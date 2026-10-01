Qonli ko‘ylakda Bosh vazir huzuriga: Flydubai samolyotini fojiadan qutqargan oddiy santexnik
Dubaydan Tel-Avivga yo‘l olgan Flydubai aviakompaniyasi laynerida sodir bo‘lgan dahshatli favqulodda hodisa tafsilotlari butun dunyo e’tiborini tortmoqda. Samolyot kabinasida uchuvchiga uyushtirilgan qurolli hujum chog‘ida yo‘lovchilarni muqarrar halokatdan saqlab qolgan fuqaro Isroil Bosh vaziri Binyamin Netanyaxu tomonidan rasman qabul qilindi.
Uchrashuvga o‘sha mash’um voqea paytida kiyib olgan, ustida qon dog‘lari hali ham aniq ko‘rinib turgan oq futbolkasida kelgan qahramon yo‘lovchi — kasbi santexnik bo‘lgan Yaniv Hayoun bo‘lib chiqdi.
Kabinaga bostirib kirish va hayot-mamot lahzalari
Yaniv Hayoun Bosh vazirga voqea qanday kechganini shaxsan so‘zlab berdi. Samolyot boshqaruv kabinasida to‘s-to‘polon va qonli hujum boshlanganini sezgan Hayoun bir soniya ham ikkilanmay harakat qilgan:
Hujumchini zararsizlantirish: U kabinaga bostirib kirib, qurolli hujumchini orqa tomonidan maxsus bo‘g‘ish usuli (chokehold) bilan changallagan va harakatsizlantirib, qurolsizlantirgan.
Shturvalni tortdi: Hujum oqibatida layner yerga qarab sho‘ng‘ish xavfi ostida qolgan vaziyatda, u darhol boshqaruv shturvalini o‘ziga tomon tortib, samolyotning keskin pastlashini to‘xtatib qolgan.
«Aviahalokatlar haqidagi hujjatli ko‘rsatuvlar yordam berdi»
Hayounning na aviatsiya, na biror maxsus harbiy tayyorgarligi bor. Netanyaxu undan hech qanday professional tajribasiz samolyotni bunday og‘ir vaziyatda qanday boshqara olganini so‘raganida, uning javobi barchani hayratga soldi:
«Men hech qanday maxsus bilimga ega emasman, oddiy santexnikman. Lekin televizorda aviahalokatlarni tergov qilish bilan bog‘liq hujjatli ko‘rsatuvlarni juda ko‘p tomosha qilardim. Aynan shu ko‘rsatuvlar tufayli favqulodda vaziyatda boshqaruv shturvalini qanday ushlab qolish kerakligini bilardim».
Bosh vazir Binyamin Netanyaxu Yaniv Hayounning tezkorligi, yuksak jasorati va sovuqqonligi yuzlab insonlar hayotini bevosita saqlab qolganini ta’kidlab, unga butun mamlakat nomidan cheksiz minnatdorlik bildirdi va uni shaxsan bag‘riga bosdi.
Bortdagi boshqa yo‘lovchi uchuvchilar yordamida Saudiya Arabistonining Tabuk aeroportiga xavfsiz qo‘ndirilgan ushbu reys yuzasidan Isroil va xalqaro xavfsizlik xizmatlari tomonidan teraktga urinish versiyasi bo‘yicha tergov harakatlari davom etmoqda.
Izohlar 0
…