Javohir Sindarov Nakamuraga g‘alaba keltirishi mumkin bo‘lgan yurishni ko‘rsatib barchani hayron qoldirdi (video)

·106·Sport
Javohir Sindarov Nakamuraga g‘alaba keltirishi mumkin bo‘lgan yurishni ko‘rsatib barchani hayron qoldirdi (video)

O‘zbekistonlik shaxmatchi Javohir Sindarovning amerikalik grossmeyster Hikaru Nakamuraga partiyada e’tibordan chetda qolgan g‘alabali yurishni ko‘rsatib berayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.

Videoda partiya durang bilan yakunlanganidan so‘ng Sindarov Nakamuraga yaqinlashib, u foydalanishi mumkin bo‘lgan yurishni ko‘rsatadi. Buni ko‘rgan Nakamura hayratlanib, boshini ushlaydi. U ushbu imkoniyatni avvalroq payqamaganini anglagandek munosabat bildiradi.

Mazkur lavha shaxmat muxlislari orasida katta qiziqish uyg‘otdi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari Sindarovning vaziyatni chuqur tahlil qilish mahoratini e’tirof etib, unga qo‘llab-quvvatlovchi izohlar qoldirmoqda.

Video shaxmatda eng kuchli grossmeysterlar ham ba’zan muhim imkoniyatlarni o‘tkazib yuborishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatdi.

Javohir SindarovHikaru NakamuraShaxmat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Javohir Sindarov AQSHda 425 ming dollarlik turnirda kuch sinashadiJavohir Sindarov AQSHda 425 ming dollarlik turnirda kuch sinashadi26 oktabr 16:26Bodxana Sivanandan shaxmat tarixidagi 38 yillik rekordni yangiladiBodxana Sivanandan shaxmat tarixidagi 38 yillik rekordni yangiladi25 oktabr 14:19Jahon shaxmatida mo‘jiza: Javohir Sindarov va Nodirbek Abdusattorov tarixiy reytingdaJahon shaxmatida mo‘jiza: Javohir Sindarov va Nodirbek Abdusattorov tarixiy reytingda23 oktabr 09:25Shaxmat dueli: Abdusattorov va Sindarov AQSH supergrossmeysterlarini mag‘lub etdiShaxmat dueli: Abdusattorov va Sindarov AQSH supergrossmeysterlarini mag‘lub etdi28 iyul 09:54Sindarovning buyuk yuksalishi: o‘zbek grossmeysteri jahon shaxmatining ikkinchi pog‘onasidaSindarovning buyuk yuksalishi: o‘zbek grossmeysteri jahon shaxmatining ikkinchi pog‘onasida11 sentabr 07:54Sindarov Anandni yana tiz cho‘ktirdi: endi hal qiluvchi duel...Sindarov Anandni yana tiz cho‘ktirdi: endi hal qiluvchi duel...9 sentabr 08:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi