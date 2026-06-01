Qarshida ishqiy munosabat ortidan firibgarlik: 19 yoshli yigit sudlandi

·336·Jamiyat
Qarshida ishqiy munosabat ortidan firibgarlik: 19 yoshli yigit sudlandi

Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahrida 19 yoshli yigit ishonchni suiiste’mol qilib, sevgan qizini aldash orqali uning qimmatbaho buyumlarini sotib yuborgani aniqlandi.

Ma’lum bo‘lishicha, asli kasbilik bo‘lgan yigit Qarshi shahrida yashovchi qiz bilan ishqiy munosabatlar o‘rnatib, asta-sekin uning ishonchiga kirgan. U qizga o‘qishi uchun noutbuk zarurligini aytib, uni vaqtincha foydalanish bahonasida qo‘lga kiritgan.

Keyinchalik esa ushbu noutbukni 1 million so‘mga sotib yuborib, pulni o‘z ehtiyojlari uchun sarflagan. Biroq bu bilan kifoyalanmagan yigit, yana qizga noutbukni qaytarib berishini aytib yolg‘on va’da bilan uni uchrashuvga chaqiradi.

Uchrashuv paytida esa qizning Redmi 10C rusumli mobil telefonini ham aldov yo‘li bilan qo‘lga kiritib, uni ham sotib yuboradi.

Mazkur holat bo‘yicha sud jarayoni o‘tkazilib, Qarshi shahar jinoyat ishlari bo‘yicha sudi tomonidan yigitga 1 yil 11 oy muddatga axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlandi.

Hozirda ushbu ish ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lib, fuqarolar o‘rtasida ishonch va ehtiyotkorlik masalalarini yana bir bor kun tartibiga chiqardi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda bolalar uchun xavfli o‘yinchoqlar sotilayotgani aniqlandiBugun, 14:18Kredit qarzi sababli “HOHAN” yuk avtomashinasi auksionga chiqarildiBugun, 14:14AQSHda ko‘cha poygasida qatnashgan o‘zbekistonliklarga qanday ayblov qo‘yildi?Bugun, 12:3917 yoshli qizni “Damas”da o‘g‘irlashga uringan yigit sudlandiBugun, 11:56Farzandlar hayotiga zomin bo‘lgan tungi poyga: mudhish YTH tafsilotlariBugun, 11:36Bolalar mashinasida yo‘lga chiqqan bloger jarimaga tortildiBugun, 09:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi