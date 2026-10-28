Disney malikalarining obrazlari ortida haqiqiy aktrisa turganini bilasizmi?
Bolaligimizdan sevib tomosha qiladigan Disney multfilmlaridagi malikalar va boshqa ayol qahramonlarning nafis harakatlari tasodifan yaratilmagan. Ularning obrazlarini jonlantirishda amerikalik aktrisa va raqqosa Xelen Stenli muhim rol o‘ynagan.
1950 yilda ekranlarga chiqqan «Zolushka» multfilmida bosh qahramonning yurishi, tana harakatlari va yuz ifodalarini yaratishda animatorlar aynan Stenli ijrosidan namuna olishgan. Aktrisa sahnalarni jonli ijro etgan, animatorlar esa uning harakatlarini kuzatib, chizmalarga ko‘chirishgan.
1959 yilda namoyish etilgan «Uyqudagi malika» multfilmida Avrora obrazi ustida ishlashda ham Stenli harakatlaridan foydalanilgan. Uning nafis yurishi va imo-ishoralari qahramonning ekrandagi tabiiy ko‘rinishiga yordam bergan.
Qizig‘i, aktrisa 1961 yilda namoyish etilgan «101 dalmatin» multfilmidagi Anita Radkliff obrazi uchun ham jonli namuna bo‘lgan. Biroq Anita obraziga boshqa aktrisa — Liza Devis ovoz bergan.
Shuni ta’kidlash kerakki, Xelen Stenli bu qahramonlarga ovoz bergan aktrisa emas, balki animatorlar uchun jonli harakat namunasini yaratgan ijrochi edi. Animatorlar uning harakatlarini o‘rganib, ularni animatsiya orqali qayta yaratishgan.
Demak, bolaligimizdan tanish Disney qahramonlarining tabiiy harakatlari ortida nafaqat animatorlarning mahorati, balki haqiqiy aktrisaning ijrosi ham mujassam.
Izohlar 0
…