Kredit qarzdorligi to‘lanmagach, avtotransport vositasi jarima maydoniga olib ketildi

·37·Jamiyat
Kredit qarzdorligi to‘lanmagach, avtotransport vositasi jarima maydoniga olib ketildi

Fuqarolik ishlari bo‘yicha Mirzo Ulug‘bek tumanlararo sudining 2026 yil 2 sentyabrdagi ijro varaqasiga asosan qarzdor Sh.N.dan undiruvchi bank ATB foydasiga 91 mln 246 ming so‘m undirish belgilangan.

Mazkur ijro hujjatida undiruvni qarzdorga tegishli «LACETTI» rusumli avtotransport vositasiga qaratish nazarda tutilgan.

Ijro hujjati talablarini ta’minlash maqsadida Byuroning Toshkent shahar boshqarmasi AMIIIE sho‘basi inspektori U.Mashhurov tomonidan qarzdorga tegishli avtotransport vositasini aniqlash va belgilangan tartibda xatlash bo‘yicha ijro harakatlari olib borildi.

Biroq qarzdor avtotransport vositasini o‘z ixtiyori bilan taqdim etish choralarini ko‘rmadi. Shu munosabat bilan ijro hujjati talablarini amalda ta’minlash maqsadida belgilangan tartibda maxsus texnika jalb qilinib, qarzdorga tegishli «LACETTI» rusumli avtotransport vositasi majburiy tartibda olib ketildi.

Avtotransport vositasi belgilangan tartibda xatlanib, saqlovga qo‘yish uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi.

Ushbu holat ijro hujjatlarida belgilangan talablarning ixtiyoriy ravishda bajarilishi muhim ekanini ko‘rsatadi. Qarzdor tomonidan majburiyatni o‘z vaqtida bajarishdan bosh tortish yoki ijroni cho‘zish esa qonunchilikda nazarda tutilgan majburiy ijro choralarining qo‘llanilishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Ayni paytda qarzdorlikni qonuniy tartibda bartaraf etish va ijro hujjati talablarini ta’minlashga qaratilgan ijro harakatlari davom ettiriladi.

Mirzo Ulug‘bek tumanlararo sudATB bankLACETTIToshkent shahar boshqarmasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda voyaga yetmagan qiz bilan yashab kelgan erkak zo‘ravonlikda gumon qilinmoqdaToshkentda voyaga yetmagan qiz bilan yashab kelgan erkak zo‘ravonlikda gumon qilinmoqdaBugun 13:49Kredit qarzdorligi avtotransport vositasi hisobidan undiriladiKredit qarzdorligi avtotransport vositasi hisobidan undiriladiBugun 11:53216 mln. so‘mlik kredit qarzini undirish uchun qidiruvdagi avtomashina ushlandi216 mln. so‘mlik kredit qarzini undirish uchun qidiruvdagi avtomashina ushlandi16 sentabr 16:08«Foizsiz kredit» va’dasi ortidagi 17 mlrd so‘mlik firibgarlik: 400 nafar fuqaro aldandi«Foizsiz kredit» va’dasi ortidagi 17 mlrd so‘mlik firibgarlik: 400 nafar fuqaro aldandi13 sentabr 09:52Kredit qarziga beparvo munosabat - avtotransport vositasi xatlandiKredit qarziga beparvo munosabat - avtotransport vositasi xatlandi15 sentabr 12:15“Navbahor” yulduzi Joel Kojo BMW mashinasida kuryerni urib yubordi: So‘nggi tafsilotlar“Navbahor” yulduzi Joel Kojo BMW mashinasida kuryerni urib yubordi: So‘nggi tafsilotlar30 sentabr 12:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?