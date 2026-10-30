Braziliyada katta tozalash: Anchelotti milliy jamoani tubdan yangilash rejasini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Braziliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti tarkibni tubdan yangilash va jamoani yosh iqtidorlar asosida qayta qurish jarayonini boshladi.
- Yangi tarkibdan to'qqiz nafar olimpiya yoshidagi va 23 yoshgacha bo'lgan 15 nafar futbolchi o'rin olgan bo'lib, so'nggi Jahon chempionatining besh nafar asosiy ishtirokchisi jamoada saqlab qolindi.
Jahon chempionatidagi kutilmagan muvaffaqiyatsizlikdan so‘ng Braziliya milliy terma jamoasida tub islohotlar va avlodlar almashinuvi davri boshlandi. «Pentakampeonlar» bosh murabbiyi Karlo Anchelotti tarkibni yangilash jarayoniga start berilganini ma’lum qilib, jamoa yangi avlod vakillari asosida qayta qurilayotganini ochiqladi.
Italiyalik tajribali mutaxassis jamoa oldiga uzoq muddatli maqsadlar qo‘yilganini ta’kidlab, noyabr oyidagi o‘yinlar yangilangan tarkib uchun muhim sinov maydoni bo‘lishini qayd etdi.
«Yangilanish uchun ayni vaqt»: Anchelottining rejasi
Ispaniyaning «Sport.es» nashriga bergan intervyusida bosh murabbiy milliy jamoaning yangi siyosati haqida quyidagilarni bayon etdi:
Islohotlarning boshlanishi: «Biz jamoani yangilash jarayonini boshladik va hozir buning uchun eng to‘g‘ri vaqt. Sentyabr oyidayoq yosh futbolchilarni ko‘rikdan o‘tkaza boshlagandik, endi esa Braziliya milliy jamoasining kelajagi bo‘la oladigan yigitlarni baholashda davom etamiz», — dedi Anchelotti;
Yoshlar ustunligi: Jamoada to‘qqiz nafar olimpiya yoshidagi o‘yinchi hamda 23 yoshgacha bo‘lgan 15 nafar futbolchi jamlangan muvozanatli tarkib shakllantirildi;
Tajribali poydevor: Butun tarkib yoshartirilayotgan bo‘lsa-da, murabbiylar shtabi yangi siklda muhim tayanch bo‘lib xizmat qiladigan so‘nggi Jahon chempionatining besh nafar asosiy ishtirokchisini saqlab qolgan.
Noyabrdagi sinov: Osiyo bo‘ylab turne
Yangilangan Braziliya milliy terma jamoasi noyabr oyida Osiyo qit’asida navbatdagi nazorat uchrashuvlarini o‘tkazadi:
Raqiblar: «Selesao» Yaponiya va Singapur milliy jamoalariga qarshi o‘rtoqlik bahslarida maydonga tushadi;
Maqsad: Mazkur bellashuvlar orqali Anchelotti yosh iqtidorlarning xalqaro maydondagi chidamliligini sinovdan o‘tkazib, kelgusi rasmiy turnirlar uchun asosiy tarkib skeletini yakuniy shakllantirishni maqsad qilgan.
Dunyoning besh karra chempionlari safidagi bunday keskin o‘zgarishlar Braziliya futbolida yangi, kuchli va dinamik davr boshlanayotganidan dalolat beradi.
Izohlar 0
…