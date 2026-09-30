Veolia Energy kuzda nega issiq suv 5 kunga o‘chirilishini tushuntirdi

·34·Jamiyat
Veolia Energy kuzda nega issiq suv 5 kunga o‘chirilishini tushuntirdi

Toshkentda kuz faslida issiq suvning har yili bir necha kunga o‘chirilishiga sabablar Veolia Energy tomonidan tushuntirildi. Kompaniyaga ko‘ra, asosiy omil issiqlik tarmoqlarining eskirgani bilan bog‘liq.

Shaharning yer ostidagi issiqlik kommunikatsiyalarining katta qismi o‘nlab yillar avval qurilgan. Shu sababli ularni bosqichma-bosqich yangilash talab etiladi. Barcha quvurlarni bir mavsumda almashtirishning imkoni yo‘q. Shuning uchun hozirgi asosiy vazifa tizimni ishchi holatda saqlash va qish mavsumida avariyalarning oldini olishdan iborat.

Issiq suv besh kunga o‘chirilgan davrda mutaxassislar quvurlarni yuqori bosim ostida tekshiradi, qozonxonalarga texnik xizmat ko‘rsatadi va issiqlik uzatish tizimini sozlaydi.

Quvurlarning mustahkamligini tekshirish orqali mavjud nosozliklarni qishda, havo harorati minus 10 darajaga tushgan paytda emas, oldindan aniqlash va bartaraf etish mumkin.

Shuningdek, qozonlar va nasoslarni tozalash hamda ayrim detallarni almashtirish uchun uskunalarni to‘liq to‘xtatish talab etiladi. Issiqlik ta’minotini sozlash esa qishda issiq suv va isitish tizimi yuqori qavatlarga ham uzilishlarsiz yetib borishini ta’minlash uchun amalga oshiriladi.

Kompaniya ma’lumotiga ko‘ra, besh kunlik muddat minimal hisoblanadi. Bu vaqt ichida uskunalar to‘xtatiladi, bir necha kilometrlik tarmoqlardagi suv chiqarib yuboriladi, ta’mirlash ishlari bajariladi, tizim qayta suvga to‘ldiriladi va ishchi holatga keltiriladi.

Veolia Energy issiqlik tarmoqlarini bosqichma-bosqich modernizatsiya qilish ishlari davom etayotganini ma’lum qildi. Maqsad qishda xonadonlarda kommunal avariyalar yuzaga kelishining oldini olish.

Veolia EnergyToshkentdaMavsumda
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda issiq suv vaqtincha o‘chiriladiToshkentda issiq suv vaqtincha o‘chiriladi9 sentabr 14:18Toshkentda asfalt o‘pirilib, mashinalar pachoqlandi — idoralarning ziddiyatli bayonotlariToshkentda asfalt o‘pirilib, mashinalar pachoqlandi — idoralarning ziddiyatli bayonotlari3 sentabr 19:07+43°da ishlayotganlar uchun qo‘shimcha tanaffus beriladimi?+43°da ishlayotganlar uchun qo‘shimcha tanaffus beriladimi?14 iyul 12:10Toshkentning 3 ta tumanida issiq suv vaqtincha o‘chiriladiToshkentning 3 ta tumanida issiq suv vaqtincha o‘chiriladi7 sentabr 14:04Bog‘chalar yopiladimi? Jazirama qarorni tezlatdiBog‘chalar yopiladimi? Jazirama qarorni tezlatdi13 iyul 15:27Bir kosa suv hayot saqlaydi: Toshkentda mehr chaqiruviBir kosa suv hayot saqlaydi: Toshkentda mehr chaqiruvi15 iyul 15:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)