Lola Toshkent metrosida paydo bo‘lib, ijtimoiy tarmoqlarda muxlislar e’tiborini tortdi! (video)

·93·Madaniyat
Lola Toshkent metrosida paydo bo‘lib, ijtimoiy tarmoqlarda muxlislar e’tiborini tortdi! (video)

Xonanda Lola Toshkent metrosida paydo bo‘lib, ijtimoiy tarmoqlarda muxlislar e’tiborini tortdi. San’atkor metroda tasvirga olingan videoni o‘z sahifasida e’lon qilib, unga hazilomuz izoh qoldirdi.

“Yilning eng glamur taqdirlash marosimiga ketayotib, tirbandlikda qolib ketsangiz, aslo tushkunlikka tushmang. Zero, chiroyda O‘zbekiston metrosiga teng keladigani yo‘q. Manzilga bir zumda yetib olasiz, ham estetik zavq olasiz”, — deb yozdi xonanda.

Lolaning ushbu izohi kuzatuvchilar orasida muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ko‘plab muxlislar san’atkorning fikrini qo‘llab-quvvatlab, Toshkent metrosining o‘ziga xos me’moriy ko‘rinishi va bezaklarini e’tirof etishdi.

Xonandaning metroda ko‘rinish berishi ham muxlislar uchun kutilmagan holat bo‘ldi. Video ostida unga iliq fikrlar va maqtovlar bildirilmoqda.

LolaToshkent metrosiO‘zbek shou-biznesi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lolaning 19 yoshli qizi sahnaga chiqib, barchani hayratga soldiLolaning 19 yoshli qizi sahnaga chiqib, barchani hayratga soldi14 sentabr 14:03Xonanda Lolaning muxlislariga kutilmagan murojaati: “Yangi davr. Yangi qo‘shiqlar...”Xonanda Lolaning muxlislariga kutilmagan murojaati: “Yangi davr. Yangi qo‘shiqlar...”13 sentabr 01:25Muxlislar uzoq kutgan Shohruhhonning “Lola” nomli qo‘shig‘i va klipi taqdim etildi!Muxlislar uzoq kutgan Shohruhhonning “Lola” nomli qo‘shig‘i va klipi taqdim etildi!4 iyul 18:19Lola oilasi bilan koreys trendini takrorlab ko‘rdiLola oilasi bilan koreys trendini takrorlab ko‘rdi6 iyun 11:12Shohruhxonning yangi “Lola” taronasi muxlislar e’tiborini tortdi!Shohruhxonning yangi “Lola” taronasi muxlislar e’tiborini tortdi!31 may 15:51Lola Yo‘ldosheva sahnaga qaytdimi? Xonandaning chiqishi e’tibor markazida (video)Lola Yo‘ldosheva sahnaga qaytdimi? Xonandaning chiqishi e’tibor markazida (video)25 oktabr 17:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi