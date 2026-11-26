Andoni Iraola «Liverpul» yulduzlari Virs va Isakning hamkorligini yuqori baholadi
Angliyaning «Liverpul» klubi bosh murabbiyi Andoni Iraola jamoaning hujumkor yarimhimoyachisi Florian Virs va markaziy hujumchisi Aleksandr Isakning maydondagi o‘zaro tushunib o‘ynashi hamda joriy sport formasi haqida fikr bildirdi.
Murabbiy e’tirofi: jamoaviy o‘yin va individual mahorat uyg‘unligi
Liverpool News nashrining yozishicha, ispaniyalik mutaxassis bu ikki futbolchining harakatlari jamoa natijalariga ijobiy ta’sir ko‘rsatayotganini ta’kidlagan:
«Hozirda Aleks va Flo yaxshi formada. Ular jamoaga yaxshi o‘yin namoyish etish va natijaga erishishda yordam bermoqda. Jamoa umuman olganda yaxshi futbol namoyish etayotganida, vaziyat biroz yaxshiroq ko‘rinadi.», — dedi Andoni Iraola.
Virs va Isakning joriy mavsumdagi statistikasi
Futbolchi
O‘yinlar soni
Gollar
Golli uzatmalar
«Gol + Pas» tizimi
Florian Virs
17 ta
4 ta
6 ta
10 ochko
Aleksandr Isak
16 ta
10 ta
1 ta
11 ochko
Eslatib o‘tamiz, Andoni Iraola boshqaruvidagi «Liverpul» Angliya Premer-ligasining ortda qolgan 11-turidan so‘ng 21 ochko jamg‘argan holda turnir jadvalida 4-o‘rinni egallab turibdi.
Sizningcha, Florian Virs va Aleksandr Isak tandemi joriy mavsumda «Liverpul»ni Angliya Premer-ligasi chempionligi sari yetaklay oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va mersisaydliklar muxlislariga ushbu quvonchli statistik ma’lumotlarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…