Xoldorxonov benefisi: «Andijon» safarda «Mash’al»ni mag‘lub etdi

·26·Sport
Xoldorxonov benefisi: «Andijon» safarda «Mash’al»ni mag‘lub etdi
Qisqacha

O'zbekiston Superligasining 18-turida «Andijon» safarda G'uzorning «Mash'al» jamoasini 1:0 hisobida mag'lub etdi. G'alaba golini 53-daqiqada Po'latxo'ja Xoldorxonov kiritdi. Mazkur natijadan so'ng «Andijon» 24 ochko bilan 8-pog'onaga ko'tarildi, «Mash'al» esa 4 ochko bilan 16-o'rinda qoldi. Andijonliklar mezbonlarning hisobni tenglashtirishga qaratilgan urinishlariga tartibli himoya bilan javob qaytardi.

O‘zbekiston Superligasining 18-turi doirasida «Andijon» safarda G‘uzorning «Mash’al» jamoasi mehmoni bo‘ldi. Keskin va murosasiz kechgan bahsda «burgutlar» 1:0 hisobidagi muhim g‘alabani qo‘lga kiritib, qimmatli 3 ochkoga ega chiqdi. Bahs taqdirini qaysi vaziyat hal qildi va jamoalarning jadvaldagi o‘rni qanday o‘zgardi?

G‘alaba to‘pi va himoyadagi mustahkamlik

Uchrashuvning birinchi bo‘limi teng kurashlar ostida o‘tdi. Ikkinchi bo‘lim boshida esa «Andijon» o‘z hujumini gol bilan yakunladi: 53-daqiqada Po‘latxo‘ja Xoldorxonov raqib darvozasini aniq nishonga olib, jamoasiga g‘alaba keltirgan yagona to‘pni kiritdi. Mezbonlarning muvozanatni tiklashga qaratilgan urinishlariga andijonliklarning tartibli himoyasi to‘sqinlik qildi.

Superliga: 18-tur bahsi tafsilotlari

Ko‘rsatkich

«Mash’al» (G‘uzor)

«Andijon» (Andijon)

Yakuniy hisob

0

1

Yagona gol

Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (53')

Ochkolar soni

4 ochko

24 ochko

Egallab turgan o‘rni

16-pog‘ona (so‘nggi o‘rin)

8-pog‘ona (yuqoriga ko‘tarildi)

Jamoalarning maydonga tushgan tarkiblari

  • «Mash’al»: Dostonbek To‘xtaboyev, Zafarbek Akramov (Muhammadbobir Mo‘ydinov, 46), Strahinya Boshnyak, Komiljon Tojidinov, Sardor Abduraimov, Ibrohim G‘anixonov (Mahmud Jo‘raboyev, 12), Humoyun Murtozayev (Tohirbek To‘xtasinov, 46), Ifeani Ifeani (Ahrorbek Rahimov, 54), Ergash Ismailov, Pavel Bureyev, Azizbek Choriyev (Normurod Ko‘charov, 59).

  • «Andijon»: Artyom Potapov, Aleksandre Andronikashvili, Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (Bekzod Sulaymonov, 74), Imeda Ashortia (Doniyor Abdumannopov, 74), Humoyunmirzo Iminov (Dragan Cheran, 46), Abdurahmon Komilov (Odilbek Abdumajidov, 83), Nemanya Chalasan, Damir Temirov (Shohmalik Komilov, 80), Islom To‘xtaho‘jayev, Mahmudjon Mahamadjonov, Rustam Turdimurodov.

G‘uzordagi safar g‘alabasidan so‘ng «Andijon» o‘z ochkolarini 24 taga yetkazib, turnir jadvalining 8-pog‘onasiga ko‘tarildi. «Mash’al» esa 4 ochko bilan turnir jadvalining so‘nggi — 16-o‘rnida qolmoqda.

Sizningcha, «Andijon» ushbu muhim g‘alabadan keyin Superligada kuchli beshlik uchun kurasha oladimi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va «burgutlar»ning barcha muxlislariga ushbu xushxabarni darhol ulashing!

AndijonMash’alPo‘latxo‘ja XoldorxonovG‘uzor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sergey Lushan «Mash’al»dagi og‘ir inqiroz va maoshsiz yarim yil haqida gapirdiSergey Lushan «Mash’al»dagi og‘ir inqiroz va maoshsiz yarim yil haqida gapirdiBugun, 06:34Mirjalol Qosimov OKMKning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatiga izoh berdi...Mirjalol Qosimov OKMKning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatiga izoh berdi...Bugun, 06:27Jahongir O‘rozovning debyutida «Rubin» «Spartak»ni mag‘lub etdiJahongir O‘rozovning debyutida «Rubin» «Spartak»ni mag‘lub etdiBugun, 06:22Karles Puyol: Mourino bilan «Real» yanada kuchli bo‘lishi mumkinKarles Puyol: Mourino bilan «Real» yanada kuchli bo‘lishi mumkinBugun, 06:16Harri Keyn ikkinchi marta Yevropa «Oltin butsa»sini qabul qilib oldiHarri Keyn ikkinchi marta Yevropa «Oltin butsa»sini qabul qilib oldiBugun, 06:11«Barselona» Misr grandini mag‘lub etib, Gamper kubogi sohibiga aylandi«Barselona» Misr grandini mag‘lub etib, Gamper kubogi sohibiga aylandiBugun, 06:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi