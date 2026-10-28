MIB Samarqandda «Hududiy elektr tarmoqlari» AJ foydasiga 89,4 mlrd so‘m undirdi

·0·Jamiyat
MIB Samarqandda «Hududiy elektr tarmoqlari» AJ foydasiga 89,4 mlrd so‘m undirdi

Majburiy ijro byurosining Samarqand viloyati boshqarmasi va uning hududiy bo‘limlari tomonidan energiya resurslari sohasidagi qarzdorliklarni undirish bo‘yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, joriy yilning o‘tgan davri mobaynida «Hududiy elektr tarmoqlari» AJ foydasiga 3 294 ta ijro hujjati bo‘yicha 89,4 mlrd so‘m qarzdorlik amalda undirildi.

Ijro harakatlari davomida qarzdorlarga tegishli 5,3 mlrd so‘mlik mol-mulk xatlanib, ularni elektron savdolar orqali sotish choralari ko‘rilmoqda.

Misol uchun, Kattaqo‘rg‘on tumanlararo iqtisodiy sudining 2025 yil 11 avgustdagi ijro varaqasiga asosan, «CH-Q.SH.S.-F/X.»dan undiruvchi «Hududiy elektr tarmoqlari» AJ foydasiga 529 mln. so‘m qarzni undirish belgilangan. Olib borilgan ijro harakatlari natijasida qarzdorlik to‘liq undirildi.

Shuningdek, fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida, jumladan, shanba va yakshanba kunlari ularning xonadonlarida bo‘lish ehtimolini inobatga olgan holda, sud hujjatlarining mazmunini tushuntirish hamda qarzdorlikni bartaraf etish bo‘yicha tegishli choralar ko‘rilmoqda.

Bu boradagi ijro harakatlari davom ettirilmoqda.

Majburiy ijro byurosiHududiy elektr tarmoqlariSamarqand viloyatiEnergiya resurslari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqandda 11 ta hujjat sabab Chevrolet ONIX xatlandiSamarqandda 11 ta hujjat sabab Chevrolet ONIX xatlandi23 sentabr 21:19Sardor Isaqulov «Hududiy elektr tarmoqlari» AJ rahbari etib tayinlandiSardor Isaqulov «Hududiy elektr tarmoqlari» AJ rahbari etib tayinlandi28 iyul 12:22Elektr ta’minoti tizimida pora bilan bog‘liq holatlar aniqlandiElektr ta’minoti tizimida pora bilan bog‘liq holatlar aniqlandi29 iyun 08:36Toshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradiToshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradi28 sentabr 06:48Byuroning Ellikqal’a tuman bo‘limi tomonidan qarorlar ijrosi ta’minlanmoqdaByuroning Ellikqal’a tuman bo‘limi tomonidan qarorlar ijrosi ta’minlanmoqda16 sentabr 21:5468 bola vafoti ortidan "Dok-1 Maks" bo‘yicha yangi ma’lumot68 bola vafoti ortidan "Dok-1 Maks" bo‘yicha yangi ma’lumot7 oktabr 15:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi