan qurolli hujum chog‘ida yo‘lovchilarni muqarrar halokatdan saqlab qolgan fuqaro Isroil Bosh vaziri Binyamin Netanyaxu tomonidan rasman qabul qilindi.

Uchrashuvga o‘sha mash’um voqea paytida kiyib olgan, ustida qon dog‘lari hali ham aniq ko‘rinib turgan oq futbolkasida kelgan qahramon yo‘lovchi — kasbi santexnik bo‘lgan Yaniv Hayoun bo‘lib chiqdi.

Kabinaga bostirib kirish va hayot-mamot lahzalari

Yaniv Hayoun Bosh vazirga voqea qanday kechganini shaxsan so‘zlab berdi. Samolyot boshqaruv kabinasida to‘s-to‘polon va qonli hujum boshlanganini sezgan Hayoun bir soniya ham ikkilanmay harakat qilgan:

  • Hujumchini zararsizlantirish: U kabinaga bostirib kirib, qurolli hujumchini orqa tomonidan maxsus bo‘g‘ish usuli (chokehold) bilan changallagan va harakatsizlantirib, qurolsizlantirgan.

  • Shturvalni tortdi: Hujum oqibatida layner yerga qarab sho‘ng‘ish xavfi ostida qolgan vaziyatda, u darhol boshqaruv shturvalini o‘ziga tomon tortib, samolyotning keskin pastlashini to‘xtatib qolgan.

«Aviahalokatlar haqidagi hujjatli ko‘rsatuvlar yordam berdi»

Hayounning na aviatsiya, na biror maxsus harbiy tayyorgarligi bor. Netanyaxu undan hech qanday professional tajribasiz samolyotni bunday og‘ir vaziyatda qanday boshqara olganini so‘raganida, uning javobi barchani hayratga soldi:

«Men hech qanday maxsus bilimga ega emasman, oddiy santexnikman. Lekin televizorda aviahalokatlarni tergov qilish bilan bog‘liq hujjatli ko‘rsatuvlarni juda ko‘p tomosha qilardim. Aynan shu ko‘rsatuvlar tufayli favqulodda vaziyatda boshqaruv shturvalini qanday ushlab qolish kerakligini bilardim».

Bosh vazir Binyamin Netanyaxu Yaniv Hayounning tezkorligi, yuksak jasorati va sovuqqonligi yuzlab insonlar hayotini bevosita saqlab qolganini ta’kidlab, unga butun mamlakat nomidan cheksiz minnatdorlik bildirdi va uni shaxsan bag‘riga bosdi.

Bortdagi boshqa yo‘lovchi uchuvchilar yordamida Saudiya Arabistonining Tabuk aeroportiga xavfsiz qo‘ndirilgan ushbu reys yuzasidan Isroil va xalqaro xavfsizlik xizmatlari tomonidan teraktga urinish versiyasi bo‘yicha tergov harakatlari davom etmoqda.

FlydubaiBinyamin NetanyaxuYaniv HayounTel-Aviv
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dubay — Tel-Aviv reysida teraktga urinish: Kabinadagi pichoqbozlik tafsilotlariDubay — Tel-Aviv reysida teraktga urinish: Kabinadagi pichoqbozlik tafsilotlariBugun 14:30FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)Kecha 15:13Dubay—Tel-Aviv reysi Saudiyaga favqulodda qo‘ndi: Nega “olib qochish” signali berilgan?Dubay—Tel-Aviv reysi Saudiyaga favqulodda qo‘ndi: Nega “olib qochish” signali berilgan?Kecha 13:31Yaqin Sharqda favqulodda xavotir: Dubaydan Isroilga uchayotgan layner olib qochildimi?Yaqin Sharqda favqulodda xavotir: Dubaydan Isroilga uchayotgan layner olib qochildimi?Kecha 13:19«Eron o‘g‘limga suiqasd qilmoqchi bo‘ldi»: Netanyaxudan shov-shuvli bayonot!«Eron o‘g‘limga suiqasd qilmoqchi bo‘ldi»: Netanyaxudan shov-shuvli bayonot!25 avgust 10:08Ukraina hukumati ketdi: qish oldidan yangi hukumat uchun katta sinov...Ukraina hukumati ketdi: qish oldidan yangi hukumat uchun katta sinov...14 iyul 23:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota