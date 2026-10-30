Braziliyada katta tozalash: Anchelotti milliy jamoani tubdan yangilash rejasini e’lon qildi

·2·Sport
Braziliyada katta tozalash: Anchelotti milliy jamoani tubdan yangilash rejasini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Braziliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti tarkibni tubdan yangilash va jamoani yosh iqtidorlar asosida qayta qurish jarayonini boshladi.
  • Yangi tarkibdan to'qqiz nafar olimpiya yoshidagi va 23 yoshgacha bo'lgan 15 nafar futbolchi o'rin olgan bo'lib, so'nggi Jahon chempionatining besh nafar asosiy ishtirokchisi jamoada saqlab qolindi.

Jahon chempionatidagi kutilmagan muvaffaqiyatsizlikdan so‘ng Braziliya milliy terma jamoasida tub islohotlar va avlodlar almashinuvi davri boshlandi. «Pentakampeonlar» bosh murabbiyi Karlo Anchelotti tarkibni yangilash jarayoniga start berilganini ma’lum qilib, jamoa yangi avlod vakillari asosida qayta qurilayotganini ochiqladi.

Italiyalik tajribali mutaxassis jamoa oldiga uzoq muddatli maqsadlar qo‘yilganini ta’kidlab, noyabr oyidagi o‘yinlar yangilangan tarkib uchun muhim sinov maydoni bo‘lishini qayd etdi.

«Yangilanish uchun ayni vaqt»: Anchelottining rejasi

Ispaniyaning «Sport.es» nashriga bergan intervyusida bosh murabbiy milliy jamoaning yangi siyosati haqida quyidagilarni bayon etdi:

  • Islohotlarning boshlanishi: «Biz jamoani yangilash jarayonini boshladik va hozir buning uchun eng to‘g‘ri vaqt. Sentyabr oyidayoq yosh futbolchilarni ko‘rikdan o‘tkaza boshlagandik, endi esa Braziliya milliy jamoasining kelajagi bo‘la oladigan yigitlarni baholashda davom etamiz», — dedi Anchelotti;

  • Yoshlar ustunligi: Jamoada to‘qqiz nafar olimpiya yoshidagi o‘yinchi hamda 23 yoshgacha bo‘lgan 15 nafar futbolchi jamlangan muvozanatli tarkib shakllantirildi;

  • Tajribali poydevor: Butun tarkib yoshartirilayotgan bo‘lsa-da, murabbiylar shtabi yangi siklda muhim tayanch bo‘lib xizmat qiladigan so‘nggi Jahon chempionatining besh nafar asosiy ishtirokchisini saqlab qolgan.

Noyabrdagi sinov: Osiyo bo‘ylab turne

Yangilangan Braziliya milliy terma jamoasi noyabr oyida Osiyo qit’asida navbatdagi nazorat uchrashuvlarini o‘tkazadi:

  • Raqiblar: «Selesao» Yaponiya va Singapur milliy jamoalariga qarshi o‘rtoqlik bahslarida maydonga tushadi;

  • Maqsad: Mazkur bellashuvlar orqali Anchelotti yosh iqtidorlarning xalqaro maydondagi chidamliligini sinovdan o‘tkazib, kelgusi rasmiy turnirlar uchun asosiy tarkib skeletini yakuniy shakllantirishni maqsad qilgan.

Dunyoning besh karra chempionlari safidagi bunday keskin o‘zgarishlar Braziliya futbolida yangi, kuchli va dinamik davr boshlanayotganidan dalolat beradi.

Braziliya milliy terma jamoasiKarlo AnchelottiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliya prezidenti terma jamoani chempionlik shohsupasiga chorladiBraziliya prezidenti terma jamoani chempionlik shohsupasiga chorladi13 iyun 23:43Karlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyati yakunlanganini tasdiqladiKarlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyati yakunlanganini tasdiqladi14 sentabr 17:51Karlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyatini yakunlaganiga munosabat bildirdiKarlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyatini yakunlaganiga munosabat bildirdi30 iyul 13:31Neymarning Braziliya terma jamoasiga qaytishi keskin tanqidlarga sabab boʻldiNeymarning Braziliya terma jamoasiga qaytishi keskin tanqidlarga sabab boʻldi26 iyun 13:14Karlo Anchelotti: «34 yoshli Neymar hamon yosh boladek ishtiyoq bilan toʻp surmoqda»Karlo Anchelotti: «34 yoshli Neymar hamon yosh boladek ishtiyoq bilan toʻp surmoqda»25 iyun 21:11Neymar safga qaytdi: Karlo Anchelotti Braziliya yulduzining holati haqida ma’lumot berdiNeymar safga qaytdi: Karlo Anchelotti Braziliya yulduzining holati haqida ma’lumot berdi24 iyun 13:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi