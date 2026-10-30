“Atom bombasi biz uchun o‘yinchoq”: Eron yadro qurolini 48 soatda yaratishi mumkin ekan...

·87·Dunyo
“Atom bombasi biz uchun o‘yinchoq”: Eron yadro qurolini 48 soatda yaratishi mumkin ekan...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Eron Oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanaiyning sobiq maslahatchisi Muhammad Javad Larijoniy mamlakat siyosiy qaror qabul qilingan taqdirda 48 soat ichida atom qurolini tayyorlash salohiyatiga ega ekanini ma'lum qildi.
  • Siyosatchining ta'kidlashicha, Eron yadroviy texnologiyalar va ilmiy kadrlar borasida Pokiston, Hindiston hamda Isroildan ilg'or o'ringa chiqib olgan.

Eronning taniqli davlat arbobi va siyosatchisi Muhammad Javad Larijoniy mamlakatning yadroviy salohiyatiga oid navbatdagi keskin va shov-shuvli bayonoti bilan xalqaro hamjamiyat e’tiborini tortdi. Oliy rahbar Oyatulloh Ali Xomanaiyning sobiq maslahatchisi bo‘lgan Larijoniy Eron yadro sanoati bo‘yicha mintaqaviy va global raqobatchilari — Pokiston, Hindiston hamda Isroildan ancha oldinda ekanini da’vo qildi.

Uning ta’kidlashicha, atom bombasini yaratish va ishlab chiqarish bugungi kunda Tehron uchun hech qanday texnik yoki ilmiy qiyinchilik tug‘dirmaydigan oddiy jarayonga aylangan.

«1-2 hafta yoki 48 soat kifoya»: Texnik salohiyat qay darajada?

Javad Larijoniy Eronning ilmiy bazasi allaqachon to‘liq jangovar quvvatga ega bo‘lganini ochiqladi:

  • Qisqa muddatli sakrash: Siyosatchining so‘zlariga ko‘ra, agar siyosiy qaror qabul qilinsa, Eron bor-yo‘g‘i 1–2 hafta, hatto 24–48 soat ichida to‘laqonli atom qurolini tayyor holatga keltirish qudratiga ega;

  • Sanoatdagi ustunlik: Larijoniy Eron yadroviy texnologiyalar, boyitish quvvatlari va ilmiy kadrlar salohiyati bo‘yicha rasman yadro davlati maqomiga ega qo‘shnilari hamda Isroildan ko‘ra ilg‘orroq tizimga egaligini da’vo qilmoqda.

«Biz shunchaki xohlamayapmiz»: Tehronning yangi doktrinasi

Larijoniy mazkur bayonoti orqali Eron tashqi siyosatidagi yangi va xavfli nazariyani ilgari surmoqda:

  • Ongi voz kechish falsafasi: Unga ko‘ra, mamlakat yadro quroliga bir qadam qolgan darajaga yetgan bo‘lsa-da, uni qurol sifatida rasmiylashtirmaslik to‘g‘risida Oliy rahbarning diniy fatvosi mavjud. Ya’ni, bombaning yo‘qligi imkoniyat yo‘qligidan emas, balki Tehronning ongli ravishda uni «shunchaki xohlamayotgani» bilan izohlanadi;

  • Xalqaro cheklovlarni tanqid qilish: Siyosatchi 2015 yildagi «Yadroviy kelishuv»ni (JTSPOA) qattiq qoralab, Eronni rasman jahon «yadro klubi» a’zosi sifatida tan olish zarurligini, aks holda Yadro qurolini tarqatmaslik to‘g‘risidagi shartnomadagi (NPT) ishtirokini to‘xtatib turish maqsadga muvofiqligini ta’kidladi.

Bosim va tiyib turish vositasi

Xalqaro harbiy-siyosiy tahlilchilarning fikricha, Larijoniy singari yuqori martabali siyosatchilar tomonidan berilayotgan bunday radikal bayonotlar bir necha geosiyosiy maqsadlarga xizmat qiladi:

  • Isroil va G‘arbga ogohlantirish: Yaqin Sharqdagi keskin harbiy qarama-qarshiliklar fonida Tehron bu kabi chiqishlar orqali raqiblariga qarshi yadroviy tiyib turish (deterrence) siyosatini amalga oshirmoqda;

  • Diplomatik muzokaralarda qo‘l ustunligi: G‘arb sanksiyalarini yumshatish va bo‘lajak siyosiy savdolarda ustunlikka erishish uchun atom bombasi yaratish vaqtining qisqarib borayotgani doimiy psixologik bosim vositasi sifatida qo‘llanmoqda.

Eron tomonining atom bombasi yaratish bo‘yicha texnik chegaralarni kesib o‘tgani haqidagi da’volari Yaqin Sharq xavfsizlik tizimini tubdan qayta ko‘rib chiqishga majbur qiluvchi jiddiy omilga aylanmoqda.

Muhammad Javad LarijoniyEron yadro dasturiOyatulloh Ali XomanaiyJTSPOA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yo yadro yoqilg‘isi, yo harbiy to‘qnashuv!»: AQSH Tehronga keskin ultimatum qo‘ydi...«Yo yadro yoqilg‘isi, yo harbiy to‘qnashuv!»: AQSH Tehronga keskin ultimatum qo‘ydi...14 sentabr 08:31Yaponiyada haqiqiy o‘q otishi mumkin bo‘lgan 16 ming o‘yinchoq qaytarib olinmoqdaYaponiyada haqiqiy o‘q otishi mumkin bo‘lgan 16 ming o‘yinchoq qaytarib olinmoqda23 oktabr 10:29Eron prezidenti Mas’ud Pezeshkiyondan xalqaro ikkiyuzlamachilikka keskin zarba (video)Eron prezidenti Mas’ud Pezeshkiyondan xalqaro ikkiyuzlamachilikka keskin zarba (video)24 sentabr 17:48Pezeshkian AQSHga shoshilinch taklif bilan chiqdi — BMT dagi yadroviy bahs va Oq uy javobiPezeshkian AQSHga shoshilinch taklif bilan chiqdi — BMT dagi yadroviy bahs va Oq uy javobi25 sentabr 08:55AQSH Eronga qarshi barcha bombalarning “onasi”ni qo‘llash rejasini tayyorlab qo‘yganAQSH Eronga qarshi barcha bombalarning “onasi”ni qo‘llash rejasini tayyorlab qo‘ygan16 oktabr 19:19Amaliyotchilar isyoni: Bill Geyts atom loyihasidan AQSHning eng yirik giganti chiqib ketdiAmaliyotchilar isyoni: Bill Geyts atom loyihasidan AQSHning eng yirik giganti chiqib ketdi22 sentabr 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda