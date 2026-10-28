Disney malikalarining obrazlari ortida haqiqiy aktrisa turganini bilasizmi?

·47·Madaniyat
Disney malikalarining obrazlari ortida haqiqiy aktrisa turganini bilasizmi?

Bolaligimizdan sevib tomosha qiladigan Disney multfilmlaridagi malikalar va boshqa ayol qahramonlarning nafis harakatlari tasodifan yaratilmagan. Ularning obrazlarini jonlantirishda amerikalik aktrisa va raqqosa Xelen Stenli muhim rol o‘ynagan.

1950 yilda ekranlarga chiqqan «Zolushka» multfilmida bosh qahramonning yurishi, tana harakatlari va yuz ifodalarini yaratishda animatorlar aynan Stenli ijrosidan namuna olishgan. Aktrisa sahnalarni jonli ijro etgan, animatorlar esa uning harakatlarini kuzatib, chizmalarga ko‘chirishgan.

Zolushka multfilmi sahnasi va uning asos qilib olingan jonli aktyorlar bilan taqqoslanishi.

1959 yilda namoyish etilgan «Uyqudagi malika» multfilmida Avrora obrazi ustida ishlashda ham Stenli harakatlaridan foydalanilgan. Uning nafis yurishi va imo-ishoralari qahramonning ekrandagi tabiiy ko‘rinishiga yordam bergan.

Uyqudagi go‘zal multfilm qahramoni va uni jonlantirgan aktrisaning yonma-yon surati.

Qizig‘i, aktrisa 1961 yilda namoyish etilgan «101 dalmatin» multfilmidagi Anita Radkliff obrazi uchun ham jonli namuna bo‘lgan. Biroq Anita obraziga boshqa aktrisa — Liza Devis ovoz bergan.

Disney malikalari va ularning tirik prototiplari aks etgan kollaj.

Shuni ta’kidlash kerakki, Xelen Stenli bu qahramonlarga ovoz bergan aktrisa emas, balki animatorlar uchun jonli harakat namunasini yaratgan ijrochi edi. Animatorlar uning harakatlarini o‘rganib, ularni animatsiya orqali qayta yaratishgan.

Demak, bolaligimizdan tanish Disney qahramonlarining tabiiy harakatlari ortida nafaqat animatorlarning mahorati, balki haqiqiy aktrisaning ijrosi ham mujassam.

Xelen StenliDisneyAnimatsiyaZolushka
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Internetni zabt etgan oq sher — Luna barchani hayratda qoldirdiInternetni zabt etgan oq sher — Luna barchani hayratda qoldirdi1 iyun 21:18Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdirRekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir10 oktabr 14:03Bollivudning afsonaviy yulduzlari yillar o‘tib qanday o‘zgardi?Bollivudning afsonaviy yulduzlari yillar o‘tib qanday o‘zgardi?9 oktabr 13:24O‘zbekiston xalq artisti Saida Rametova 69 yoshni qarshi oldiO‘zbekiston xalq artisti Saida Rametova 69 yoshni qarshi oldi21 sentabr 18:21Zulya roli yulduzi Barchin Gʻofurova hayotidagi ogʻir sinovlar haqida soʻzlab berdiZulya roli yulduzi Barchin Gʻofurova hayotidagi ogʻir sinovlar haqida soʻzlab berdi2 may 20:00AQSHlik aktrisa “Avatar” filmida o‘z qiyofasidan ruxsatsiz foydalanishgani uchun Jeyms Kemeron va Disney'ni sudga berdiAQSHlik aktrisa “Avatar” filmida o‘z qiyofasidan ruxsatsiz foydalanishgani uchun Jeyms Kemeron va Disney'ni sudga berdi10 may 15:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi