Uch yoshli Nevada ismli bolaning 10 ta goli mojaro keltirib chiqardi

·73·Dunyo
Uch yoshli Nevada ismli bolaning 10 ta goli mojaro keltirib chiqardi

AQSHning Florida shtatida uch yoshli Nevada ismli bolaning futbol uchrashuvi mojaro bilan yakunlandi. OAV xabarlariga ko‘ra, u o‘zidan kattaroq, taxminan besh yoshli bolalarga qarshi maydonga tushib, bir taym davomida 10 ta gol urgan.

Voqeadan so‘ng bolaning otasi va boshqa tomonlar o‘rtasida kelishmovchilik yuzaga kelgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ma’lumotlarga ko‘ra, mojaro o‘yin shartlari hamda bolaning qaysi yosh toifasida qatnashishi kerakligi borasidagi bahs bilan bog‘liq bo‘lgan.

Vaziyat keskinlashgach, tashkilotchilar politsiyani chaqirgan. Huquq-tartibot organlari hodisani jinoiy holat emas, balki kelishmovchilik sifatida baholagan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, hech kim hibsga olinmagan.

Hozircha politsiya chaqirilishiga aynan bolaning 10 ta gol urishi sabab bo‘lgani tasdiqlanmagan.

Sizningcha, bolalar futbolida yosh va mahorat darajasi o‘rtasidagi farqni hisobga olib, bunday vaziyatlarda qanday yo‘l tutish kerak?

FloridaBolalar futboliNevadaAQSH
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nevadada ayiqlarni qutqarayotgan maxsus itlar hammani hayratga soldiNevadada ayiqlarni qutqarayotgan maxsus itlar hammani hayratga soldi6 avgust 11:52Suvda suzayotgan ayolga ulkan alligator hujum qildiSuvda suzayotgan ayolga ulkan alligator hujum qildi12 avgust 12:1183 yillik turmush: Ginnes rekordini o‘rnatgan dunyodagi eng keksa juftlik83 yillik turmush: Ginnes rekordini o‘rnatgan dunyodagi eng keksa juftlik6 avgust 13:48Florida shtati elektromobillar zaryadlash mablagʻini aerotaxilarga yoʻnaltirmoqdaFlorida shtati elektromobillar zaryadlash mablagʻini aerotaxilarga yoʻnaltirmoqda2 avgust 16:55Tesla Moxave cho‘lida ulkan Supercharger stansiyasini ochdiTesla Moxave cho‘lida ulkan Supercharger stansiyasini ochdi15 may 12:51Jeff Bezosning «New Glenn» raketasi sinov paytida portlab ketdi (video)Jeff Bezosning «New Glenn» raketasi sinov paytida portlab ketdi (video)29 may 10:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda