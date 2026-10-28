Qirg‘izistonda ikki farzandli kuryer onaga uy olib berildi (video)

·49·Dunyo
Qirg‘izistonda ikki farzandli kuryer onaga uy olib berildi (video)

Qirg‘iziston poytaxti Bishkekda ikki farzandini yolg‘iz tarbiyalayotgan kuryer ayolning hikoyasi ko‘pchilikni befarq qoldirmadi. Ijtimoiy tarmoqlarda uning og‘ir sharoitda ishlayotgani aks etgan video tarqalgach, odamlar oilaga yordam berish uchun pul yig‘ishni boshladi.

Qirg‘izistonning Kaktus.media nashri 27 oktyabr kuni xabar berishicha, Ajar ismli ayol kechqurunlari va dam olish kunlari buyurtmalarni yetkazib berib, farzandlarini ham o‘zi bilan olib yurishga majbur bo‘lgan. Chunki bolalarni qoldiradigan odami bo‘lmagan. Tarqalgan videoda uning qizlaridan biri elektr mopedda uxlab qolgani aks etgan.

Qora kiyimdagi kishi bolalar bilan moped yonida ko‘chada turibdi.

Ayolning o‘zi yordam so‘ramagan bo‘lsa-da, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari va faollar tashabbus ko‘rsatib, mablag‘ yig‘ishni boshladi. Dastlabki uch kun ichida uning hisob raqamiga qariyb 80 ming dollar kelib tushdi.

Keyinchalik yordam miqdori yanada oshdi. News.kg nashrining 28 oktyabrdagi xabariga ko‘ra, jami 130 ming dollar yig‘ilgan va bu mablag‘ning 102 ming dollariga Bishkekdan uch xonali kvartira sotib olingan. Qolgan pulni boshqa yordamga muhtoj oilalarni qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirish rejalashtirilgan.

Shu tariqa, ko‘pchilikning birdamligi tufayli ona va uning ikki farzandi o‘z uyiga ega bo‘ldi. Bu voqea ijtimoiy tarmoqlardagi oddiy bir video ham odamlarni ezgu ish atrofida birlashtira olishini ko‘rsatdi.

BishkekKaktus.mediaijtimoiy yordamkuryer ayol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«2 litrlik kola olib berdi»: kuryerning yaxshiligi ortidan unga 40 ming dollardan ortiq pul yig‘ildi«2 litrlik kola olib berdi»: kuryerning yaxshiligi ortidan unga 40 ming dollardan ortiq pul yig‘ildi28 sentabr 15:32Ovqat yetkazib yurgan kuryer kutilmaganda mashhur yozuvchiga aylandiOvqat yetkazib yurgan kuryer kutilmaganda mashhur yozuvchiga aylandi20 iyul 21:23Yaponiyada o‘zbekistonlik kuryer maktab o‘quvchisiga nisbatan tegajog‘lik qilganlikda gumonlanib ushlandiYaponiyada o‘zbekistonlik kuryer maktab o‘quvchisiga nisbatan tegajog‘lik qilganlikda gumonlanib ushlandi7 oktabr 15:55Talabalar o‘rniga imtihon topshirib, millionlar ishlagan kuryer qamaldiTalabalar o‘rniga imtihon topshirib, millionlar ishlagan kuryer qamaldi19 iyun 16:26Sobiq vazir Qo‘chqorov AQSHda kuryer bo‘lib ishlayotgani ochiqlandi (video)Sobiq vazir Qo‘chqorov AQSHda kuryer bo‘lib ishlayotgani ochiqlandi (video)9 iyun 10:01Tarixda ilk bor yarador askar dron orqali evakuatsiya qilindiTarixda ilk bor yarador askar dron orqali evakuatsiya qilindiBugun 17:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda