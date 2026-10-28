Toshkentda xususiy uydagi fojia: 6 kishi is gazidan halok bo‘ldi

·53·Jamiyat
Toshkentda xususiy uydagi fojia: 6 kishi is gazidan halok bo‘ldi

Toshkent shahrining Mirzo Ulug‘bek tumanida xususiy uyda sodir bo‘lgan fojia oqibatida olti kishi hayotdan ko‘z yumdi. Yana ikki nafar fuqaro og‘ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi. Bu haqda Bosh prokuratura xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, hodisa 25 oktyabr kuni qurilish-ta’mirlash ishlari olib borilayotgan xonadonda yuz bergan. Dastlabki tekshiruvda uyning yerto‘lasiga o‘rnatilgan isitish qozoni xavfsizlik talablariga javob bermagani aniqlangan. Shuningdek, gaz tarmog‘iga belgilangan tartibda texnik shartlarsiz ulanilgani ma’lum bo‘lgan.

Mazkur holat yuzasidan tuman prokuraturasi Jinoyat kodeksining 116-, 257- va 205-moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atgan. Hozirda tergov harakatlari Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan olib borilmoqda.

Bosh prokuratura fuqarolarni gaz uskunalari va isitish moslamalaridan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga qat’iy amal qilishga chaqirdi. Mutaxassislar uskunalarni to‘g‘ri o‘rnatish va ularning texnik holatini muntazam tekshirib turish muhimligini ta’kidlamoqda.

Mirzo Ulug‘bek tumaniBosh prokuraturagaz portlashiisitish qozoni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda is gazidan zaharlanib, olti kishi vafot etdiToshkentda is gazidan zaharlanib, olti kishi vafot etdiBugun 15:06Angrenda to‘y arafasidagi juftlik mashinada halok bo‘ldiAngrenda to‘y arafasidagi juftlik mashinada halok bo‘ldi24 iyul 09:45Sirdaryo viloyatida eridan o‘ch olish uchun ikki farzandini bo‘g‘ib o‘ldirgan ayolga qamoq jazosi berildiSirdaryo viloyatida eridan o‘ch olish uchun ikki farzandini bo‘g‘ib o‘ldirgan ayolga qamoq jazosi berildi18 avgust 15:56Diqqat: “Yangi o‘zbekcha klaviatura” Telegramda firibgarlikning yangi turi kuzatilmoqdaDiqqat: “Yangi o‘zbekcha klaviatura” Telegramda firibgarlikning yangi turi kuzatilmoqdaBugun 15:58Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdiNikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdiBugun 14:10To‘yxona ringga aylandi: Kelin-kuyov to‘yda haqiqiy boks shousi ko‘rsatdi (video)To‘yxona ringga aylandi: Kelin-kuyov to‘yda haqiqiy boks shousi ko‘rsatdi (video)Bugun 13:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi