“Real Madrid” Yevropani larzaga solayotgan o‘z tarbiyalanuvchisini ortga qaytarmoqda

·106·Sport
“Real Madrid” Yevropani larzaga solayotgan o‘z tarbiyalanuvchisini ortga qaytarmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Real Madrid» klubi «Komo» jamoasida porlayotgan o‘z tarbiyalanuvchisi Nikolas Pasni kelasi yozda 80 million yevro evaziga qaytarib olishga qaror qildi.
  • 22 yoshli yarim himoyachi Italiya chempionatidagi muvaffaqiyatli o‘yinlari hamda Chempionlar ligasida «Manchester Yunayted» darvozasiga kiritgan ikkita goli bilan Yevropa grandlarining e’tiborini tortdi.

Madridning «Real» klubi Italiya A Seriyasida haqiqiy sensatsiyaga aylangan o‘z tarbiyalanuvchisi Nikolas Pasni «Santyago Bernabeu»ga qaytarish bo‘yicha jiddiy qadam tashlamoqda.

22 yoshli iste’dodli yarim himoyachi ayni paytda «Komo» jamoasida betakror o‘yinlar ko‘rsatib, butun Yevropa grandlarining nishoniga aylangan. Ispaniyalik taniqli insayder va jurnalist Ramon Alvares de Monning xabar berishicha, «Qirollik klubi» rahbariyati kelasi yilning yozidayoq futbolchining shartnomasidagi maxsus bandni faollashtirib, uni 80 million yevro evaziga sotib olish bo‘yicha o‘zining ustuvor huquqidan foydalanishga qat’iy qaror qilgan.

Chempionlar ligasidagi yorqin benefis va «MYU»ning tor-mor etilishi

Nikolas Pasning transfer qiymati va atrofidagi qiziqish Chempionlar ligasining so‘nggi turidan keyin cho‘qqisiga chiqdi:

  • «Manchester Yunayted»ga qarshi supero‘yin: Nufuzli musobaqada Angliya grandiga qarshi kechgan bahsda 22 yoshli yarim himoyachi haqiqiy yetakchilikni namoyish etib, ikkita gol urdi hamda yana bitta golli uzatmani (assist) amalga oshirdi;

  • Dunyo diqqat markazida: Ushbu fenomenal o‘yin unga tur ramziy jamoasidan o‘rin olish va Yevropa futbolining eng istiqbolli pleymeykerlaridan biri sifatida tan olinish imkonini berdi.

Rad etilgan taklif va 60 million yevrolik kelishuv tarixi

Yosh futbolchining Madriddan ketishi va Italiyaga yo‘l olishi o‘ziga xos tarixga ega:

  • «Komo» foydasiga tanlov: O‘tgan mavsumlar oralig‘idagi tanaffusda Madrid klubi uni qaytarib olib qolishga uringan, ammo Nikolas Pasning o‘zi bu taklifni rad etgan edi. U zaxira o‘rindig‘ida qolib ketishdan ko‘ra, muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘lish va Italiyada o‘sishga erishishni afzal ko‘rgan;

  • Italiya klubining ulkan sarmoyasi: «Komo» rahbariyati yosh yulduzning salohiyatiga ishonib, uning barcha transfer huquqlarini qo‘lga kiritish uchun «Real» hisobiga naqd 60 million yevro o‘tkazib bergan edi;

  • Madridning hiylasi: «Real» klubi transfer chog‘ida shartnomaga ustuvor qayta sotib olish (buy-back) bandini kiritib ketgan bo‘lib, unga ko‘ra madridliklar 80 million yevro to‘lab, futbolchini istalgan boshqa xaridordan oldin olib ketish huquqiga ega.

Ko‘rsatayotgan barqaror va sermahsul o‘yini bilan «Real» yarim himoyasidagi avlodlar almashinuvi uchun ideal nomzodga aylanayotgan Nikolas Pas kelasi mavsumda yana «qirollik» libosini kiyishi tobora oydinlashib bormoqda.

Nikolas PasReal MadridKomoTransfer
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nico Paz Como safida qoladi: Real Madrid yosh yulduz ustidan nazoratni saqlab qoldiNico Paz Como safida qoladi: Real Madrid yosh yulduz ustidan nazoratni saqlab qoldi30 iyun 01:38Nico Paz Como safida qoladi: Real Madrid bilan 60 million yevrolik kelishuvga erishildiNico Paz Como safida qoladi: Real Madrid bilan 60 million yevrolik kelishuvga erishildi27 iyun 12:53Real Madrid Niko Pas boʻyicha kutilmagan transfer rejasini amalga oshirmoqdaReal Madrid Niko Pas boʻyicha kutilmagan transfer rejasini amalga oshirmoqda25 iyun 17:37Real Madrid Niko Paz transferi orqali 50 million yevro foyda koʻra olmaydiReal Madrid Niko Paz transferi orqali 50 million yevro foyda koʻra olmaydi24 iyun 03:10Komo Chelsi hujumchisi Liam Delap transferini koʻrib chiqmoqdaKomo Chelsi hujumchisi Liam Delap transferini koʻrib chiqmoqda14 avgust 18:11Como hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Liam Delap nomzodini koʻrib chiqmoqdaComo hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Liam Delap nomzodini koʻrib chiqmoqda14 avgust 17:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi