Ona mehriga mushtoq bola onasining bag‘riga qaytarildi
Farzand uchun ona mehridan aziz, ona uchun esa farzandining bag‘ridan qimmatli ne’mat yo‘q. Bola qalbidagi mehr, ishonch va xotirjamlik avvalo ona bag‘rida kamol topadi.
Fuqarolik ishlari bo‘yicha Beruniy tumanlararo sudining ijro hujjatiga asosan javobgar N.R.dan da’vogar S.S.ning foydasiga bir nafar R.K. ismli farzandini olib berish belgilangan.
Majburiy ijro byurosi Ellikqal’a tuman bo‘limi tomonidan sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarining ijrosini ta’minlash jarayonida fuqarolarning qonuniy huquq va manfaatlarini tiklashga alohida e’tibor qaratilmoqda.
Navbatdagi ijro harakatlari davomida bo‘lim davlat ijrochilarining amaliy ko‘magi bilan farzandning onasi bag‘riga qaytishi ta’minlandi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…