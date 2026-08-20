Xoldorxonov benefisi: «Andijon» safarda «Mash’al»ni mag‘lub etdi
O'zbekiston Superligasining 18-turida «Andijon» safarda G'uzorning «Mash'al» jamoasini 1:0 hisobida mag'lub etdi. G'alaba golini 53-daqiqada Po'latxo'ja Xoldorxonov kiritdi. Mazkur natijadan so'ng «Andijon» 24 ochko bilan 8-pog'onaga ko'tarildi, «Mash'al» esa 4 ochko bilan 16-o'rinda qoldi. Andijonliklar mezbonlarning hisobni tenglashtirishga qaratilgan urinishlariga tartibli himoya bilan javob qaytardi.
O‘zbekiston Superligasining 18-turi doirasida «Andijon» safarda G‘uzorning «Mash’al» jamoasi mehmoni bo‘ldi. Keskin va murosasiz kechgan bahsda «burgutlar» 1:0 hisobidagi muhim g‘alabani qo‘lga kiritib, qimmatli 3 ochkoga ega chiqdi. Bahs taqdirini qaysi vaziyat hal qildi va jamoalarning jadvaldagi o‘rni qanday o‘zgardi?
G‘alaba to‘pi va himoyadagi mustahkamlik
Uchrashuvning birinchi bo‘limi teng kurashlar ostida o‘tdi. Ikkinchi bo‘lim boshida esa «Andijon» o‘z hujumini gol bilan yakunladi: 53-daqiqada Po‘latxo‘ja Xoldorxonov raqib darvozasini aniq nishonga olib, jamoasiga g‘alaba keltirgan yagona to‘pni kiritdi. Mezbonlarning muvozanatni tiklashga qaratilgan urinishlariga andijonliklarning tartibli himoyasi to‘sqinlik qildi.
Superliga: 18-tur bahsi tafsilotlari
Ko‘rsatkich
«Mash’al» (G‘uzor)
«Andijon» (Andijon)
Yakuniy hisob
0
1
Yagona gol
—
Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (53')
Ochkolar soni
4 ochko
24 ochko
Egallab turgan o‘rni
16-pog‘ona (so‘nggi o‘rin)
8-pog‘ona (yuqoriga ko‘tarildi)
Jamoalarning maydonga tushgan tarkiblari
«Mash’al»: Dostonbek To‘xtaboyev, Zafarbek Akramov (Muhammadbobir Mo‘ydinov, 46), Strahinya Boshnyak, Komiljon Tojidinov, Sardor Abduraimov, Ibrohim G‘anixonov (Mahmud Jo‘raboyev, 12), Humoyun Murtozayev (Tohirbek To‘xtasinov, 46), Ifeani Ifeani (Ahrorbek Rahimov, 54), Ergash Ismailov, Pavel Bureyev, Azizbek Choriyev (Normurod Ko‘charov, 59).
«Andijon»: Artyom Potapov, Aleksandre Andronikashvili, Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (Bekzod Sulaymonov, 74), Imeda Ashortia (Doniyor Abdumannopov, 74), Humoyunmirzo Iminov (Dragan Cheran, 46), Abdurahmon Komilov (Odilbek Abdumajidov, 83), Nemanya Chalasan, Damir Temirov (Shohmalik Komilov, 80), Islom To‘xtaho‘jayev, Mahmudjon Mahamadjonov, Rustam Turdimurodov.
G‘uzordagi safar g‘alabasidan so‘ng «Andijon» o‘z ochkolarini 24 taga yetkazib, turnir jadvalining 8-pog‘onasiga ko‘tarildi. «Mash’al» esa 4 ochko bilan turnir jadvalining so‘nggi — 16-o‘rnida qolmoqda.
Sizningcha, «Andijon» ushbu muhim g‘alabadan keyin Superligada kuchli beshlik uchun kurasha oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va «burgutlar»ning barcha muxlislariga ushbu xushxabarni darhol ulashing!
…