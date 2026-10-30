Avtomaktab o‘quvchisi pedallarni adashtirib, bordyurga urildi (video)
Ijtimoiy tarmoqlarda O‘zbekistondagi avtomaktablardan birida haydovchilikni o‘rganayotgan o‘quvchi ishtirokidagi holat aks etgan video tarqaldi. Unda Cobalt avtomobilini boshqarayotgan o‘quvchi pedallarni adashtirib yuborgani aks etgan.
Natijada mashina tezligini oshirib, harakat yo‘nalishidan chiqib ketgan va bordyurga urilgan. Haydovchi avtomobilni o‘z vaqtida to‘xtata olmagan.
Hodisa qayerda va qachon sodir bo‘lgani, shuningdek, avtomobilda bo‘lganlarga tan jarohati yetgan-yetmagani haqida hozircha aniq ma’lumot yo‘q.
Izohlar 0
…