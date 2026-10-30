“Real Madrid” Yevropani larzaga solayotgan o‘z tarbiyalanuvchisini ortga qaytarmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Real Madrid» klubi «Komo» jamoasida porlayotgan o‘z tarbiyalanuvchisi Nikolas Pasni kelasi yozda 80 million yevro evaziga qaytarib olishga qaror qildi.
- 22 yoshli yarim himoyachi Italiya chempionatidagi muvaffaqiyatli o‘yinlari hamda Chempionlar ligasida «Manchester Yunayted» darvozasiga kiritgan ikkita goli bilan Yevropa grandlarining e’tiborini tortdi.
Madridning «Real» klubi Italiya A Seriyasida haqiqiy sensatsiyaga aylangan o‘z tarbiyalanuvchisi Nikolas Pasni «Santyago Bernabeu»ga qaytarish bo‘yicha jiddiy qadam tashlamoqda.
22 yoshli iste’dodli yarim himoyachi ayni paytda «Komo» jamoasida betakror o‘yinlar ko‘rsatib, butun Yevropa grandlarining nishoniga aylangan. Ispaniyalik taniqli insayder va jurnalist Ramon Alvares de Monning xabar berishicha, «Qirollik klubi» rahbariyati kelasi yilning yozidayoq futbolchining shartnomasidagi maxsus bandni faollashtirib, uni 80 million yevro evaziga sotib olish bo‘yicha o‘zining ustuvor huquqidan foydalanishga qat’iy qaror qilgan.
Chempionlar ligasidagi yorqin benefis va «MYU»ning tor-mor etilishi
Nikolas Pasning transfer qiymati va atrofidagi qiziqish Chempionlar ligasining so‘nggi turidan keyin cho‘qqisiga chiqdi:
«Manchester Yunayted»ga qarshi supero‘yin: Nufuzli musobaqada Angliya grandiga qarshi kechgan bahsda 22 yoshli yarim himoyachi haqiqiy yetakchilikni namoyish etib, ikkita gol urdi hamda yana bitta golli uzatmani (assist) amalga oshirdi;
Dunyo diqqat markazida: Ushbu fenomenal o‘yin unga tur ramziy jamoasidan o‘rin olish va Yevropa futbolining eng istiqbolli pleymeykerlaridan biri sifatida tan olinish imkonini berdi.
Rad etilgan taklif va 60 million yevrolik kelishuv tarixi
Yosh futbolchining Madriddan ketishi va Italiyaga yo‘l olishi o‘ziga xos tarixga ega:
«Komo» foydasiga tanlov: O‘tgan mavsumlar oralig‘idagi tanaffusda Madrid klubi uni qaytarib olib qolishga uringan, ammo Nikolas Pasning o‘zi bu taklifni rad etgan edi. U zaxira o‘rindig‘ida qolib ketishdan ko‘ra, muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘lish va Italiyada o‘sishga erishishni afzal ko‘rgan;
Italiya klubining ulkan sarmoyasi: «Komo» rahbariyati yosh yulduzning salohiyatiga ishonib, uning barcha transfer huquqlarini qo‘lga kiritish uchun «Real» hisobiga naqd 60 million yevro o‘tkazib bergan edi;
Madridning hiylasi: «Real» klubi transfer chog‘ida shartnomaga ustuvor qayta sotib olish (buy-back) bandini kiritib ketgan bo‘lib, unga ko‘ra madridliklar 80 million yevro to‘lab, futbolchini istalgan boshqa xaridordan oldin olib ketish huquqiga ega.
Ko‘rsatayotgan barqaror va sermahsul o‘yini bilan «Real» yarim himoyasidagi avlodlar almashinuvi uchun ideal nomzodga aylanayotgan Nikolas Pas kelasi mavsumda yana «qirollik» libosini kiyishi tobora oydinlashib bormoqda.
Izohlar 0
…