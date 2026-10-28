Toshkentda is gazidan zaharlanib, olti kishi vafot etdi

·46·Jamiyat
Toshkentda is gazidan zaharlanib, olti kishi vafot etdi

25 oktyabr kuni Toshkent shahrining Mirzo Ulug‘bek tumanida xususiy uyda is gazidan zaharlanish oqibatida olti kishi vafot etdi. Yana ikki nafar fuqaro og‘ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi, deb xabar beradi UZ24 nashri.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa qurilish-ta’mirlash ishlari olib borilayotgan xususiy uyda sodir bo‘lgan. Bosh prokuratura ma’lumotiga ko‘ra, uyning yerto‘lasiga o‘rnatilgan isitish qozoni xavfsizlik talablariga javob bermagan.

Shuningdek, gaz tarmog‘iga tegishli texnik shartlarsiz, o‘zboshimchalik bilan ulangani aniqlangan. Bu holat isitish tizimidan foydalanishda xavfsizlik talablariga rioya qilinmagan bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Hodisa yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Ayni paytda tergov harakatlari olib borilmoqda. Hodisaning barcha tafsilotlari va mas’ul shaxslar harakatlariga huquqiy baho berish tergov natijalariga bog‘liq.

ToshkentMirzo Ulug‘bek tumaniIs gaziBosh prokuratura
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda xususiy uydagi fojia: 6 kishi is gazidan halok bo‘ldiToshkentda xususiy uydagi fojia: 6 kishi is gazidan halok bo‘ldiBugun 14:52Toshkentda soxta hujjatlar bilan oliygohga kiritish va’dasi fosh etildiToshkentda soxta hujjatlar bilan oliygohga kiritish va’dasi fosh etildi25 sentabr 22:1420 iyun kuni Mirzo Ulug‘bek tumanida gaz ta’minoti to‘xtatiladi20 iyun kuni Mirzo Ulug‘bek tumanida gaz ta’minoti to‘xtatiladi19 iyun 22:58Jahon banki vitse-prezidenti Mirzo Ulug‘bek tumanining raqamli tizimini yuqori baholadiJahon banki vitse-prezidenti Mirzo Ulug‘bek tumanining raqamli tizimini yuqori baholadi19 iyun 12:43Toshkentda 60 gektarlik kimyo klasteri tashkil etiladiToshkentda 60 gektarlik kimyo klasteri tashkil etiladi5 iyun 17:16Bedarak yo‘qolgan erkakning jasadi ishxonasidan topildiBedarak yo‘qolgan erkakning jasadi ishxonasidan topildi28 iyul 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi