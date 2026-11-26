«10 ta doridan ko‘ra bitta bedana tuxumi foydali» — haqiqatmi yoki mubolag‘a?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bedana tuxumi vitamin va minerallarga boy foydali mahsulot bo'lsa-da, u dori vositalarining o'rnini bosa olmaydi.
- Ushbu mahsulot tarkibida A, B1, B2, B12 vitaminlari, temir, fosfor va selen mavjud bo'lib, u immunitetni qo'llab-quvvatlashga va kamqonlikning oldini olishga yordam beradi.
- Biroq, 100 gramm bedana tuxumida 844 mg miqdorida xolesterin borligi va uni xom holda iste'mol qilish salmonellyoz xavfini keltirib chiqarishi mumkinligini unutmaslik kerak.
Ijtimoiy tarmoqlarda bolalarga bedana tuxumi berilsa, boshqa hech qanday dori-darmon shart emasligi va u bolaning aqliy hamda jismoniy rivojlanishini tezlashtirishi haqidagi fikrlar tez-tez uchraydi. Aslida, bedana tuxumi vitamin va minerallarga boy qimmatli mahsulot bo‘lsa-da, u dori vositalarining o‘rnini bosa olmaydi — bu ibora xalq orasida uning yuqori ozuqaviy qiymatini ta’riflash uchun ishlatiladigan mubolag‘adir.
Bedana tuxumining asosiy foydali xususiyatlari
Vitamin va minerallar manbai: Tarkibida A, B1, B2, B12 vitaminlari, temir, fosfor va selen moddalari mavjud. Xususan, 100 gramm hisobida unda tovuq tuxumiga qaraganda temir va B12 vitamini qariyb ikki barobar ko‘proq bo‘ladi.
Immunitet va qon tizimi: Tarkibidagi sifatli oqsillar, antioksidantlar va temir moddasi kamqonlikning oldini olishga hamda immunitetni qo‘llab-quvvatlashga yordam beradi.
Yengil hazm bo‘lishi: Kichik hajmli va to‘yimli bo‘lgani sababli oshqozon-ichak tizimiga og‘irlik qilmaydi.
Keng tarqalgan yanglish fikrlar va muhim ehtiyot choralari
Ko‘rsatkich / Tushuncha
Asl haqiqat va tavsiyalar
Dori o‘rnini bosishi
Kasalliklarni davolashda faqat oziq-ovqatga tayanish xavfli; bedana tuxumi shunchaki sog‘lom ratsionning bir qismidir
Xolesterin miqdori
Unda xolesterin yo‘q degan gap noto‘g‘ri — 100 gramm bedana tuxumida tovuq tuxumidan ko‘proq (taqriban 844 mg) xolesterin bor
Xom holda ichish xavfi
Salmonellyoz yuqish xavfi butunlay istisno etilmaydi, shu bois qaynatilgan yoki qovurilgan holda iste’mol qilish xavfsizroq
Allergiya va cheklovlar
Tovuq tuxumiga allergiyasi borlarda reaksiya kuzatilishi mumkin; jigar, buyrak va yuqori xolesterinda me’yorni saqlash lozim
Siz farzandlaringiz ratsioniga bedana tuxumini kiritganmisiz va uni qaysi usulda tayyorlab berishni ma’qul ko‘rasiz?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va bolalar sog‘lig‘iga befarq bo‘lmagan ota-onalarga ushbu foydali maqolani darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…