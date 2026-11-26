«U 80 foiz super daho, qolgan 20 foizini aytishdan bosh tortaman»: Tramp Ilon Mask haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH prezidenti Donald Tramp tadbirkor Ilon Maskning aqliy salohiyatini yuqori baholab, uni 80 foiz super daho deb atadi.
- Mazkur bayonot Mask o‘zini MAGA harakati a’zosi emasligini ma’lum qilganidan so‘ng yangradi.
- Tramp milliarderga nisbatan «juda g‘ayrioddiy yigit» va «ajoyib inson» kabi iliq ta’riflarni ishlatib, uning shaxsiyatidagi qolgan 20 foiz qismni sir saqlashni ma’qul ko‘rdi.
AQSH prezidenti Donald Tramp milliarder va tadbirkor Ilon Maskning so‘nggi siyosiy qarashlari yuzasidan berilgan savolga o‘ziga xos hazilomuz tarzda munosabat bildirdi. Trampning ushbu bayonoti Ilon Mask intervyularidan birida o‘zini MAGA (Make America Great Again — «Amerikani yana buyuk qilamiz» harakati) a’zosi emasligini ma’lum qilganidan so‘ng yangradi.
Jurnalistlarga berilgan javob va qo‘shimcha ta’riflar
OAV vakillari Maskning so‘zlariga izoh so‘raganida, AQSH prezidenti uning aqliy salohiyatini yuqori baholab, shaxsiyatining qolgan qismini sir saqlashni ma’qul ko‘rdi:
«U 80 foiz super daho, qolgan 20 foizi nima ekanligini aytishdan bosh tortaman», — dedi Donald Tramp.
Bundan tashqari, Tramp milliarderga nisbatan bir qator iliq ta’riflarni ham ishlatdi:
Shaxsiy baho: Tramp Maskni «juda g‘ayrioddiy yigit», «ajoyib inson» va «biroz konservativ» deya ta’rifladi hamda bu hazilomuz gapni Maskning o‘ziga ham to‘g‘ridan to‘g‘ri aytishini ta’kidladi.
Siyosiy qarashlar tahlili: Prezidentning fikricha, odamlar saylovlar davrida o‘z qarashlarini o‘zgartirishga urinsalar-da, vaqt o‘tib baribir o‘zlarining asl siyosiy tabiatiga qaytadilar. Shunga qaramay, u suhbat yakunida Maskni yana bir bor maqtab, «u haqiqatan ham yaxshi yigit» ekanini qayd etdi.
Tramp va Mask munosabatlari xronologiyasi va kontekst
Yo‘nalish / Davr
Tafsilotlar va iqtiboslar
Sabab bo‘lgan bayonot
Ilon Mask intervyuda o‘zini MAGA harakati a’zosi emasligini aytdi
Yangi iqtibos
«80 foiz super daho, qolgan 20 foizi nima ekanligini aytishdan bosh tortaman»
Avvalgi o‘xshash ta’rif (2025 yil sentyabr)
Tramp ilgari ham Maskni «80 foiz super daho, qolgan 20 foizida esa biroz muammolari bor» deb atagan edi
Munosabatlar xususiyati
Murakkab, ammo o‘zaro hurmat va ochiq hazilga asoslangan muloqot
Sizningcha, Donald Tramp Ilon Maskning «qolgan 20 foizi» deganda aynan nimani — uning kutilmagan qarorlarinimi yoki mustaqil siyosiy qarashlarinimi nazarda tutgan?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon siyosati hamda texnologiya olamidagi ushbu qiziqarli bayonotni yaqinlaringizga darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…