«Olimpik-MobiUz» «Sho‘rtan»ni mag‘lub etib, Superliga yo‘llanmasi sari muhim qadam tashladi
O‘zbekiston Superligasi yo‘llanmasi uchun o‘tish o‘yinining birinchi bosqichida «Olimpik-MobiUz» jamoasi safarda G‘uzorning «Sho‘rtan» klubi mehmoni bo‘lib, 2:1 hisobida ishonchli g‘alabaga erishdi.
Tezkor gol, tenglik va g‘alaba to‘pi
Uchrashuv mehmonlarning shiddatli hujumlari bilan boshlandi va 4-daqiqadayoq Javohir Bahodirov «Olimpik-MobiUz»ni hisobda oldinga olib chiqdi. Biroq g‘uzorliklar 18-daqiqada Nodirbek Mukarovning aniq zarbasi evaziga muvozanatni tiklashga muvaffaq bo‘lishdi.
Ikkinchi bo‘limda keskin kurashlar ostida kechgan bahs taqdirini 68-daqiqada Ravshanbek Abdumannonovning goli hal qildi va «Olimpik-MobiUz»ga safardagi muhim g‘alabani taqdim etdi.
Uchrashuv qaydnomasi va jamoalar tarkibi
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
Musobaqa bosqichi
O‘zbekiston Superligasi o‘tish o‘yini (1-bosqich)
Uchrashuv natijasi
«Sho‘rtan» 1:2 «Olimpik-MobiUz»
Gol mualliflari
Nodirbek Mukarov (18') — Javohir Bahodirov (4'), Ravshanbek Abdumannonov (68')
«Sho‘rtan»: Musulmonov, Vegerya, Shayqulov, Klochkov, Murodov, Toshqo‘ziyev, Xarshiladze, Mukarov, Mamatxo‘jayev, Abdualimov, Suvonov.
«Olimpik-MobiUz»: Kudratov, Hamidov, Bahodirov, Rahimov, Maxamatov, Abdurashidov, Fayzullayev, Kuanishbayev, Kim, Tuxsanov, Abdumannonov.
Sizningcha, «Olimpik-MobiUz» kelgusi mavsumda Superligada to‘p surishga to‘liq tayyormi yoki «Sho‘rtan» hali o‘z so‘zini ayta oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli muxlislariga ushbu muhim natijani darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…