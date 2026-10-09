Qashqadaryoda chaqalog‘ini 12 million so‘mga sotmoqchi bo‘lgan er-xotin jazolandi

·46·Jamiyat
Qashqadaryoda chaqalog‘ini 12 million so‘mga sotmoqchi bo‘lgan er-xotin jazolandi

Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanida 2008 yilda tug‘ilgan ayol va uning turmush o‘rtog‘i chaqaloqlarini 12 million so‘mga sotishga uringani uchun sudlandi. Bu haqda «Daryo» nashri xabar berdi.

Sud materiallariga ko‘ra, ayol erkak bilan tanishishidan avval homilador bo‘lgan. 2025 yilda u mazkur erkak bilan tanishgan. Keyinchalik erkak ayolning homiladorligini bilgach, unga uylanishga rozi bo‘lgan. Biroq erkakning onasi bu munosabatga qarshi chiqqan. Shundan keyin juftlik Qarshi shahrida ijara uyda yashay boshlagan.

Ayol 2025 yil 13 noyabrda Toshkent shahrida qiz farzandni dunyoga keltirgan. Oradan ikki oy o‘tib, u chaqalog‘i bilan Nishon tumaniga qaytgan. Ammo erkakning onasi bolani qabul qilishni istamagan.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, moddiy qiyinchiliklardan keyin chaqaloqni sotish taklifi bildirilgan. Erkak tanishiga bolani ming dollarga berishini aytgan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar kelib tushgach, tezkor tadbir o‘tkazilgan.

19 mart kuni chaqaloqni 12 million so‘mga sotishga urinish vaqtida er-xotin qo‘lga olingan.

Sud hukmiga ko‘ra, erkak yetti yilga, ayol esa uch yilu olti oyga ozodlikdan mahrum qilingan. Chaqaloq Qarshi shahridagi 2-sonli kichik hajmli bolalar uyiga joylashtirilgan.

Qashqadaryo viloyatiNishon tumaniQarshi shahriDaryo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nishonda xotinini kaltaklagan erkak ikki yilga qamaldi (video)Nishonda xotinini kaltaklagan erkak ikki yilga qamaldi (video)26 sentabr 12:46Qashqadaryoda xo‘roz sabab qo‘shnilar janjallashdi — ish sudgacha yetib bordiQashqadaryoda xo‘roz sabab qo‘shnilar janjallashdi — ish sudgacha yetib bordi27 sentabr 08:5940 millionga 11 yoshli o‘g‘lini sotmoqchi bo‘lgan ayol jazolandi40 millionga 11 yoshli o‘g‘lini sotmoqchi bo‘lgan ayol jazolandi4 avgust 22:18Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqdaAlisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda18 iyul 05:15140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi7 iyul 00:01Andijonda xotinini maktabda o‘ldirgan erkakka 19 yil jazo berildiAndijonda xotinini maktabda o‘ldirgan erkakka 19 yil jazo berildi6 iyul 18:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi